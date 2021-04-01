Как научить ребенка здоровой конкуренции?

14:13 1.04.2021

Дети в мире больше всего любят участвовать в состязаниях.

Они любят соревнования со сверстниками. Большое удовольствие для них - соревноваться по времени. Дети эмоционально радуются достигнутым результатам, особенно когда от них требуется много усилий и выносливости. У них остро развито чувство справедливости, обострены чувства. Поэтому ребенку необходимо правильно объяснить идею соперничества, чтобы он понимал, что это такое. Нужно привести примеры здоровой конкуренции и подробно объяснить правила. Ребенок должен знать вкус победы и поражения, научиться как выигрывать, так и проигрывать.

Разговор с ребенком облегчит его контакт со сверстниками. Есть несколько основных правил, когда соревнование полезно.

Цель состязания - это, в первую очередь, веселье, а не только победа. Если ребенок понимает это иначе, к сожалению, его задор исчезает.

Правила соревнований:

1. В игре мы не оцениваем, кто лучше, а кто хуже;

2. Не сравниваем ребенка с другими, например, если кто-то работает быстрее;

3. Несмотря на поражение, мы гордимся усилиями, которые ребенок прикладывает, трудностями, которые он преодолевает для достижения цели.

Важно научить ребенка получать удовольствие от совместной работы, уметь самостоятельно принимать решения, взять оборону с достоинством. Эти правила учат ребенка, как жить, помогают в будущем.

Ребенок, обучающийся здоровой конкуренции, предпринимает ряд действий, которые в один прекрасный день станут его взрослыми навыками. Часто, к сожалению, ребенок использует различные уловки, чтобы выиграть. Он оскорбляет, обманывает, перестает учитывать действующие правила в игре со сверстниками. Такое отношение часто вызвано желанием победить и порадовать родителей любой ценой. Дети знают, что родители счастливы, когда они делают что-то очень хорошее или что-то выигрывают. Их поведение меняется в худшую сторону, когда перед ними ставят высокие требования, когда они чувствуют давление.

Родителям важно внимательно следить за тем, как работает ребенок. Не хотят ли они, чтобы он был лучшим и первым во всем? К сожалению, это очень плохая ситуация. Тогда нужно поговорить с ребенком об этом.

Родителям не нужно проецировать свои мечты или неосуществленные желания на ребенка. Иначе ребенок будет чувствовать себя отвергнутым, что он не может удовлетворить требования своих родителей. В этом нет ничего от здоровой конкуренции. Конкурсы должны быть просто веселыми для детей. Прежде всего, нужно придерживаться этого. Когда ребенок принимает участие в игре со сверстниками, ему или ей, в основном, понравится общение с другим человеком. Конечно, очень хорошо, если ребенок осознает необходимость здоровой конкуренции. Но он должен применять такие методы, чтобы это стало своего рода положительным опытом. Это научит ребенка тому, что жизнь не должна быть идеальной, и нужно только стараться хорошо выполнять порученные ему задачи, принимая различные результаты.

Детям также нравятся соревнования на время. Их можно использовать в повседневной жизни, например, в поедании супа Можно включить таймер обратного отсчета на указанное время. Это отличный способ поставить задачу ребенку.

Если у ребенка есть брат, это возможность для развития, тренировки здоровой конкуренции. Дело не в том, кто съест суп быстрее, а в том, кто уложится срок. Конечно, следует награждать победителя. Учет характера и индивидуальных предрасположенностей ребенка также важны для обучения принципам здоровой конкуренции. Некоторые дети более устойчивы к неудачам. Это часто вопрос воспитания. Если у ребенка была возможность убедиться на собственном опыте много раз, что, несмотря на его стремления, что-то порой идет не так, и он к этому более подготовлен.

Другие дети должны быть более мотивированы, чтобы действовать. Все зависит от того, правильно ли установлена цель и как родители реагируют на успех и неудачи и объясняют их детям. Обучая ребенка здоровой конкуренции, мы даем ему урок о том, как справляться с жизнью. Ему будет легче переносить свои неудачи. Он станет не так уязвим, это укрепит его личность. Для него будет радостью, что он научился соревноваться без страха и боли.

