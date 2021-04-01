Как правильно мириться со своим парнем? Советы, которые изменят ваше мировоззрение

14:08 1.04.2021

Милые бранятся – только тешатся.

Этой поговоркой народная мудрость давно вынесла четкое определение всем ссорам между влюбленными людьми. Только вот как выходить обратно на нормальный уровень мироощущения после таких неприятных событий в вашей жизни и как мириться со своим милым, эта самая народная мудрость не разъясняет. По крайней мере, в такой же краткой и емкой форме, как приведенная в начале поговорка.

Но ссоры между влюбленными неизбежны. Ведь каждый из них – это человек со своим миром и характером, которые не всегда совпадают с характером другой, хоть и любимой стороны. Поэтому приводим подборку советов о том, как правильно мириться со своим парнем. Если конфликт все же перерос в ссору, которая разметала вас в разные стороны.

Главное – остановить накал эмоций

Когда ссора уже в самом разгаре, остановить ее бывает очень трудно. Это сложно, но возможно. Для этого нужно помнить, что девушка должна быть мягче и гибче. Поймав себя на середине гневной тирады, обращенной к своему парню, вспомните, что примирение неизбежно. И мириться придется в первую очередь вам – такова девичья доля. Мужчинам проявлять слабость не положено по статусу. Поэтому, чем меньше вы позволите себе гневных и обидных слов, тем лучше.

После того, как отгремят грозовые раскаты, переходите к уменьшению ущерба от произошедшего разлада в отношениях. Для плавного и мирного завершения конфликта необходимо несколько условий:

- Обе повздорившие стороны должны успокоиться. Примите в расчет характер своего парня: как долго он отходит после ссоры, умеет ли говорить спокойно и сдерживать себя, когда нахлынут воспоминания о произошедшем конфликте? Не стоит начинать разговор, если вы оба еще не отошли от негативных эмоций.

- Успокойтесь сами и начинайте самостоятельно анализировать условия, которые привели вас к конфликту. Полный разбор полетов можно отложить на потом, а пока выясните для себя, что привело к столь плачевному результату.

- Признайте свою неправоту, если это имеет место быть. Не откладывайте. Это сохранит отношения и позволит быстрее вернуться к нормальному положению вещей.

- Начинайте примирение только после того, когда почувствуете, что вы оба к этому готовы. Признаками может быть потепление в голосе, готовность обсудить спокойно, которую ваш молодой человек демонстрирует без слов.

- Нельзя продолжать настаивать на своей точке зрения. Корень разногласий можно будет обсудить потом, в спокойной обстановке. Когда пожар эмоций потухнет, и вы снова превратитесь в двух близких друг другу людей.

- Подберите правильные слова. У каждой пары есть свои особые моменты и слова, которые много значат для вас обоих. Кроме того, редкий парень не потеплеет от признания в любви. Используйте это для начала разговора. А затем предложите спокойно продолжать разговор дальше.

- Совместный анализ прошедшей ссоры отложите на другое время. Если парень настаивает на свое правоте, а вы не согласны, предложите обсудить это позже. А пока покажите, что рады вашему примирению и то, что теперь самое главное – вы снова вместе.

Использовать приведенные выше правила не сложно. Сложнее потушить пожар эмоций и обиды, который сопровождает разлад в отношениях с любимым человеком. Но сделать это необходимо. Используйте для освобождения от негатива подходящий для вас метод: разговор с психологом, близким человеком (но не с подругой!), ходьба по городу в хорошем темпе, занятия в спортивном/танцевальном клубе и т.д.

После бури…

Когда последние раскаты грома произошедшей ссоры утихнут, и вы снова вернетесь к привычному общению, проанализируйте характер и склонности своего парня. Особенно те, которые проявились в конфликтной ситуации. Тот ли это человек, с которым вам захочется мириться в следующий раз? Ведь конфликты и ссоры в жизни неизбежны. Их можно гасить, но уйти от них не удастся.

