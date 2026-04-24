Проект «Ласки» собирает сотни тысяч прослушиваний и подписывает контракт со «Студией СОЮЗ»

Танцевальный трек «Любовь живет на ресницах» проекта "Ласки" неожиданно превратился в одного из главных инди-героев весны. По данным сервиса «Яндекс Музыка», он преодолел отметку более полумиллиона прослушиваний на платформе. Если же учитывать все глобальные стриминговые площадки, совокупный результат композиции перешагнул за 800 тысяч по всему миру.

Постепенный рост интереса к песне (от первых сотен до полумиллиона в России) подтверждает тренд на органическое «сарафанное радио»: трек расходится через пользовательские плейлисты и рекомендации алгоритмов.

На фоне этого успеха команда проекта объявила о стратегически важном шаге. Проект «Ласки» заключил официальный дистрибуционный договор со «Студией СОЮЗ» — одной из старейших и наиболее влиятельных музыкальных компаний в России.

Продюсер проекта Анджей Ласки назвал это событие ключевым в истории «Ласки»:

«Это очень важный шаг для меня и для всего проекта, к которому мы долго шли. "Студия СОЮЗ" — легендарная компания с колоссальным опытом и охватом. Для нас это не просто дистрибуция, а признание того, что мы движемся в правильном направлении. Уверен, что партнерство выведет нашу музыку на совершенно другой уровень и позволит донести "Любовь на ресницах" и другие наши песни до ещё большей аудитории. Я благодарен каждому, кто слушал и поддерживал нас на этом пути».

«Студия СОЮЗ», известная работой с хедлайнерами эстрады и рок-сцены, теперь будет отвечать за распространение контента артиста на всех цифровых витринах.

Для проекта партнерство с «СОЮЗом» знаменует переход на новый индустриальный уровень. Это открывает доступ к профессиональному промо, ротации на крупных площадках.

Судя по динамике цифр и статусу лейбла, «Любовь живет на ресницах» может оказаться не случайным спотом, а точкой входа новой аудитории в дискографию «Ласки». Следим за чартами!