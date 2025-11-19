Лариса Долина рассказала суду, как ее обманули

17:14 19.11.2025

Народная артистка России Лариса Долина отдала мошенникам не только свои сбережения и деньги от продажи квартиры, но также заемные средства. Об этом потерпевшая певица заявила на процессе в Балашихинском горсуде, сообщает «Коммерсант». Она дала показания по видео-конференц-связи из Хамовнического суда столицы, ранее вернувшего ей право собственности на жилье. В суд артистка приехала в сопровождении бойцов спецназа.

Выступление потерпевшей заняло в общей сложности полтора часа. Давать показания Лариса Долина решила дистанционно, сославшись на плохое самочувствие. Выбор пал на Хамовнический суд Москвы, расположенный в двух километрах от дома №3 в Ксеньинском переулке, квартира в котором и стала целью аферистов прошлой весной. Однако, приехав в десять утра в сопровождении вооруженных бойцов спецназа к зданию на черном микроавтобусе, певица заявила, что чувствует себя великолепно, и, не задерживаясь, прошла к залу, где для нее организовали видеосвязь.

Ранее артистка ходатайствовала о предоставлении госзащиты, так как преступники угрожали ей, требуя отозвать заявление и заявив, что взорвут ее машину. Для обеспечения безопасности процесс был объявлен закрытым.

На заседании, как стало известно «Коммерсанту», Лариса Долина подтвердила свои показания, которые она давала следствию, о том, что в 2024 году стала жертвой мошенников.

Последние, выдав себя за сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ, убедили ее в том, что некие преступники хотят украсть ее деньги, а также взять кредит под залог квартиры. Злоумышленники убедили артистку не только перевести ее сбережения на «безопасные счета», но и продать жилье (впоследствии квартиру в марте 2025 года ей вернул тот же Хамовнический суд Москвы). Сделка, убеждали ее «силовики», будет «фиктивной» и пройдет под их контролем. Они сагитировали Долину поучаствовать в «спецоперации» по поимке преступников. Однако жилище за 112 млн руб. приобрела реальная покупательница — 34-летняя Полина Лурье. Ее деньги Долина отдала мошенникам — частично наличными, частично путем банковских переводов.

Давая на процессе показания, потерпевшая призналась, что еще часть средств для участия в «спецоперации» она даже заняла у друзей. При этом в течение трех месяцев — с апреля по июль 2024 года — певица никому из близких не сообщила, что делает, поскольку от нее это потребовали «сотрудники ФСБ». Часть денег артистка отдала наличными подсудимой Анжеле Цырульниковой, как лично у себя дома (37,5 млн и 36 млн руб.), так и через своего помощника (1,5 млн и 2 млн руб.) в различных районах Москвы, называя кодовые слова: «Мама», «Звезда» и «Ремикс».

По данным следствия, к афере, в результате которой Долина лишилась 175 млн руб., а также права собственности на квартиру рыночной стоимостью 138 млн руб., аферисты начали готовиться заранее — еще в феврале 2024 года. Они не только разыграли целое представление, но и подыскали так называемых дропов — людей, которые согласились оформить банковские карточки для перевода денег, а также обналичить их и завели криптокошельки, на которые и ушла большая часть средств.

Ряд показаний Ларисы Долиной, которые та давала на следствии, были оглашены в суде по ходатайству прокуратуры. Другую же часть показаний, на чем настаивали адвокаты фигурантов, суд отказался озвучить, не найдя противоречий в сказанном артисткой.

Общаться с журналистами потерпевшая по окончании слушания не стала, покинув здание суда через служебный вход.

Ранее трое из четверых подсудимых — Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев, оформившие банковские карточки и помогавшие злоумышленникам в «обналичке», уже дали показания на процессе. Они утверждали, что их использовали «втемную», и уверяли, что они якобы не знают, что участвуют в хищениях, а также кем является потерпевшая. Ожидается, что 19 ноября суд заслушает показания одной из главных фигуранток — 53-летнего тренера по пилатесу Анжелы Цырульниковой.

Как установило следствие, она была не просто курьером, который забирал у госпожи Долиной миллионы, но также ездила в «Москва-Сити», где меняла деньги в обменнике на USDT, а также зачисляла их на криптокошелек.