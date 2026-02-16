Россию грабят по науке: Минфин предпочитает молчать о сотнях миллиардов, заработанных на экспорте

Валентин Катасонов: «Те инвестиции и активы, которые создаются за рубежом в результате превышения экспорта товаров над их импортом, принадлежат не народу России»

За все без исключения годы существования Российской Федерации торговый баланс страны сводился с профицитом, т.е. экспорт превышал импорт. Минимальная величина годового профицита (положительного сальдо) торгового баланса была зафиксирована в 1992 году — 10,6 млрд долларов.

А дальше пошло все по нарастающей. Парадоксально, но даже в 1998 году, когда страна переживала так называемый «дефолт» и экономическая ситуация в стране была отвратительной, профицит торгового баланса составил 16,2 млрд долл.

На внутреннем рынке России были сплошные дефициты, бюджет был с дефицитом, а вот внешняя торговля оставалась с очень даже солидным профицитом!

В 2005 году профицит впервые превысил планку в 100 млрд долларов, составив 116,2 млрд долл. В последующие годы значение профицита устойчиво было выше 100 миллиардов (исключениями стали лишь 2016 и 2020 гг.).

Скучное, бухгалтерское слово «профицит» (торгового баланса) скрывает более чем серьезную проблему. В учебниках (базирующихся на идеологии экономического либерализма) говорится о том, что профицит торгового баланса трансформируется в экспорт капитала, зарубежные инвестиции, формирование зарубежных активов.

Но если перевести с «птичьего» языка либерально-экономических учебников на русский язык, то применительно к России это означает ее ограбление. Те инвестиции и активы, которые создаются за рубежом в результате превышения экспорта товаров над их импортом, принадлежат не народу России. А кому?

Критики существующего в России режима говорят: олигархам. Они вывозят нефть, руду, лес, золото за границу. Далее получают за это валютную выручку. И оставляют ее себе. Валютная выручка превращается в счета в зарубежных банках, инвестиции в разные зарубежные бизнесы, недвижимость, яхты и т. п.

Правда, после начала СВО стало понятно, что конечными бенефициарами профицита торгового баланса могут быть не российские олигархи, а те зарубежные деятели, которые поставили в свое время этих миллиардеров на должности «олигархов».

Они-то и являются конечными бенефициарами этих пресловутых профицитов российской торговли. По ходу отмечу, что некоторые из этих зарубежных деятелей и конечных бенефициаров являются фигурантами списков Эпштейна. Но это тема другого разговора.

Уже не приходится говорить о том, что часть торгового профицита конвертируется в наращивание международных (валютных) резервов. А потом эти резервы Запад прибирает к рукам, называя это политкорректно «заморозкой» валютных активов.

А с точки зрения интересов обычных, законопослушных граждан России пресловутые профициты российской внешней торговли есть яркое проявление того, что в русском языке называется «ограбление».

Только за последнее десятилетие (2012−2021 гг.) суммарное превышение экспорта над импортом, согласно данным Банка России, составило 1558,5 млрд долл.

Для сравнения отмечу, что в 2021 году ВВП Российской Федерации, исчисленный по официальному курсу рубля, составил 1776 млрд долл.

Без малого десятая часть ВВП России ежегодно выплачивалась другим странам (почти исключительно странам Запада) в виде дани, которую наши ведомства политкорректно называли и называют «положительным сальдо» или «профицитом» внешней торговли РФ.

Парадоксально, что в первый год СВО профицит внешней торговли РФ достиг рекордного значения. В 2022 году он, по данным ФТС, составил 337,2 млрд долл., что в 1,7 раза превысило значение показателя в 2021 году (197,3 млрд долл.).

На протяжении многих лет превышение величины экспорта над импортом составляло в среднем полтора раза. А вот в 2022 году превышение экспорта над импортом достигло рекордного значения. Экспорт равнялся 591,46 млрд долл., а импорт — 259,08 млрд долл. Превышение составило 2,28 раза!

Вот как распределялся профицит торговли России в 2022 году по географическим направлениям (млрд долл.): Евросоюз — 137,8; Турция — 49,5; Китай — 38,0; Индия — 31,8; США — 13,3.

На Евросоюз и США, которые находились на стороне Украины, пришлось 48% суммарного внешнеторгового профицита Российской Федерации. А если еще учесть профициты в торговле России с Канадой, Австралией и Новой Зеландией, то получается уже более половины суммарного торгового профицита России в 2022 году пришлось на страны, которые мы тогда называли «коллективным Западом».

Этим гигантским профицитом Россия оказала «помощь» своим геополитическим противникам в 2022 году на сумму, составляющую, по моим оценкам, примерно в 170 млрд долларов. Это как бы «добавка» к той «помощи» в виде 300 млрд долларов валютных резервов Российской Федерации, которые были заморожены в конце февраля 2022 года.

