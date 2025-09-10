Обе-Рек «Мама» (интернет-сингл)

Исполнитель: Обе-Рек, Название: «Мама», Стиль: рок; Год: 2025

Песен о маме в русском роке необъятно много. И это понятно — многие, пошедшие против правил творческие люди испытывают в итоге чувство вины перед родителями из-за того, что недодали им любви. Многие музыканты спешили поскорее вылететь из родного гнезда. «Не ищи меня, мать — ушел день обнимать», - поет об этом «Калинов мост» в «Уходили из дома», А потом возвращались обратно, потеряв все — крайнюю степень этого падения мы видим в песне «Чернозема» «МаМаМа».

У группы «Обе-Рек» именно мотив возвращения домой. Это сопровождается рефлексией по поводу того, что именно почему-то связи с самыми близкими людьми обрываются быстрее всего. В отличие от героя песни «Чернозема» рассказчик в «Маме» «Обе-Река» возвращается к маме не сломленным, хотя и потрепанным. Возможно, причина в том, что он в себе находит силу, апеллируя к детским впечатлениям. Ведь его долгожданное возвращение сравнивается с тем, как мама звала его с улицы домой.