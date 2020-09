Обзор игры The Outer Worlds

18:55

Калифорнийская Obsidian Entertainment - один из лучших в мире специалистов в жанре RPG

В дополнение к Alpha Protocol и Dungeon Siege III, они могут похвастаться действительно лучшими играми в своём жанре во главе с PoE, Tyranny и, конечно же, своим шедевром - Fallout: New Vegas. Студия, теперь работающая под эгидой Microsoft, очень продуктивна. В 2018 году они выпустили PoE II: Deadfire и менее чем через полтора года свет увидела уже и The Outer Worlds.

Именно из "Нового Вегаса" больше всего берёт The Outer Worlds. Например, первоначальный редактор персонажа, который гораздо больше сфокусирован на выборе атрибутов, чем на внешности, явно основан на схожем редакторе в Fallout. Но это сходство не имеет весомого значения, потому что «The Outer Worlds» - это совершенно независимое и уникальное творение, которое перенесёт вас в невероятное путешествие в одну очень странную планетарную колонию. Она выглядит как рай на земле, но в реальности всё оказывается совсем не так радужно.

Путешествие к лучшему



«The Outer Worlds» - это ролевая игра в стиле научной фантастики со сложным сеттингом и нетривиальным сюжетом, действие которого начинается в 2285 году. В это время частные корпорации создают самодостаточную колонию в далекой планетарной системе Халкион, чтобы облегчить и за звонкую монету предложить любому покупателю новую жизнь с гарантированной работой и светлое будущее в совершенно другом мире, нежели планета Земля. На одном транспортном судне под названием «Надежда» находится и ваш герой в спящем состоянии вместе с сотнями других взволнованных пассажиров.

Но по пути что-то идет не так, как надо, и «Надежда» останавливается далеко от Халкиона, где она находится ещё 70 лет. Вам очень везёт, потому что поддержка жизни в капсулах гибернации не продлилась бы долго, но колониальный беженец Филеас Уэллс находит и спасает вас. Как только вы приземляетесь на первой из одиннадцати планет Халкиона, называемой Терра-2, в своей капсуле, начинается прекрасно написанная история.

Научно-фантастическая комедия



The Outer Worlds абсолютно превосходны, в особенности двумя особенностями, которые будут невероятно развлекать вас на протяжении всего приключения. Первая — это вездесущий абсурдный юмор, который пронизывает практически всё: от вывесок и плакатов до диалогов. Очень редко игры заставляют так смеяться, так что смело можно назвать The Outer Worlds фантастическо-гротескным творением. Несмотря на то, что The Outer Worlds - довольно забавная игра, в её смешных диалогах есть отличная особенность: вы будете наслаждаться подавляющим большинством разговоров, тщательно выбирать другие варианты ответов и надеяться снова услышать что-нибудь настолько же уморительное.

Убивай, сколько захочешь



Второй элемент, который идеально дополняет абсурдный игровой юмор — это возможность убить абсолютно любого персонажа. Даже включая главных героев истории, для которых вы выполняете крупные квесты и различные мелкие задания. Можно прикончить своего напарника, начальника города, обычного бедного работника, любого, кого пожелаете. Есть одно серьёзное исключение. Ваш спаситель, Филеас Уэллс, всегда прячется за препятствием или пуленепробиваемым стеклом. Все влияют на игру по-разному, в зависимости от контекста ситуации: от снижения вашей репутации в одной из 14 группировок до массовой битвы со всеми его членами.

Бои довольно часто случаются в The Outer Worlds. Вы можете выбирать, чем вести огонь, из множества классических и футуристических видов огнестрельного оружия. Новые модификаторы для оружия выпадают из трупов, в том числе боеприпасы, которые вы можете покупать во множестве торговых автоматов. Броня может быть улучшена одним из 16, а оружие – одним из 19 модификаторов (прицелы, большие магазины и т. д.).

