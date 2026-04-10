Группа ЖЩ объяснила суть бытия на своем московском концерте

Концерт группы ЖЩ состоялся в московском клубе «Урбан» 8 апреля 2026 года

Рок-фаны со стажем любят в нашей стране посетовать на безрыбье. Им стоило непременно посетить концерт ЖЩ в «Урбане», чтобы воочию убедиться, что с «молодой шпаной, которая сотрет нас с лица Земли» в России по-прежнему полный порядок. Коллектив собрал аншлаг, о чем его лидер Ваганыч торжественно сообщил в начале концерта, искренне поблагодарив всех за то, что смогли прийти. Несмотря на то, что клуб заполонила тысяча человек, организаторы мероприятия из компании Medio Modo позаботились о том, чтобы всем было комфортно, а также обеспечили идеальный концертный звук, благодаря которому слова отчетливо были слышны даже в совершенно новой и незнакомой большинству фанов песне.

Публика очень бурно реагировала на происходящее вокруг. В ожидании музыкантов зрители дружно скандировали название одного из проектов Ваганыча «Взрослые мальчики писают сидя». Так совпало, что первым делом ЖЩ решили сыграть для разминки инструментал именно из этого проекта. Ваганыч с улыбкой назвал «Взрослых мальчиков...» «самой модной построковой группой», а инструментальную композицию - «самой масштабной и настоящей базой».

Но все же повод концерта был несколько иным — представление прошлогоднего альбома «ЖЩ» «Пустота», из которого были сыграны все 8 песен. Исполнив оттуда «2000 ярдов» и «Людей», Ваганыч предложил зрителям вспомнить и предыдущую пластинку «Дизмораль», из которой тут же прозвучали «Смелость» и заглавная композиция. Обкатали ЖЩ на московском публике и совершенно новую динамичную песню о некоем страшном дне 2025 года, которая пока еще не имеет даже своего канонического названия. Специально для этой песни гитарист Саня перестраивал свой инструмент, заслужив одобрительные возгласы из зала: «Саня ювелир!»

В прошлом году ЖЩ сыграли в столице концерт с похожей программой. Как и на том выступлении, коллективу помогла сыграть на гитаре хит «Пойдем в Макдак» девочка Маша, невероятно тепло принятая публикой. Песню «Лопата» из альбома «Пустота» зал подхватывал моментально, а вот, чтобы дружно вступить с криками в нужный момент «Мраке», всем пришлось немного потренироваться под чутким руководством Ваганыча. По его словам, крикнуть слово «мрак» хоть раз должен даже тот, кто весь концерт «филонит, пьет пиво и сидит недовольный». Собственно, так оно и произошло — эксперимент удался.

Ближе к финалу концерта Ваганыч напомнил зрителям об альбоме ЖЩ «Обратно», который хоть и был записан по-домашнему в 2017 году, но песни из него «что надо». Ярким примером стала «физкультурная» «Боль всего мира». С не меньшим запалом ЖЩ сыграли «Гранж», который, как заметил Ваганыч, объяснил, ни много ни мало, суть бытия. А прозвучавшую напоследок «Жить так долго», он назвал «реально великой песней».

Судя по реакции поклонников, они были с ним вполне согласны, но все же требовали хит «Пиво», который и был исполнен на бис. Один из зрителей жаждал сыграть с музыкантами эту вещь, но так и не смог пробраться на сцену. Наверняка такая возможность у него появится во время следующих концертов ЖЩ.