Директора МХАТ Кехмана задержали по уголовному делу о растрате

18:45 9.07.2025

Директора МХАТ им. Горького и худрука Михайловского театра Владимира Кехмана задержали в рамках уголовного дела о растрате и присвоении в особо крупном размере, пишет Газета.RU со ссылкой на издание «Фонтанка».

Кехмана задержали сразу же, как только он вернулся из-за границы. Это произошло утром 9 июля в Подмосковье. Расследование против культурного деятеля ведут центральные аппараты Следственного комитета России и ФСБ. Причиной стали «контракты по реконструкции старой сцены МХАТ», которую планировали открывать в октябре 2025 года.

Кехман был приглашен в СК для дачи показаний в качестве свидетеля. Сообщалось, что уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. По нему проходят несколько неустановленных лиц.

В здании МХАТ имени Горького в Москве проходят обыски.

Минкультуры назначило Владимира Кехмана директором МХАТа им. Горького в 2021 году, сменив на этом посту Татьяну Доронину.