Предполагается, что для боя с каждым из 32 монстров, роботов и человеческих врагов подходит различное оружие, но, если вы выберете самый низкий уровень сложности, то об этой фишке можно забыть. Здоровье противников уменьшается довольно быстро, даже при битве с самыми сильными из них.

Ролевое раздолье



Можно заметить, что The Outer Worlds - это в первую очередь не шутер, потому что ощущение стрельбы не такое приятное, как в специализированных для этого играх. Ведь данный проект, в первую очередь, позиционируется как RPG. Так как же развивать своего персонажа? Основа - 7 навыков от оружия ближнего боя до командования, которые разделены на еще 18 видов навыков, таких как блокирование атак, красноречие или лечение. До 5 уровня навыка вы сначала присваиваете очки, которые вы получаете с повышением уровня, каждому основному навыку, а в дальнейшем уже можно спокойно заниматься прокачкой отдельных навыков.

И это ещё не все. Каждый второй уровень вы получаете возможность разблокировать один из 42 перков, таких, как повышенная скорость ходьбы и бега, больший урон во время атаки или способность лечения напарников. Добавьте к этому обширные возможности для настройки оружия, его ремонта, кастомизации вашей одежды, шлема, доспехов. Каждый поклонник RPG найдёт для себя уйму множество вариантов для настройки своего героя.

В игре есть автоматическое сохранение в некоторых местах и быстрое сохранение в любом месте и в любое время так что вы можете переместиться к уже прошедшему сюжетному событию и принять иное решение. Это позволяет повысить реиграбельность, для того, чтобы игры не казалась намного скучнее при каждом последующем прохождении.

После десятичасового пролога у вас появиться собственный космический корабль и возможность путешествовать по всем доступным планетам в Халкионе. Постепенно к вам могут присоединиться до 5 побочных персонажей. Если привыкнуть к геймплею, пройти всю кампанию с 8 главами и почти 50 основными квестами в одиночку будет несложно, но всё же, ваша команда может помочь вам в различных ситуациях, в которых любой из напарников будет повышать свои навыки. Кроме того, каждый из 5 напарников выдаёт вам свой личный квест.

Красоты Халкиона



Outer Worlds построен на движке Unreal 4, с которым у создателей не было опыта. Но он полностью доработан, мощен и дешёв, поэтому студия выбрала его в качестве замены широко распространенного движка Unity, использовавшегося в их последних играх. На третьем Unreal Obsidian производил только Alpha Protocol, больше их программисты не притрагивались к Unreal Engine 3. Отсутствие опыта явно сказалось на графике. Для 2019 года игра явно не выглядит как графический прорыв. С физикой тоже есть проблемы. За исключением обычных взрывоопасных элементов, окружающая среда — абсолютно неразрушимая. В копилку укоров по отношению к графике в The Outer Worlds стоит добавить, что даже зеркала ничего не отражают. А у вашего персонажа, что часто встречалось в играх «нулевых», не видно ног, да и вообще, в отличие от Fallout: New Vegas, в игре отсутствует вид от третьего лица.

Но в защиту игры стоит сказать, что в ней очень приятная яркая цветовая гамма. На протяжении всего прохождения вы сможете наслаждать завораживающими видами широчайших просторов Халкиона. Также можно отметить прекрасную оптимизацию и отсутствие огромного количества багов, что обычно не свойственно для Obsidian.

Не всем нравятся ролевые научно-фантастические игры, но The Outer Worlds сможет порадовать вас, даже если вы не относитесь к любителям проектов в таком жанре. Это очень увлекательная и по-настоящему огромная игра во всех отношениях. Хоть она и не обладает идеальной графикой, завлекает она другим: хорошей порцией гротескного юмора, огромным количеством возможностей прокачки и множеством вариантов влияния на судьбы других людей или даже на судьбу всего Халкиона.

Фото с официальных страниц Obsidian Entertainment в соцсетях