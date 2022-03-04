Лидер «Центра» посвятил идеальным мужьям выставку картин и диск «Зашиваюсь»

15:37 4.03.2022

Открытие художественной выставки лидера группы «Центр» Василия Шумова «Идеальный муж зашивается» состоялось в столичной Pogodina gallery 3 марта 2022 года.

На экспозиции представлены более десяти картин, которые иронично переосмысляют понятие «подкаблучник» - недаром одно из полотен носит название «Муж над каблуком». Яркие картины в стиле пинап визуализируют забавные слоганы, вроде «все дороги ведут к жене», «с мужем не страшен вал девятый», «жена и ее подруга — лучше нет досуга» и др. Есть место на выставке и метафизике, ведь фразу «в небо с женой» можно трактовать не только приземленно, но и в религиозном контексте.

«Выставка получилась довольно юмористической, Василий хотел создать людям веселое настроение, но сейчас, к сожалению, не совсем то время для веселья, - призналась KM.Ru хозяйка галереи Вера Погодина. - Тем не менее, пока мы живем, мы должны понимать и поддерживать друг друга. Летом у нас здесь же была выставка, которая называлась «Курорты». На ней была представлена картина Василия Шумова «В отпуск с женой», которая стала частью и этой экспозиции. Полотно пользовалось таким невероятным успехом, что он решил сделать на эту тему отдельную выставку. Наложилось одно на другое — и получился вот такой результат. Все очень органично и с юмором».

Василий Шумов предлагает трактовать значение слова «зашиваюсь» как угодно, поэтому его можно понимать как сильную занятость на работе, так и, например, кодирование от алкоголя. Недаром центральное место на выставке занимает картина «Зашиваюсь», которая является обложкой альбома и визуализацией одноименной песни, состоящей из одного слова. Она представлена в окружении 12-ти компакт-дисков «Зашиваюсь», и эта инсталляция символизирует циферблат. Диск «Зашиваюсь» включает 27 треков, некоторые из которых являются звуковыми дорожками к одной из его предыдущих персональных выставок «100 x 70», прошедшей весной 2021 года. Релиз уже увидел свет на подарочном CD, позже планируется его цифровой релиз и презентация в форме встречи со слушателями.

Выставка продлится до 17 апреля, вход — по предварительной договоренности.

Текст и фото - Денис Ступников