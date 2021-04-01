Как правильно мириться со своим парнем? Советы, которые изменят ваше мировоззрение
Этой поговоркой народная мудрость давно вынесла четкое определение всем ссорам между влюбленными людьми. Только вот как выходить обратно на нормальный уровень мироощущения после таких неприятных событий в вашей жизни и как мириться со своим милым, эта самая народная мудрость не разъясняет. По крайней мере, в такой же краткой и емкой форме, как приведенная в начале поговорка.
Но ссоры между влюбленными неизбежны. Ведь каждый из них – это человек со своим миром и характером, которые не всегда совпадают с характером другой, хоть и любимой стороны. Поэтому приводим подборку советов о том, как правильно мириться со своим парнем. Если конфликт все же перерос в ссору, которая разметала вас в разные стороны.
Главное – остановить накал эмоций
Когда ссора уже в самом разгаре, остановить ее бывает очень трудно. Это сложно, но возможно. Для этого нужно помнить, что девушка должна быть мягче и гибче. Поймав себя на середине гневной тирады, обращенной к своему парню, вспомните, что примирение неизбежно. И мириться придется в первую очередь вам – такова девичья доля. Мужчинам проявлять слабость не положено по статусу. Поэтому, чем меньше вы позволите себе гневных и обидных слов, тем лучше.
После того, как отгремят грозовые раскаты, переходите к уменьшению ущерба от произошедшего разлада в отношениях. Для плавного и мирного завершения конфликта необходимо несколько условий:
- Обе повздорившие стороны должны успокоиться. Примите в расчет характер своего парня: как долго он отходит после ссоры, умеет ли говорить спокойно и сдерживать себя, когда нахлынут воспоминания о произошедшем конфликте? Не стоит начинать разговор, если вы оба еще не отошли от негативных эмоций.
- Успокойтесь сами и начинайте самостоятельно анализировать условия, которые привели вас к конфликту. Полный разбор полетов можно отложить на потом, а пока выясните для себя, что привело к столь плачевному результату.
- Признайте свою неправоту, если это имеет место быть. Не откладывайте. Это сохранит отношения и позволит быстрее вернуться к нормальному положению вещей.
- Начинайте примирение только после того, когда почувствуете, что вы оба к этому готовы. Признаками может быть потепление в голосе, готовность обсудить спокойно, которую ваш молодой человек демонстрирует без слов.
- Нельзя продолжать настаивать на своей точке зрения. Корень разногласий можно будет обсудить потом, в спокойной обстановке. Когда пожар эмоций потухнет, и вы снова превратитесь в двух близких друг другу людей.
- Подберите правильные слова. У каждой пары есть свои особые моменты и слова, которые много значат для вас обоих. Кроме того, редкий парень не потеплеет от признания в любви. Используйте это для начала разговора. А затем предложите спокойно продолжать разговор дальше.
- Совместный анализ прошедшей ссоры отложите на другое время. Если парень настаивает на свое правоте, а вы не согласны, предложите обсудить это позже. А пока покажите, что рады вашему примирению и то, что теперь самое главное – вы снова вместе.
Использовать приведенные выше правила не сложно. Сложнее потушить пожар эмоций и обиды, который сопровождает разлад в отношениях с любимым человеком. Но сделать это необходимо. Используйте для освобождения от негатива подходящий для вас метод: разговор с психологом, близким человеком (но не с подругой!), ходьба по городу в хорошем темпе, занятия в спортивном/танцевальном клубе и т.д.
После бури…
Когда последние раскаты грома произошедшей ссоры утихнут, и вы снова вернетесь к привычному общению, проанализируйте характер и склонности своего парня. Особенно те, которые проявились в конфликтной ситуации. Тот ли это человек, с которым вам захочется мириться в следующий раз? Ведь конфликты и ссоры в жизни неизбежны. Их можно гасить, но уйти от них не удастся.
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