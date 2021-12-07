Михаил Горевой приравнял Сергея Галанина к Сергею Есенину

Концерт в честь 60-летия Сергея Галанина состоялся в «Вегас Сити Холле» 3 декабря

Десять лет назад в соседнем «Крокус» Сити Холл лидер «Серьги» отмечал «полтинник». Тот монументальный почти четырехчасовой концерт пришелся не период своеобразной перезагрузки «Серьги», которая выпустила тогда сразу два диска - «Детское сердце» и «Природа, свобода и любовь». С тех пор группа только множила свои достижения. Результатом стало то, что Сергей Галанин со своими проектами составил сетлист на 80 % из песен как раз последнего десятилетия, , многие из которых прозвучали при участии оркестра «Глобалис» («Я вижу солнце», «Кометы», «Свобода-химера» и др.)

Не прошла даром для музыканта и крепкая дружба с актерами. В результате их доля среди специально приглашенных гостей заметно увеличилась. Открыл концерт Михаил Горевой, задвинувший мощную речь, в которой обнаружил много параллелей между Сергеем Есениным. А в отделении, посвященном новому сайд-проекту ВИА «Борщевик» песню «Ситуация» (как и на сольном альбоме Сергея Галанина «Любовь, алкоголь и весна») артисту помогли Василий Мищенко и Иван Кокорин. Их попросили охарактеризовать песню в трех словах, и они совершенно точно отстрелялись: «Три алкаша завязали».

Иван Кокорин, Сергей Галанин и Василий Мищенко

Еще одну песню из этого альбома, слова которой начинаются на букву «б», с Сергеем Галаниным спел неистовый Иван Охлобыстин. Пригласили его, оценив по достоинству его умение не петь, а кричать, и этот кредит доверия гость оправдал сполна. «Эх, годков бы 10 сбросить», - размечтался Галанин во время ее исполнения. Но «энерджайзер» Охлобыстин с другом тут не согласился: «Не, и так нормально!» Неотразимый тандем представил и лирический номер — русскоязычную адаптацию смус-джазового стандарта «Moon River». «Космонавта» Сергей Галанин разделил с восходящей звездой Иваном Копыриным, умеющим петь голосом Муслима Магомаева. А «Гадкого утенка» лидер «Серьги» спел с Аей из «Города 312».

Иван Охлобыстин и Сергей Галанин

Поскольку костяк инструменталистов ВИА Борщевик» составляют музыканты Гарика Сукачева, концерт не обошелся и без него. Как в старые добрые времена они вернулись в стихию «Бригады С» и дуэтом исполнили «Белый колпак». Сергей Галанин признал, что перенос концерта на день позже только пошел мероприятию на пользу, потому что двумя днями ранее отмечался день рождения Гарика Сукачева, и 2 декабря музыканты были бы явно не в лучшей форме.

В такой день «СерьГа» была просто обязана как-то обозначить свой вышедший несколькими днями раньше свежий альбом «Своим чередом». Из него Сергей Галанин спел заглавную вещь, очень эмоционально обыграв жестами строчки «эй, Твиттер, покажи копыта». А тем, кто не в курсе пояснил, что эта фраза имеет глубокий смысл (отстаивание гендерной принадлежности) и отослал несведущих в интернет к истории песни. Многозначительным оказался и перфоманс во время песни «Хоровод», где Галанин вместо законного припева выразительно спел несколько раз «за годом год – QR-код» при этом надвигая на лицо медицинскую маску.

Юта и Сергей Галанин

Искренней задушевности концерту придало участие Юты, которая представила с юбиляром две дуэтные песни - «Дверь на замке» и «Не торопись». Певица отлично подготовилась и пела не по листочку. А в адрес Сергея Галанина ей удалось сказать непротокольные слова, что рядом с ним она чувствует себя настоящей женщиной. Вспомнила певица и курьезную историю первой встречи с Галаниным. В 90-е годы в торговом центре «Будапешт» в Кузьминках ее подруга закричала о шедшем впереди мужчине: «Смотри, волосы прямо, как у Галанина». Надо ли уточнить, что, обернувшись, прохожий Галаниным и оказался.

Фото Марии Лукьяновой предоставлены организаторами