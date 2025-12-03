Оркестр Сергея Мазаева, 7 декабря, Театр Эстрады

Оркестр Сергея Мазаева, 7 декабря, Театр Эстрады

На сцене Театра Эстрады 7 декабря Сергей Мазаев отметит свой день рождения большим концертом с оркестром

В основу программы легли произведения на русском, английском и итальянском языках — мировые хиты, песни советских композиторов и группы «Моральный кодекс».
«Выступить на сцене Театра Эстрады — моя давняя мечта, которую в этом году помог осуществить Геннадий Викторович Хазанов, художественный руководитель театра. Это идеальная площадка для выступления моего Эстрадного оркестра», — говорит он.

Создание оркестра — это еще одна мечта музыканта, с которой он жил с музыкальной школы. Желание осуществилось в 2011 году — Мазаева стал художественным руководителем и солистом собственного оркестрового коллектив. В оркестр вошли Николай Моисеенко, Александр Мясников, Сергей Гейер, Петр Ившин и другие профессиональные исполнители, играющие в различных стилях.

«Я создавал оркестр для того, чтобы самому музицировать. Играю на кларнете, саксофоне, флейте. Ну и пою как солист, с оркестром. Текущая работа доставляет мне несказанную радость. Хотя я даже работой это назвать не могу — такое приятное развлечение», — делится Сергей Мазаев.

В концерте также примут участие вокалистка Эстрадного оркестра Сергея Мазаева Алена Долбик и итальянский певец и композитор Андреа Коста.

Начало в 19.00.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Чиновники ищут способы добраться до 60 триллионов рублей населения
В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности
© KM.RU
ВЦИОМ: в России могут исчезнуть сотни малых городов из-за оттока населения
tirachardz / Freepik.com"/>
В Нижнем Новгороде школьникам выдадут электронные браслеты
Избранное
«На Украине население приучили к тому, что никакое объединение тебе не поможет, чиновник всегда окажется прав»
БеZ Б «Любо, братцы, жить» (интернет-сингл)
«Безналичный рай». Зачем власти усилили контроль за оборотом налички?
Кирилл Немоляев пожалел на корабле поляков
«Как можно столь нагло искажать ситуацию насчет мигрантов?! Почему прячется статистика по явно повышающейся этнопреступности в стране?»
Iron Savior «Firestar»
«Танцы Минус», 3 сентября, Открытая терраса клуба VK GIPSY
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть четвертая
Бабаджанян пожертвовал своим днем рождения ради Ленина и разозлил Хрущева
Вадим Самойлов выразил суть русской души на Дне флага России
Ананасов и Ко «Жизнь в стиле буги»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации