Директора МХАТ Кехмана задержали по уголовному делу о растрате

Директора МХАТ им. Горького и худрука Михайловского театра Владимира Кехмана задержали в рамках уголовного дела о растрате и присвоении в особо крупном размере, пишет Газета.RU со ссылкой на издание «Фонтанка».

Кехмана задержали сразу же, как только он вернулся из-за границы. Это произошло утром 9 июля в Подмосковье. Расследование против культурного деятеля ведут центральные аппараты Следственного комитета России и ФСБ. Причиной стали «контракты по реконструкции старой сцены МХАТ», которую планировали открывать в октябре 2025 года.

Кехман был приглашен в СК для дачи показаний в качестве свидетеля. Сообщалось, что уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. По нему проходят несколько неустановленных лиц.

В здании МХАТ имени Горького в Москве проходят обыски. 

Минкультуры назначило Владимира Кехмана директором МХАТа им. Горького в 2021 году, сменив на этом посту Татьяну Доронину.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.07.2025, 23:26
    Гость: славянин

    Это тот самый Кехман который оскандалился в Новосибирском театре оперы и балета. Вообще-то у нас какое-то странное Минкультуры. Вспомним как Эрнст самолично вырезал из праздничной программы защитникам Отечества патриотические песни. Вспомним 90-е и огромные растяжки на улицах Москвы - культура и кинематограф за Ельцина. В этот же период на экраны страны вышли русофобские фильмы и фальсификации нашей истории. Лунгины, Учителя, Школьники, Звягинцевы, Швыдкие, Гельманы, Сокуровы, Ширвиндты, Локшины....В Москве все значимые театрально-художественные коллективы(более 100) перешли в частные руки новоиспеченных крипто-руководителей театров, на полном содержании у государства. Руководителями федеральных каналов ТВ и всевозможных общественных организаций стали свои люди по цеху.
    \\\\\\\\\\\\\
    В последнее время все видели с какой легкостью государственные структуры Минкультуры продвигали и финансировали русофобский фильм некоего еврея-американца Локшина. Напомню что в день начала СВО 24 февраля все эти крипто-руководители от культуры публично выступили с протестами к власти против СВО. Публичное письмо "деятелей культуры" к Путину. Но власть стыдливо промолчала. Пугачева и Чубайс уехали, но остались их защитники-кукловоды и мы уже видим как Эрнст, Щвыдкой, Песков,... все так же продолжают рекрутировть на Главную сцену страны своих по цеху. Госуправление должно быть очищено от рабов Запада.

  4. 09.07.2025, 22:30
    Гость: O!

    "Деньги - это ревнивый бог Израиля, пред лицом которого не должно быть никакого другого бога. Деньги низводят всех богов человека с высоты и обращают их в товар. Деньги - это всеобщая, установившаяся как нечто самостоятельное, стоимость всех вещей. Они поэтому лишили весь мир - как человеческий мир, так и природу - их собственной стоимости. Деньги - это отчужденная от человека сущность его труда и его бытия; и эта чуждая сущность повелевает человеком, и человек поклоняется ей.
    Бог евреев сделался мирским, стал мировым богом. Вексель - это действительный бог еврея. Его бог - только иллюзорный вексель."
    Карл Маркс

  5. 09.07.2025, 22:00
    Гость: Слово и Дело

    ..сразу же, как только он вернулся из-за границы...
    откуда конкретно,в наше время это важная деталь ?
    Ховал натыренное ?Посадить в карцер на селедку без воды - через пару дней все расскажет вор бородатый,и всех сдаст.

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