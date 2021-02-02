Как выгодно оформить автокредит?

16:21 2.02.2021

В целом специалисты по финансовой грамотности считают, что брать кредит на машину – глупая затея

Дело в том, что единственное условие, при котором можно брать в долг – это если средства окупятся почти со стопроцентной вероятностью. Если же речь идет об ипотеке или потребительском кредите, то таким условием будет возможность в случае чего быстро погасить задолженность.

Сколько у вас денег уже есть?



Проще говоря, главное правило выгодного оформления автокредита, чтобы не пришлось потом расплачиваться за свои ошибки – это уже наличие на счету суммы, которой хватит на покупку машины.

Здесь появляется вопрос: а зачем? Ведь тогда можно купить за наличные. А вот нет. Если, допустим, машина стоит миллион и есть подушка в миллион, то после покупки машины остается ноль. То есть машина уже разорила того, кто ее купил.

Если же купить машину в кредит при наличии подушки в миллион, то после ее приобретения остается миллион минус сумма первого взноса. А платить нужно по чуть-чуть, что вообще не нагружает бюджет.

Идеально, чтобы эта сумма уже находилась на депозите заемщика. Так можно показать банку, что вы платежеспособны.

Какие у вас доходы?



Это второй важный параметр. Даже если есть накопления, автокредит будет с каждым месяцем делать их все меньше и меньше. Поэтому нужно иметь доходы в размере, чтобы ежемесячный платеж по кредиту не был больше 25% от заработка.

Проанализировать свой социальный статус



Прежде всего, возраст и время, в течение которого человек живет в определенной местности. Для банка оптимальные показатели – от 30 до 45 лет, а сам человек живет на одной территории более 10 лет.

Также банки с большей охотой выдают кредиты сотрудникам, которые работают в частных предприятиях, а не государственных.

Также следует учитывать должность и трудовой стаж, а также семейное положение. Женатый заемщик с детьми имеет больше шансов получить автокредит.

Проанализировать другие финансовые показатели



В целом банки смотрят на наличие депозитов, кредитную историю. Кроме того, банки смотрят на такой показатель, как отношение суммы ежемесячных выплат к сальдо платежного баланса. Простыми словами, какой процент от разницы между доходами и расходами человека составляют ежемесячные выплаты. Если сальдо платежного баланса отрицательное, шансов на получение автокредита почти нет. А вот если платеж составляет хотя бы 50% от разницы между доходами и расходами, то проблем возникнуть не должно.

Правильно выбрать автомобиль



Важно понимать, что машина – это прежде всего, способ передвижения, который далеко не всегда себя оправдывает. В некоторых случаях общественный транспорт – значительно более разумный вид транспорта, особенно если приходится много ездить в центре города в час пик.

То есть нужно изначально поставить себе вопрос: а нужна ли машина вообще? Насколько часто она будет использоваться? Наиболее обидно будет, если придется платить колоссальные ежемесячные взносы банку за автомобиль, который просто припадает пылью в гараже. Престиж того не стоит.

Важно помнить, что стоимость автомобиля, который берется в кредит, не должна превышать количество денег, которые уже есть в наличии.

Фото с сайта pixabay.com

Самые частые трудности при оформлении автокредита



Оплата автокредита осуществляется в национальной или иностранной валюте в зависимости от типа займа. Также возможен безналичный расчет путем перечисления средств с одного счета на банковский. Платежи совершаются согласно графику выплат, установленного в банке. Если вдруг просрочить оплату по кредиту, начисляется пеня. Если в течение нескольких месяцев заемщик не выплачивает средства, банк имеет право взыскать задолженность, например, забрав машину и другое имущество в счет погашения кредита.

Возможны такие трудности с возвратом средств:

Временные финансовые трудности. В этом случае нужно непосредственно обратиться в банк и объяснить свою ситуацию. В течение 3-7 дней будет принято решение. При этом важно понимать, что может несколько вырасти процентная ставка, поскольку для банка вы сразу превращаетесь в более рискового клиента. Погашение кредита в соответствии с графиком в данный момент невозможно. Для этого необходимо обратиться в банк с заявлением о том, чтобы изменить график погашения. Здесь необходимо привести причины, по которым это невозможно. Например, начали выплачивать зарплату позже, чем необходимо погасить кредит. Как правило, в таких ситуациях банки идут навстречу своим клиентам. Главное, чтобы последние исправно платили. Банк собирается увеличить процентные ставки. Это довольно редкая ситуация, но бывает. В этом случае у заемщика есть два варианта, как поступить. Первый – это согласиться. Тогда банк увеличивает процентную ставку, а с клиентом заключается дополнительное соглашение. Если же заемщик не соглашается, он может или сразу погасить задолженность (для этого и нужна подушка безопасности), или брать рефинансирование. Последний вариант оптимальный для тех, кто брал автокредит до снижения процентных ставок.

