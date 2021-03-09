Ученым удалось заснять на видео редчайшее цветение лунного цветка Амазонки
Работники Ботанического сада при Кембриджском университете (CUBG) запечатлели на видео редчайшее явление - цветение лунного цветка Амазонки (Selenicereus wittii).
Ежегодно данный кактус выпускает цветок всего на одну ночь, издавая сладкий аромат жасмина в воздухе.
В настоящее время это цветение считается одним из самых неуловимых природных явлений. Так, ученые наблюдали за кактусом в течение 5 лет и только один раз им удалось заснять его цветение.
Как правило, в естественной среде Selenicereus wittii цветет обычно в мае, но в теплице его цветение происходит в один из дней с ноября по февраль.
Утром чашелистики начали распускаться, а к трем часам дня цветок начал выпускать заостренные белые лепестки. Полностью цветок раскрылся спустя еще два часа и оставался открытм ровно 12 часов, после чего начал увядать.
Ученые отмечают, что при это аромат жасмина сменился на запах, схожий с запахом общественного туалета. Предполагается, что это свое рода защита от травоядных животных, которая включается после процесса опыления.
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