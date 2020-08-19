Дефляция в экономике

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Дефляция - это постоянное и значительное снижение цен на товары и услуги в экономике

Падение цен должно быть постоянным и продолжаться в течение некоторого времени, а не нескольких дней или недели. Кроме того, это должно быть значительное падение.

Покупательная способность денег увеличивается в период дефляции, а это означает, что больше товаров можно купить за ту же сумму денег. Долгосрочная дефляция превращается в рецессию и, следовательно, очень опасна. Это может привести к финансовому кризису с ростом бедности, потерями рабочих мест, банкротствами, дефолтами и оттоком инвестиций из экономики.

Причины дефляции



Существенными причинами дефляции являются:

Монетарная политика

Денежно-кредитная политика Центрального банка играет значительную роль в возникновении дефляции. Центральный банк, по настоянию правительства, может сократить денежную массу на рынке и повысить процентные ставки, чтобы контролировать инфляционную фазу. То же самое может произойти и после искусственного вливания денег в экономику в течение длительного периода времени. Сокращение денежной массы приведет к снижению оборота наличных денег в руках потребителей, которые они могли бы тратить. Уровень производства остается прежним, что приводит к переизбытку предложения на рынке. Это приведет к падению цен на товары и услуги.

Падение спроса

Общий спрос в экономике также может продолжать падать в момент падения цен. Покупатели будут ожидать дальнейшего падения цен и предпочтут подождать с покупкой. Спрос не набирает обороты даже при падении цен, так как общественность ожидает дальнейшего снижения цен. Такой порочный круг называется дефляционной спиралью.

Люди также склонны копить деньги во времена дефляции. Они сокращают потребление, ожидая дальнейшего падения цен. Денежный поток и ротация в экономике сокращаются, что приводит к кризису ликвидности, а это еще больше приводит к снижению спроса.

Инновации и технологии

Внедрение новой технологии в производственный процесс или инновация нового продукта, метода или идеи может привести к повышению производительности и эффективности в экономике. Производители могут столкнуться со снижением затрат на вводимые ресурсы из-за экономии на крупномасштабном производстве. Более низкие издержки, а также увеличение предложения может привести к падению цен на рынке.

Дефляционные эффекты



Дефляция парализует рост экономики. Постоянное падение спроса и цен заставляет производителей замедлять производство и сокращать рабочие места. Это приводит к потере рабочих мест и, как следствие, росту бедности в экономике. Безработица приводит к дальнейшему падению спроса на рынке, толкая цены еще больше вниз. Компании начинают терпеть крах, что приводит к росту безработицы, дефолтам и общему кризису ликвидности.

С падением потребления инвестиции в экономическую деятельность также падают. Это усугубляет порочный круг безработицы, падение спроса и дальнейшее падение цен.

Во время дефляции покупательная способность денег увеличивается. Поскольку в настоящее время ценность денег возрастает, должникам крайне трудно погасить свои кредиты. В стоимостном выражении им приходится возвращать гораздо больше, чем они занимали. Неплатежи по кредитам увеличиваются, что еще больше давит на экономику и кредиторов.

Неплатежи по кредитам затрагивают всю банковскую систему страны. Банки начинают более осторожно распределять новые кредиты. Кроме того, люди пугаются, и нуждающиеся спешат вывести свои деньги из банков. Банки и финансовые учреждения начинают рушиться по мере того, как их денежные резервы иссякают.

Все вышеперечисленные ситуации приводят к рецессии в экономике с замедлением роста во всей экономике.

Контроль дефляции



Экспансионистская денежно-кредитная политика Центрального банка страны может контролировать дефляцию. Процентные ставки снижаются для стимулирования кредитования банками. Ценные бумаги покупаются через операции на открытом рынке для предоставления дополнительной ликвидности банкам и финансовым учреждениям, с тем, чтобы они могли продолжать кредитование. Это также увеличивает предложение базовых денег в экономике.

Изменение фискальной политики также может помочь контролировать дефляцию. Ставки налогообложения могут быть снижены, чтобы дать временное облегчение людям и увеличить их расходную способность. Правительство может обеспечить экономический стимул и увеличить свои расходы на инфраструктурную и связанную с ней деятельность, чтобы закачать больше денег в систему.

Больше денег в руках людей побуждает их покупать больше. Увеличение спроса приведет к увеличению инвестиций. Цены начнут расти, и экономика выйдет из дефляции.

Пример



Наиболее ярким примером дефляции является Великая депрессия 1930-х годов во всем мире. Все началось с падения цен на акции в США в конце 1929 года. За этим падением последовал серьезный обвал рынка, который постепенно привел к падению совокупного спроса и цен на товары и услуги. Он распространился на другие страны, и мировой ВВП рухнул примерно на 15%.

Сбор налогов и цены упали во всем мире, а международная торговля полностью остановилась. Безработица в некоторых странах достигла рекордного уровня в 30% -40%. Падение цен продолжилось, и сельскохозяйственная продукция потеряла более 50% своей стоимости. В экономике страны ощущалась острая нехватка наличных средств. В результате компании обанкротились, заводы закрылись, а экономике был нанесен серьезный ущерб.

Мера дефляции



Наилучшим показателем дефляции является индекс потребительских цен (ИПЦ). Этот показатель позволяет предположить вероятное процентное изменение цен на корзину товаров и услуг, которую будет обычный рядовой гражданин. Он рассчитывается как:

Например, предположим, что стоимость корзины товаров и услуг, которую домохозяйство потребляет, в прошлом году составляла 30 тыс. рублей РФ. В текущем наблюдаемом году эта же корзина стоит 25 тыс. рублей.

Расчет дефляции - (30000 - 25000/30000) x 100 = 16,6 / 500 x 100 = 0.05 %

Краткие сведения



Каждый потребитель хочет покупать товары и услуги по ставке ниже той, которую он заплатил в прошлый раз. Это хорошо и полезно с личной точки зрения и на короткий срок.

Проблема возникает тогда, когда это падение цен становится хроническим и долгосрочным, подталкивая экономику к дефляции. Дефляция может нанести серьезный ущерб любой экономике и привести к рецессии. Поэтому правительство вместе с Центральным банком страны должны работать рука об руку, чтобы контролировать и исправлять такие ситуации, когда они возникают.

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