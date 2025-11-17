Эффект Долиной. На рынке вторичного жилья паника: покупатели лишаются квартир и денег

00:11 17.11.2025

На сегодняшний день свыше 3000 семей в России за 2025 год остались без жилья из-за «пенсионерской схемы», когда продавец, часто пожилой, оспаривает сделку, ссылаясь на влияние мошенников

На рынке вторичного жилья в России нарастает паника. Риелторы говорят, что продажа квартир в этом сегменте недвижимости может буквально остановиться. И все из-за истории с квартирой певицы Ларисы Долиной. Суд встал на ее сторону после ситуации с мошенниками. Квартиру артистке вернули. Но никто не вернул деньги, которые на квадратные метры певицы потратила мать-одиночка Полина Лурье. Она совершала сделку законно. Во всяком случае, так говорит ее защита.

До трагедий на рынке вторичке пока не дошло, но ситуация — патовая. Как бы ни пытался обезопасить себя покупатель квартиры, оформляя сделку, риск все потерять сохраняется. И примеров тому стало все больше после Долиной.

Как всё началось: дело Долиной



Певица Лариса Долина стала жертвой мошеннической схемы летом 2024 года. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов, заявили, что с её недвижимостью «что‑то не так», и настояли, чтобы она срочно продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за примерно 112 млн рублей и перевела на условный «безопасный счёт».

Квартира продавалась по заниженной цене — экспертиза пришла к выводу, что состояние Долиной тогда было психически нестабильным. В начале ноября сделка была признана недействительной: Московский суд подтвердил решение вернуть квартиру Долиной.

Матери‑одиночке Полине Лурье, купившей жильё, деньги не вернули: она лишилась и квартиры, и средств.

Когда покупатель становится потерпевшим



Летом 2024 года в Петербурге была совершена сделка по покупке недвижимости, которая впоследствии была оспорена. Подробности рассказала «Экспресс Газета». Продавец подала в суд, заявив, что на момент продажи находилась под воздействием злоумышленников, что подтвердила судебная экспертиза. В результате покупатель лишился и квартиры, и денег.

Пострадавшая от этой ситуации позже поясняла, что расчеты проводились через официальные каналы, и продавец получила средства только после регистрации права собственности. Далее, по словам продавца, 7 млн рублей были переведены мошенникам. Однако покупатель сомневалась в достоверности этих заявлений, поскольку в рамках гражданского дела не удалось получить доказательства — например, переписку или выписки со счетов, — подтверждающие факт перевода средств.

«Мы переводили деньги через государственный счет, через нотариуса. После того как мы стали владельцами квартиры, тогда она получила свои деньги. Дальше, с ее слов, она их перевела мошенникам. Но мы не можем знать на 100% было ли это, мы не видели уголовное дело. Мы просили на наш гражданский суд много раз предоставить доказательства о том, что она реально перевела деньги мошенникам. Это могут быть переписка или движение на счетах…», — жаловалась оставшаяся без квартиры петербурженка.

Осенью 2024 года в Москве в Зюзино был зафиксирован аналогичный инцидент, когда пожилая женщина через шесть лет после продажи квартиры сумела оспорить сделку, сославшись на свою неспособность полностью осознавать значение своих действий. Новый владелец к тому времени уже сделал в жилье дорогостоящий ремонт. Сама сделка была заключена в 2019 году, деньги были уплачены полностью, но спустя несколько лет продавец подала иск, и суд удовлетворил ее требование, вернув ей недвижимость, но не обязав ее вернуть полученные средства.

Еще один случай произошел с другой покупательницей из Москвы, которая, оформив ипотеку, столкнулась с тем, что предыдущая владелица также оспорила сделку, утверждая, что стала жертвой обмана. Это случилось в день передачи ключей, когда 11 млн рублей уже были перечислены. Первоначально суд поддержал покупательницу, но вышестоящая инстанция отменила это решение, признав сделку недействительной, в результате чего она осталась без жилья, но с долгосрочными кредитными обязательствами.

«Судебный парадокс: первая инстанция встала на сторону покупательницы, но Мосгорсуд отменил это решение. Сделку признали недействительной, фактически оставив без жилья, но с ипотекой на 30 лет», — говорилось в публикации телеканала «Россия-1».

В интернете уже заговорили о возникновении некой тенденции, когда судебные решения стали чаще учитывать интересы продавцов, признанных обманутыми, в ущерб добросовестным покупателям, которые в итоге теряют и жилье, и деньги, оставаясь при этом с ипотекой.

На днях произошла еще одна похожая история. Пенсионерка из Петербурга продала квартиру, планируя переехать к сыну в Австралию, но после завершения сделки отказалась выезжать, заявив, что стала жертвой аферистов, сообщали СМИ.

