Александр Проханов. Русское омовение
Господу было угодно показать мне шестнадцать войн: крохотных сражений и огромных баталий - от схватки на острове Даманском до войны на Донбассе времён Дебальцевского котла. Сегодня я рвусь туда, где русская мотопехота вгрызается в Харьков. Где донецкие, стиснув зубы, рвутся в Мариуполь. Где горящие самолёты падают в предместьях Киева. Где в окрестностях Житомира проходят танковые бои.
Увы, моим глазам не дано это увидеть. Я чувствую всё сердцем, дыханием. Каждая пуля, попадающая в русского солдата, попадает в меня. Каждый ребёнок с оторванными ногами, русский или украинец, умирает у меня на руках. Там, на переднем крае, сражаются лучшие люди России. Их закопчённые лица прекрасны. Их забинтованные головы окружены нимбами. Их позывные звучат как "Отче наш".
Русская армия безупречна. А тыл безупречен? Звучат ли на телеканалах и радиостанциях призывы «Всё для фронта, всё для Победы!»?
«Нельзя дышать. И твердь кишит червями».
Шоу-бизнес, усыпанный бриллиантами и облитый слизью, бежит из России. Где ты, примадонна, что измучила зрителей своими мужьями и яйцеклетками? Где пересмешник-перебежчик Галкин? Где жрицы лесбийской любви Земфира и Рената Литвинова? Где бесстыдница и кровавая барыня Ксения Собчак? Где дезертир и вероотступник Невзоров? Их смыла океанская волна, лизнувшая сегодня русский берег. В этой волне захлебнулись маститые режиссёры-извращенцы, вскормленные государством себе на погибель.
Набиуллина, Силуянов, Кудрин, Чубайс - адепты Гайдара. Это они пинками затолкали Россию в мировое хозяйство, лишив её при этом шарикоподшипников, элементной базы, станков и целых отраслей, которые создавал советский народ в великих надрывных трудах. Это они, западники, эмиссары Международного валютного фонда, зная, что близятся чудовищные западные санкции, что Россия на пороге тотальной экономической войны, это они перевели в иностранные банки триста миллиардов золотовалютных запасов, отдав эти деньги врагам. И они ещё здесь, среди нас, продолжают лепетать о транспарентности, волатильности, инвестиционном климате, о неприкосновенности частной собственности.
Олигархи, перегнавшие за рубеж русские деньги, оставившие русский народ в обносках, угрюмо, ненавидяще смотрят в спину наступающим русским батальонам.
Блогеры, блудные сыны интернета, бьют в спину воюющим русским частям, по которым хлещут установки залпового огня. Ошеломляюще выглядит девка, прорвавшаяся в телестудию Первого канала и развернувшая в эфире свой предательский пацифистский плакат.
Куда вы слиняли, Глускер, Максимовская, Агалакова? Вы сбежали с российского телевидения, но ваши голоса станут голосами Америки и Би-би-си. Брилёв, не уходи с России-1. О твоей собственности в Лондоне позаботится Интеллидженс сервис. Дворкович десятилетиями покрывал русскую экономику ковровыми бомбёжками, и теперь, слава Богу, с клеймом «предатель» его изгнали из Сколково. Шестой американский флот создаёт средиземноморскую эскадру из яхт, отобранных у российских олигархов. Илон Маск запускает проект по перемещению российских олигархов в дальний космос. Им несть чиста.
Сегодня Россия на полях сражений умывается кровью, но в тылу, слава Богу, началось великое омовение. В России банный день. И в этой парной Россия вытапливает из себя весь гнилой пот, берёт в руки веники.
Угрожающе прозвучали слова переговорщика Владимира Мединского, что возможен компромисс и Украина после победы русского оружия превратится в нейтральное государство, подобно Швеции и Австрии. Швеции, которая напичкана натовскими военными структурами, и Австрии, которая присоединилась к антироссийским санкциям. Неужели русские солдаты гибнут под Херсоном, Житомиром, Николаевом, чтобы политая кровью земля стала гомосексуальной Швецией, центром всех мерзостей, превращающих Европу в Содом?
Предательство в тылу страшнее лобовых таранов врага. Русская история полнится предательствами. Курбский предал Ивана Грозного. Мазепа предал царя Петра. Генералы Германской войны предали царя Николая. Власов предал Сталина. Горбачёв предал советскую империю. Я видел охватившее Советский Союз предательство - сонмы партийцев, комитетчиков, красных директоров, комсомольцев, деятелей культуры, отрёкшихся от своей красной Родины и бегущих к победителю Ельцину. Многие из этих перестройщиков, громивших Советский Союз, наспех загримировались патриотами, и их блудливые глазки глядят на нас из всех углов. Их всех ждёт Иудино дерево.
Россия- страна героев и мучеников, страна победителей.
Директора телеканалов, жёстче охраняйте свои аппаратные, чтобы в них не проникли предатели с антиармейскими пацифистскими плакатами. Федеральная служба охраны, ещё жёстче сомкните кольцо вокруг президента. Певцы, поезжайте на фронт и спойте в Волновахе "Синенький скромный платочек". Расчёты противозенитных С-400, перехватывайте летящие в воздухе баллистические ракеты "Точка -У", а также чартеры улетающих из России предателей.
Всё для фронта! Всё для Победы!
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мы не РФ. Мы Великая Российская Империя. Без никчёмной излишней федерализации, навязанной нам кремлевскими космополитами.
С назначением генерал-губернаторов.
С сильной планово-рыночной экономикой.
С Имперской идеологией. Все в наших руках.
Киев бомбили, нам обьявили...
Россияне, вам это ничего не напоминает? Кому ж вы уподобились? что довело вас до жизни такой?
Через одного среди знакомых укрьаинские фамилии. А эти все скачут и скачут. И убивают.
Что-то не так у России матушки.
Сдаётся не по своей воле она так Украину мочит.
Уж слишком разрушительно она действует.
Ты подлежишь переселению в Кот-д 'Ивуар.