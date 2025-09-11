Гудтаймс «Сердечко» (интернет-сингл)

Гудтаймс «Сердечко» (интернет-сингл)

Исполнитель: Гудтаймс, Название: «Сердечко», Стиль: рок, Год: 2025

Опытным путем «Гудтаймс» с годами выкристаллизовал свой стиль, добавив к разухабистости «Ленинграда», балканские дудки и откровенный мачизм, не лишенный при этом самоиронии. Но группа усиленно продолжает экспериментировать и сложно предсказать, куда ее занесет на этот раз. В последние годы «Гудтаймс» тяготеет к электронике — вспомним, например, выстреливший «Вещий сон».

В «Сердечке» электроника доминирует. Начинается песня как среднестатистический поп-хит, написанный от лица гламурного страдальца. Но от такой юморной команды, как «Гудтаймс» ждешь подвоха. И он на четвертой строчке все же появляется — в виде ненормативной рифмы к слову «плохо», заглушенной фразой «абонент недоступен или временно не отвечает». Далее вокалист «Гудтаймс» Артем Шаров и вовсе начинает играть в плохиша, принимаясь желать даме всего наихудшего и множество проблем. Поклонники группы восприняли новинку настороженно, сравнив ее уже с группами «Руки вверх!» и «Чай вдвоем». Но строгие «эксперты» не учли, что это явно пародия, как, например, «Зеленоглазая» от «Бахыт-Компота».