Спасибо «коллективному Западу», который стал вводить против Российской Федерации санкции. Они стали резко сокращать и даже обнулять гигантские профициты в торговле с нашими геополитическими противниками. В 2023 году общий профицит внешней торговли России сократился по сравнению с 2022 годом почти в 2,4 раза, составив 140,0 млрд долл. В 2024 году он составил 150,9 млрд долл.

В российских СМИ порой можно встретить публикации, в которых наши гигантские торговые профициты подаются как некие достижения и успехи. Так, накануне Нового года РИА «Новости» разместило статью «Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли».

В ней говорится, что по предварительным оценкам, в 2025 году РФ станет третьей страной G20 по уровню профицита внешней торговли. Впереди только Китай и Германия. Честно говоря, у меня эта новость восторга не вызывает. По тем причинам, которые я изложил выше.

Кстати, по Китаю уже известно (официальные данные), что впервые профицит торговли Поднебесной в 2025 году превысил один триллион долларов. Но дело в том, что Пекин (в лице партийно-государственного руководства) управляет своим торговым профицитом.

Так, значительная его часть конвертируется в инвестиции, осуществляемые в десятках разных стран в рамках стратегического проекта «Один пояс, один путь» (ОПОП). Проект был анонсирован председателем КНР Си Цзиньпином 7 сентября 2013 года.

Он объединяет проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века». В прошлом году суммарный объем инвестиций по проекту ОПОП достиг 1,4 трлн долларов.

Что касается Германии, то значительная часть ее торгового профицита в прошлом году была конвертирована в инвестиции немецкого бизнеса в американскую экономику. В силу стремительно ухудшающейся ситуации в экономике немецкие компании начинают перебазироваться в США.

Тем более, что из-за высоких импортных пошлин американский рынок становится труднодоступным. И они рассчитывают осваивать его изнутри за счет производств, создаваемых с помощью прямых инвестиций.

Только что Федеральная Таможенная Служба РФ опубликовала статистические данные по внешней торговле товарами России за 2025 год. Экспорт составил 418,3 млрд долл. (против 433,9 млрд долл. в 2024 году).

Импорт — 279,0 млрд долл. (против 283,0 млрд долл. в предыдущем году). Итак, на годовой основе сократились как экспорт, так и импорт. Превышение экспорта над импортом составило привычные полтора раза. А профицит торговли составил 139,3 млрд долл. Некоторое сокращение по сравнению с 2024 и 2023 гг. Но все равно на фоне более ранних лет профицит очень даже значительный.

Так, в 2020 году положительное сальдо внешней торговли России равнялось 104,7 млрд долларов. Раньше своим профицитом мы помогали преимущественно странам Запада, а теперь таким странам, как Китай, Индия, Турция и др.

Таким образом, за четыре года СВО (2022−2025) суммарное положительное сальдо внешней торговли РФ составило 762,6 млрд долларов. Это примерно 30% величины ВВП России в 2025 году.

Если сложить показатели профицита торговли за все 34 года, то получится, что суммарный профицит внешней торговли России за 1992−2025 гг. составил 3,73 трлн долл. В среднем на год получается 110 млрд долл.

Но если пересчитать все годовые показатели в нынешний доллар, то в сумме получится цифра, приближающаяся к пяти триллионам долларов. В среднем на год получается около 150 миллиардов нынешних долларов США.

У нас в экономике России почти нет ничего сбалансированного. Но чиновники любят порассуждать на тему того, как можно и нужно преодолевать экономические диспропорции и восстанавливать балансы. Чаще всего на эту тему рассуждают в Министерстве финансов применительно к федеральному бюджету. Мол, бюджет, к сожалению, дефицитный. И надо сделать все возможное для того, чтобы сбалансировать доходную и расходную части бюджета.

Но вот что удивительно: за многие годы я не слышал, чтобы кто-то наверху хотя бы упомянул проблему несбалансированности нашей внешней торговли. Чиновники ее не видят? Или на обсуждение этой темы наложено негласное табу? Зато, что удивительно, множество разговоров о том, что надо наращивать экспорт. Более того, это не просто разговоры.

В 2018 году было принято решение о запуске национального проекте «Международная кооперация и экспорт». В 2024 году было принято решение о продолжении проекта на следующие шесть лет до 2030 года. Была анонсирована величина средств для реализации проекта — более одного триллиона рублей.

Короче говоря, курс на сохранение и даже стимулирование диспропорций во внешней торговле России остается неизменным. О каком же экономическом возрождении России может быть речь?