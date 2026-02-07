«Мы из СССР» доказали, что Россию нельзя ниоткуда стереть

Ретро-шоу «Мы из СССР» от «Легенд ВИА 70-80-х» состоялось в Государственном Кремлевском дворце 4 февраля 2026 года

Вокальные инструментальные ансамбли - одно из высших появлений отечественной музыки! Им было присуще оптимальное сочетание профессионализма, мелодизма, энергетики, энтузиазма и озорства. А уж если лучшие представители ВИА создают своего рода музыкальную сборную, то равных им, как правило, вообще не остаётся. Именно так произошло с коллективом "Мы из СССР".

Вокалист и басист ансамбля Валерий Ярушин из славного челябинского "Ариэля" рассказал зрителям ГКД, что инициатором создания команды выступил барабанщик Александр Акинин, которому однажды позвонили из Мельбурна и предложили создать такой ностальгический проект для гастролей. После успешной поездки "Мы из СССР" решили: а почему бы им не поездить в таком составе по полной стране. Первый же концерт в Воронеже получился аншлаговым, и музыканты убедились, что мыслили они в правильном направлении.

Было это 20 лет назад, так что в Кремле "Мы из СССР отметили ещё и свой юбилей. Открывала концерт песня "Мой адрес Советский Союз", сразу позволившая ансамблю продемонстрировать стандарт настоящего качества. С не меньшим рвением были исполнены "Если любишь ты", "Букет" и др. Песней "Уходишь ты" ансамбль рискнул, вопреки примете, заранее поздравить с грядущим столетием автора этой песни Александра Зацепина. Ну а "Тишина" ансамбля "Ариэль" позволила музыкантам с гордостью вспомнить, что буквально в двух шагах от этого место каждый год в День Победы президент России Владимир Путин возлагает цветы к Вечному Огню именно под эту песню.

Одной из самых новых песен в сет-листе "Мы из СССР" оказалась "Как упоительны в России вечера" группы "Белый Орёл". Клавишник Сергей Бойко рассказал зрителям потрясающую историю, как эта песня без всяких усилий со стороны группы набрала на YouTube 30 миллионов просмотров, а потом ее вдруг удалили американцы. Юристы ВИА составили в их адрес официальное письмо - и ролик вскоре с извинениями был возвращен на место. "А все почему? Да потому что Россию нельзя никогда ниоткуда стереть!" - подытожил Сергей Бойко.

Но не только Россию, а весь славянский мир... Доказал это специальный гость концерта - один из солистов золотого состава "Песняров" Валерий Дайнеко. Передав пламенный привет от братьев-белорусов, песен исполнил "Беловежскую пущу", "Зачарованную", "Алесю" и "Я все тот же".

Ещё одни гости концерта - группа "Зодчие" - привнесли в действо юмористическую струю, подразнив риффом из "Шизгары" в песне "В 10б не слушают Любэ" и убедив публику в том, "Как же здорово прогуливать уроки э". Песней "О чем ты хотел помолчать" музыканты помянули ушедших в мир иной соратников. Их же финальная "Лодка качалась" располагала к хоровому пению".

Появившись на сцене вновь, участники «Мы из СССР» принялись удивлять от песне к песне. «Girl» они, например, исполнили а капелла. «Старую пластинку» Валерий Ярушин предварил историей создания этой кавер версии: кто-то из ансамбля «Ариэль» принес заигранную пластинку с песней Леонида Утесова об извозчике, все смеялись, слушая заедания и перескакивания. Было решено в таком же ключе сделать и перепевку этой вещи» причем музыканты хотели написать на пластинке предупреждение о шуточном характере «помех» из этой песни. Но издатели из «Мелодии» лишь отмахнулись, и в итоге многие покупатели действительно сдавали винил обратно в магазине из-за якобы брака. Невероятно, но и в Кремле «Мы из СССР» вживую исполнили «Старую пластинку» с теми же «заеданиями» и «перескоками», подняв тем самым настроение зрителей на заоблачную высоту.