Если необходимо рефинансировать долг, то необходимо учитывать, что появляются расходы, связанные с оформление долгов. Поэтому иногда рефинансирование – не так выгодно, как может показаться на первый взгляд.

Можно ли взять автокредит, если заработки неофициальные?



Обычно банки требуют справки, подтверждающей источники доходов. Не рекомендуется подделывать справку о доходах, так как банк всегда может проверить, насколько она достоверна.

Если нет возможности документально подтвердить доход, то можно предоставить банку чеки на покупку дорогой техники, бытовые услуги и так далее. Например, если человек осилил ремонт в 10 тысяч долларов, то с большой вероятностью, он сможет погасить задолженность.

В качестве дополнительной гарантии можно оставить какое-то имущество в залог. На практике реализация объекта залога бывает довольно редко, поэтому бояться не стоит. Особенно если уже есть подушка безопасности.

Фото с сайта pixabay.com

Лизинг или автокредит?



В целом, эти понятия похожи. Лизинг – не такой распространенный вариант, но у него есть ряд характерных преимуществ.

В чем отличия между лизингом и автокредитом? В последнем случае юридически эта машина – ваша. В случае с лизингом, машина находится в собственности арендодателя, и она переоформляется на владельца только после того, как ее сумма будет полностью погашена.

Но в случае с лизингом, могут возникнуть проблемы с выкупом в самом конце, и получится так, что за машину человек платил в течение трех лет, а потом авто все равно осталось в собственности продавца, только за него заплатили на треть больше.

Кроме всего прочего, в долгосрочной перспективе лизинг – значительно более дорогое удовольствие, чем обычный автокредит. Ведь все побочные выплаты включены в общую стоимость, и через несколько лет сложные проценты сделают просто ужасную переплату.

Преимущество лизинга в том, что можно раз в три года менять машину, оказывая положительное впечатление на других людей.

Правда, цена таких понтов будет очень высокой, да и не каждый по достоинству оценит такие попытки пускать пыль в глаза. Многие вообще считают, что менять машину раз в три года – расточительство. Собственно, так оно и есть.

Автокредит с обратным выкупом – это что?



Это довольно популярная практика в Западной Европе и Америке. Заключается она в том, что можно отсрочить основную часть кредита. Если у заемщика есть первоначальный взнос в определенном размере от стоимости авто (например, 10%), то он может 5 лет погашать только 60% от стоимости автомобиля, что дает возможность уменьшить на треть размер ежемесячных платежей.

После того, как срок кредитования закончится, заемщик может выбирать один из следующих вариантов:

Он погашает остаток кредита и продолжает ездить на этой машине. Берет новый кредит на этот остаток до трех лет на тех же условиях, и также продолжает владеть автомобилем. Продает автомобиль, погашает остаток задолженности, а то, что остается, забирает себе. Ну, или использует для внесения первого взноса на новый автомобиль.

Также можно взять дополнительный кредит для того, чтобы погасить сумму отсроченного платежа.

Выводы



Таким образом, необходимо учитывать большое количество факторов перед тем, как брать кредит на машину. И начинать нужно не с вопроса, как это сделать на максимально выгодных условиях, а прежде всего, с того, нужно ли это вообще? По некоторым параметрам общественный транспорт всегда будет лучше хотя бы в плане того, что он выгоднее.

А если нужен комфорт, а сама машина используется редко, то не лучше ли взять такси. Но если вы уже решились на то, чтобы оформить заем на автомобиль, нужно это делать с умом. Ежемесячный платеж не должен превышать четверти от доходов, а также должна быть подушка безопасности в размере общей суммы задолженности с процентами. Так вероятность того, что кредит не превратится в банкротство, будет очень высокой.

И только в третью очередь нужно думать о том, какой вариант самый лучший персонально для вас: стандартный автокредит, лизинг или автокредит с обратным выкупом.