Покупательница в этой сделке, зная о подобных рисках, заранее предприняла меры предосторожности. Она убедилась, что продавец долгое время целенаправленно искала покупателя через агента, а ее история о переезде к сыну подтверждалась фотографиями и страницами в социальных сетях. Кроме того, было получено официальное заключение о психическом здоровье продавца, а в банке она дополнительно подтвердила свои намерения как устно, так и письменно. Несмотря на все эти проверки, вскоре после сделки продавец заявила, что перевела все вырученные средства мошенникам и отказывается освобождать квартиру. Теперь покупательнице предстоит судебное разбирательство, и она опасается, что ее ждет печальный исход — потеря недвижимости при сохранении ипотечного кредита.

Одним из самых нашумевших случаев последних лет стало дело 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Калининграда. Как рассказывало ТАСС, пожилой мужчина в 2018 году заключил договор купли-продажи квартиры вместо обещанного договора пожизненной ренты, но так и не получил обещанных денег. Новый «владелец» заселился, однако после вмешательства прокуратуры и долгих разбирательств суд признал сделку недействительной и вернул квартиру ветерану (решение вынесено 23 марта 2020 года). История закончилась в пользу ветерана, но покупатель, потративший сотни тысяч рублей на оформление и переезд, лишился всего — закон оказался на стороне обманутого продавца.

Похожие случаи фиксируют по всей стране. Весной 2025 года РАПСИ сообщило о деле из Краснодарского края: пенсионер в посёлке Новомихайловском продал квартиру за 1,3 млн рублей, хотя её рыночная стоимость превышала 3,3 млн. Позже выяснилось, что сделку организовали мошенники, использовав доверенность и психологическое давление на пожилого мужчину. Суд признал договор недействительным, и добросовестный покупатель потерял жильё и все вложенные деньги — хотя формально не нарушил ни одного закона.

В Татарстане подобные истории тоже уже не редкость. Местное издание «Реальное время» рассказывало, как в этом году житель Ижевска купил в Казани квартиру у пенсионерки, но позже выяснилось, что женщину убедили подписать документы мошенники. Прокуратура вмешалась, и суд признал сделку ничтожной. Покупатель, вложивший в квартиру все сбережения, остался и без жилья, и без компенсации. Юристы в беседе с изданием отмечали, что таких ситуаций по стране уже десятки, и практика «возврата» квартир старым собственникам становится устойчивой тенденцией.

Но потерять жильё можно не только из-за мошенников. В Московской области в конце 2023 года прогремело дело «профессионального опекуна». Как рассказывала пресс-служба прокуратуры, мужчина, назначенный опекуном пожилой женщины, продал её трёхкомнатную квартиру в Королёве, а затем исчез. Новый собственник зарегистрировал жильё на себя, но спустя несколько месяцев сделку признали недействительной: суд установил, что пенсионерка не осознавала сути происходящего, а опекун злоупотребил полномочиями. Покупатель, действовавший по всем правилам, оказался без квартиры и без возможности вернуть потраченные деньги.

По данным РБК, только за этот год количество судебных споров, где бывшие владельцы оспаривают сделки с недвижимостью, выросло примерно на 15–20%. В абсолютных цифрах это сотни дел только в одном регионе.

В свою очередь, СМИ уточняют, что на сегодняшний день свыше 3000 семей в России за 2025 год остались без жилья из-за «пенсионерской схемы», когда продавец, часто пожилой, оспаривает сделку, ссылаясь на влияние мошенников.

«Эффект Долиной» — что дальше



После широкой огласки истории Долиной суды стали принимать всё больше решений в пользу продавцов, заявляющих, что они «обмануты» либо «не отдавали отчёт своим действиям». Покупатели, даже если формально действовали добросовестно, оказываются в проигрыше.

В интернетовских обсуждениях уже упоминают «эффект зловещей Долиной»: мол, если даже она — публичное лицо с доступом к ресурсам — может подвергнуться мошенничеству и возвращению имущества через суд, то что говорить о рядовых покупателях.

Почему вторичный рынок стал опаснее — не только из‑за мошенников

Юридические и процедурные риски

При покупке на вторичном рынке важнейшая задача — проверить правоустанавливающие документы. Но и здесь ловушек больше, чем кажется: продавец может быть не единственным собственником, могут быть запреты, субаренда, доверенности, доли. Эксперты указывают на случаи покупки жилья у лица, которое на самом деле не имело права распоряжаться имуществом.

