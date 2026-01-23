Ретро-шоу «Мы из СССР» от «Легенд ВИА 70-80-х», 4 февраля, Государственный Кремлевский дворец

15:22 23.01.2026

Ретро-шоу «Мы из СССР» от «Легенд ВИА 70-80-х» пройдет в Государственном Кремлевском дворце 4 февраля 2026 года

«Мой адрес – Советский Союз», «Напиши мне письмо», «Как прекрасен этот мир», «Букет»... С первыми аккордами этих композиций память возвращает нас во времена нашей юности, когда шлягеры плеяды невероятно талантливых авторов сопровождали самые светлые моменты жизни: встречи с родными и друзьями, праздники и свадьбы, выпускные вечера и походы на концерты звезд. Музыканты из знаменитых ансамблей, объединившись в один коллектив, подарят зрителям возможность ещё раз услышать нестареющие хиты той эпохи. Кроме уже упомянутых, в программу концерта в ГКД вошли композиции «Люди встречаются», «Алеся», «Как упоительны в России вечера», «Беловежская пуща», «Бродячие артисты», «В краю магнолий», «Прощай», «Старая пластинка», «Когда мы были на войне» и др.

В состав «Легенд ВИА 70-80-х» входят Валерий Ярушин, Сергей Бойко, Василий Курсаков, Александр Акинин, Александр Диксон, Валерий Дайнеко – участники самых популярных в те времена групп: «Веселые ребята», «Синяя птица», «Ариэль», «Голубые гитары», «Красные маки», «Белый орел», «Шестеро молодых», «Рок-Ателье». В этом году проект отмечает юбилей – его первые выступления прошли 20 лет назад в австралийских городах Мельбурне и Сиднее и произвели фурор среди русскоязычного населения страны. И вот уже два десятка лет «Легенды ВИА 70-80-х» успешно гастролируют по необъятным просторам нашей страны, ближнему и дальнему зарубежью.

«Мы счастливы исполнять произведения лучших отечественных композиторов и поэтов – Александры Пахмутовой, Николая Добронравова, Давида Тухманова, Леонида Дербенева, Никиты Богословского, Вячеслава Добрынина, Юрия Антонова, – говорит Валерий Ярушин, один из основателей ВИА «Ариэль». – Отрадно думать, что благодаря и нашему посильному вкладу их песни продолжают жить. И, уверен, будут жить еще очень долго, потому что на концертах вместе с нами их поют не только люди нашего поколения, но и их дети».

Легендарные артисты обещают: вечер в ГКД окунет зрителей в атмосферу светлой ностальгии и радостных воспоминаний. А настоящий праздник и яркие впечатления гарантированы каждому зрителю, независимо от возраста!

Начало в 19.00