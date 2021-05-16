"Проклятье фараона" или по каким причинам происходят кораблекрушения?

13:01 16.05.2021

За всю историю человечества ураганы, смерчи, землетрясения, наводнения и другие природные катастрофы не имеют такой ужасающей статистики, как кораблекрушения

В Цемесской бухте черноморского побережья, а также у британских островов больше двухсот пятидесяти тысяч разных кораблей потерпели крушение. Перечень пострадавших от морских глубин проигрывает только погибшим на войне. А Бермудский треугольник кажется уже не таким страшным.

Мираж?

Парусник призрак регулярно появляется в североамериканском озере Верхнее. Считается, что это мираж, однако многие моряки уверены, такие фантомы притягивают несчастья.

Гавайи известны своей красотой не только на суше, но и под водой. Однако ныряльщики сильно испугались, когда под ними возникла подлодка белого цвета, да еще издающая странные звуки. На туристическую, а тем более современную военную субмарину, по мнению экспертов, она непохожа. Дайверы утверждают, что подлодка растворилась в морских глубинах также неожиданно, как и появилась. Специалисты отмечают ее сходство с английскими подлодками времен первой мировой войны. Но откуда похожая субмарина взялась здесь сегодня?

Печально известная лагуна Трук у берегов Микронезии. Здесь под водой находится огромное кладбище военной техники. В 1944 году в этих местах произошла битва между американскими и японскими армиями. В общей сложности утонули более 60 кораблей, почти 300 самолетов и тысячи военнослужащих. По словам исследователей, электронная аппаратура постоянно фиксирует здесь странные звуки, отдаленно напоминающие работающий мотор и человеческие голоса.

Стоит ли верить в корабли-призраки и неупокоенные души утопленников

Наука скажет нет, но тот кто соприкоснулся с этим промолчит, поскольку не в силах объяснить некоторые удивительные факты. Исследователи утверждают, что почти всегда морская катастрофа окутана тайной. Кто виноват? Можно ли было избежать беды? Легенды о кораблях-призраках, рожденные в древности, продолжают жить и сегодня. Обломки конструкций лежат в темных водах океана, пронизанные энергетикой людских страданий. Следы смерти – их чувствуют, осязают, физически ощущают водолазы, которые ищут затонувшие корабли. Исследователи выдвинули шокирующую гипотезу – человек не венец природы. Наша судьба в руках загадочных высших сил и этому есть доказательства.

Тайна Титаника

Отплытие в 1912 году Титаника – самого большого судна в мире на момент ввода в эксплуатацию. На его борту расположилось почти две тысячи пассажиров. Мало кто знает, что прямо на палубу доставили слишком ценный груз, чтобы держать его в трюме. Египетская мумия – забальзамированные останки древней прорицательницы, к которой прислушивался сам фараон Аменофис 4, правивший 17 лет начиная с 1336 года до нашей эры. Известно, что под головой мумии лежала фигурка Осириса с надписью: «Восстань из праха, и взор твой сокрушит всех, кто встанет на твоем пути. И через век все повторится!» Капитан Титаника Эдвард Смит, самый опытный моряк компании Уайт Стар Лайн. Его капитанский стаж на тот момент составлял 25 лет. Он лично занимался погрузкой и отдал приказ убрать египетскую мумию за капитанский мостик. Некоторые исследователи не исключают, что ее нахождение рядом с капитаном стало причиной его неадекватного поведения в море. По документальным свидетельствам, в начале он усомнился в правильности курса, а после столкновения с айсбергом, когда счет шел на минуты, внес сумятицу в действия команды.

Проклятие фараонов

Существует поверье, что каждого, кто притронется к погребениям королевских особ или других выдающихся личностей, настигает проклятье. По документальным свидетельствам, после вскрытия гробницы Тутанхамона, десятки археологов, имевших отношение к раскопкам, умерли в течение нескольких месяцев.

По документальным свидетельствам, национальный герой России Павел Степанович Нахимов в июне 1855 года умер от смертельной раны. Однако уже через три месяца англо-французские войска, вошедшие в Севастополь, разобьют саркофаг и сорвут золотые эполеты с мундира Нахимова. Возможно это совпадение. Но так сложилось, что, начиная с конца девятнадцатого века и по сегодняшний день затонуло множество кораблей, носящих его имя. Среди них пассажирские, военные, научно-исследовательские и даже буксир. Через семьдесят четыре года после крушения Титаника исследователи назовут Титаником номер два советский круизный пароход Адмирал Нахимов, который в августе 1986 года столкнулся с сухогрузом. За восемь минут он уйдет под воду, погибнет 423 человека. По документальным свидетельствам, незадолго до трагедии на его борту планировали снять художественный фильм о трагической гибели пассажиров во время круиза.

Коста Конкордия

По мнению исследователей, нет таких кораблей, пусть многоэтажных и супер современных, которых не способна уничтожить морская стихия. Возможно за неведомые грехи, даже не за свои. В 2012 году потерпел крушение современный круизный лайнер Коста Конкордия. Погибли 32 пассажира и водолаз, который участвовал в спасательных работах. Удивительно, но какие-то неведомые силы словно предупреждали о неминуемой трагедии. Чешская топ-модель Ева Герцигова была выбрана крестной матерью лайнера Коста Конкордия. Во время церемонии крещения Ева не сумела разбить бутылку шампанского о корабль, что считается плохой приметой. После того как режиссер Жан-Люк Годар начнет снимать на Коста Конкордия фильм, что многие посчитали тогда дурным знаком, лайнер потерпит свою первую аварию. Тогда никто не пострадал, а вот через 4 года в ту роковую ночь на борту, как выяснится позже, присутствовали внуки пассажиров Титаника. Мистическое совпадение? Учитывая, что между катастрофой Титаника и Коста Конкордия пройдет сто лет. А ведь на фигурке, находящийся под египетской мумией, которую перевозил самый известный из затонувших кораблей, были такие слова: «Через век все повторится!»

