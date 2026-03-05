Вадим Самойлов исполнил вечную музыку «Агаты Кристи» с симфоническим оркестром

Концерт Вадима Самойлова с симфоническим оркестром «Глобалис» состоялся в VK Stadium 28 февраля 2026 года

«Музыка вечна, красота бесконечна», - так можно охарактеризовать в четырех словах про любовь то, что творилось в этот вечер на сцене столичного гигант-клуба. Песни «Агаты Кристи» сами по себе звучат так, будто бы изначально сочинялись под симфонический оркестр. В последние десять лет этот потенциал раскрывал на специальных концертах (в том числе — и с «Глобалисом») один из основателей группы Глеб Самойлов. Что же касается его старшего брата Вадима Самойлова, то он экспериментировал в этом направлении с академическими музыкантами из группы Radio Kamerger на благотворительном концерте 4 июня 2017 года. Теперь же пришло время для полноценного симфорокового шоу протяженностью в 2,5 часа.

Старт программе дала поздняя «агатовская» песня «Эпилог», сыгранная на фоне видеоряда, где транслировался сет-лист разового реюниона «Агаты Кристи» 11-летней. С нынешним выступлением эта программа не вполне совпадала, в чем, видимо, заключался элемент некоей интриги и даже хулиганства, о котором Вадим Самойлов предупреждал журналистов в контексте нынешнего шоу. Да и не только «агатовские» песни прозвучали в «Стадиуме», ведь уже второй была сыграна композиция «Январь» из проекта «Полуострова», а позже были и «Позови меня небо» из фильма Алексея Балабанова «Мне не больно», и «На счастье» Насти Полевой, и «Мечта» и «Другие», и «Никогда», которая, строго говоря, тоже не является частью наследия «Агаты Кристи».

С участием оркестра «Глобалис» многие песни раскрывались совершенно по новому. Уход в «Небытие» был очень беспокойным, но при этом сопровождался торжественными фанфарами — и так не жить еще было можно. В «Нисхождении» оркестровые партии, как влитые, вписались в бриджах, а в «Походе» уместно разбавили монотонный хардовый грув. Ожидаемо безупречно выглядели «Канкан» и «Viva, Kalman!» из арт-рокового альбома «Агаты Кристи» «Коварство и любовь». Не говоря уж о сугубо симфонического по своей фактуре реквиема «Ты уходишь» с дебютного «агатовского» диска «Второй фронт». А «Позорная звезда» и «Гетеросекусалист» отличались праздничной атмосферой диско от эстрадно-симфонических оркестров 70-80х, в которой давно поднаторел «Глобалис».

Приятной неожиданностью стало появление на сцене музыканта из Словении Саши Гачника в шинели, как бы сигнализирующей о его постоянном пребывании на боевом посту. Так оно и оказалось: Вадим Самойлов рассказал, что гость постоянно занимается тем, что рассказывает правду о России в ЕС, из-за чего постоянно подвергается преследованиям. Саша Гачник в долгу не остался и высказался о коллеге как о музыканте, который очень трепетно относится к своей аудитории. Под аккомпанемент синтезатора и оркестра «Глобалис» посланец из Словении исполнил на русском красивую балладу про небо и звезды.

Происходившее в VK Stadium было больше, чем концертом, поскольку кристально чистое оркестровое звучание, отлично сочетавшееся с электрическими инструментами, гармонизировало пространство. Этот момент был особенно важен для Вадима Самолйлова, который перед сольной песней «Эра Водолея» предрек наступление той самой эпохи, когда «человечество должно повзрослеть, а люди не будут сильно мочить». А фразу «заглянуть за» из «Ковра-вертолета» он трактовал как возможность наступления «счастливой наполненной сопереживанием и вдохновением жизни».

Это не исключало хулиганских моментов, связанных с куражом музыкантов. Так, в песне «В интересах революции» он озорно спел «рвутся грелки — умирают грелки от тоски». В «Сказочной тайге» на словах «ко мне постучался косматый геолог» постучал себе по голове. По поводу же «Опиума» огорошил, что эта песня может прозвучать в последний раз, но тут же и предложил: «Вот и давайте ее споем, как в последний раз». И публика в едином порыве это осуществила.

Напоследок Вадим Самойлов сыграл свою коронную «Никогда», предложив с ее помощью передать привет бойцам, отстаивающим интересы нашей Родины. «Братья любим вас и надеемся на ваше скорое возвращение с Победой!» - обратился к ним певец.