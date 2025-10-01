Фестиваль «Обратная перспектива» («Ожог» и др.), 3 октября, «Алиби»

Как птица Феникс, андеграундный фест «Обратная перспектива» снова воскресает среди узких улочек старой Москвы под сумрачным небо осени

УЧАСТНИКИ:

Глеб Успенский /Томск/ – легенда томской независимой сцены, в прошлом лидер группы «Будни Лепрозория», человек-оркестр, театральный композитор, мульти-инструменталист, постоянный нарушающий границы стилей. Вальс обречённых, атмосфера страшной детской сказки, абсурдистские тексты, ироничная меланхолия, - театр одного актёра, который способен как напугать так и заворожить зрителя.

Экзич Проджект /Москва/ – главная и на данный момент единственная фигура этого проекта Алексей «Экзич» Слёзов, в прошлом участник таких московских групп как Затерянные в космосе, ОГОНЬ, Регион-77, ОЖОГ, Карибский кризис, Соломенные еноты, Каплан, Утро над Вавилоном и др. Шум дождя, осенние сумерки, состояние одиночества – вот основные доминанты его творчества, в эклектичных композициях узнаются отголоски пост-панка, синти-попа, нью-вейва 80-х. Обволакивающий вокал Экзича и его изысканные музыкальные полотна явно украсят этот вечер.

МОНГОЛОИД /Красноярск/ – прозвучит вкрадчиво и нежно, стильно и брутально, их музыка ведёт тебя от грусти к экспрессии и обратно, в ней есть что-то от indie music, шугейза, пост-панка, шансона и авангарда. Магия вокалистки и гипнотический саунд МОНГОЛОИД-а не отпускают, будут грустные танцы, будет энергия космоса и фосфорецирующий отсвет падающих звёзд.

ОЖОГ /Москва/ – как всегда холодный и тревожный, он скрежещет гитарой, буровит мозг и будоражит едким вокалом, он ненавидит всех и влюбляет в себя как эстетов и интеллектуалов, так и откровенных безумцев и неудачников. Дисциплина ритм-секции, гитарный минимализм и изысканные аранжировки клавишных вкупе с мизантропичными текстами непросты для восприятия рядового слушателя и категорически не рекомендованы «говнарям» и беременным женщинам…

03 октября 2025 года, пятница, 19:00