Экономические и рыночные риски

Рынок вторичного жилья в 2025 году отмечает сложности. Например: разрыв цен между новостройками и вторичкой в некоторых регионах достиг 80 %. Также спрос на вторичку снижается, доля сделок с ипотекой падает (в 2024‑м составляла около 20 % на вторичке) — что делает покупателей менее защищёнными и даёт продавцам больший рычаг.

Повышенное внимание к «недобросовестному покупателю»

Как показывает случай Долиной, суды рассматривают не только, как было куплено помещение, но и состояние продавца, уровень выгодности сделки, заниженную цену, указания экспертиз на влияние мошенников. Покупатель, даже если не участвовал в схеме, может быть вынужден вернуть квартиру и лишиться средств.

Риски для ипотечных покупателей

Если покупатель оформляет ипотеку, совершает сделку, но спустя годы оспаривание признано, он остаётся с финансовым обязательством перед банком, но без жилья. Это — крайняя форма риска, о которой говорилось выше.

Специалисты рынка недвижимости — агентства, брокеры, аналитики — отмечают, что текущая ситуация на вторичном рынке вызывает серьёзную тревогу. Многие эксперты полагают, что дело Ларисы Долиной разделило рынок вторички на «до» и «после»: несмотря на нотариуса, проверку продавцов, расчёты через банки, всё чаще оказывается, что покупатель, даже с максимально «чистой» сделкой, остаётся уязвим.

Агентства подчёркивают, что пока страховки сделок и специальные страховые продукты существуют, но они ещё не стали массовыми. Поэтому страхование титула может дать дополнительную защиту, но нужно очень внимательно читать договор и смотреть на практику. То есть рынок понимает: юридические «штампы» сделки больше не гарантируют безопасность.

Законодательные инициативы и роль органов власти



Со стороны властей шаги делались еще до «кейса Долиной». В частности, в 2019-2020 годах Государственная Дума приняла поправки, которые признают статус «добросовестного приобретателя» жилья и устанавливают, что жилое помещение, приобретённое у мошенников, нельзя истребовать без судебного решения.

Минэкономразвития РФ в своих разъяснениях отмечало, что с 1 января 2020 года действует правило: если прошло три года после перехода права собственности, покупатель‑добросовестный приобретатель получает повышенные гарантии.

Также недавно поступил законопроект (внесён в Госдуму) о защите прав «добросовестного покупателя» жилья и о мерах по страхованию сделок, созданию компенсационных фондов и дополнительному регулированию деятельности риелторов.

Помимо этого в Госдуме заявляли, что необходимо ввести обязательный опросник для продавцов недвижимости (особенно пожилых) на предмет дееспособности, видеозапись сделки, а также замораживание денежных средств продавца на отдельном счёте на период минимум одной недели.

Также обсуждается создание специального компенсационного фонда для добросовестных приобретателей, потерявших жилье не по своей вине.

Таким образом, и рыночная среда, и власть реагируют на «вторичку», где ситуация стала намного сложнее. Есть направления изменений: контроль над сделками с пожилыми или недееспособными продавцами, защита добросовестных покупателей, страховки и фонды. Но на практике покупатель всё ещё чаще остаётся «один на один»: сделка совершена — и завтра может быть оспорена без его вины.

Что делать покупателю — чек‑лист перед сделкой

Полная юридическая проверка продавца: не только документов на квартиру, но и его состояния: нет ли судебных исков, жалоб, признаков недееспособности. Проверка адекватности цены: если цена значительно ниже рыночной, это может быть сигналом проблемы. Осмотр объекта и дома: состояние коммуникаций, инфраструктура, состояние соседей и подъезда. Использование нотариального сопровождения: гарантийный счёт, нотариус, банковский блок‑счёт. Страхование сделки: если есть возможность — включить условия, что в случае признания сделки недействительной продавцом, средства будут возвращены. Подготовка на случай непредвиденных обстоятельств: если сделка будет оспорена — есть ли финансовая подушка, как действовать. Обращаться к грамотному агенту/юристу: на вторичке рисков значительно больше, чем иногда кажется.



Ситуация на вторичном рынке недвижимости России уже не выглядит безопасной по умолчанию. История Ларисы Долиной показала, что даже публичный и обеспеченный продавец может быть жертвой мошенничества, а покупатель — лишиться не только денег, но и жилья. Случаи с добросовестными покупателями множатся: они сталкиваются с тем, что сделка оформлена, деньги переведены, ключи получены — но спустя месяцы или годы всё может быть отменено.

Риелторы и эксперты предупреждают: вторичный рынок требует повышенной бдительности. До того как сделать шаг — покупателю следует подготовиться, проверить всё до мелочей и понимать: риски там выше, чем когда‑то казалось.

Автор: Алина Дранникова