Линда поведала о любви, боли и прощении

Концерт Линды состоялся в московском клубе «16 Тонн» 1 октября

Любое выступление певицы всегда больше, нежели музыкальное мероприятие. В это действо обычно погружаешься с головой. И дело здесь не только в театрализации, к которой стремится команда певицы, но и в особой атмосфере, вызывающей чувство почти религиозного благоговения. Концерт в «Тоннах» не стал исключением, тем более — перед концертом сцену окурили спасительным дымом, непостижимым образом оградившим и музыкантов, и зрителей от воздействия любого негатива извне.

В основу программы лег материал последнего на данный момент альбома Линды «ДНК мира». Пластинка посвящена сакральной связи всех представителей рода (а шире — и человечества) друг с другом. На это намекал предварявший концерт танец Линды с человеком в закрывавшей лицо выпуклой черной маске, как бы говорящий о том, что для окончательной победы над мировой энтропией важно единение как с дальними, так и с ближними, невзирая на лица.

Единение невозможно без ощущения абсолютного доверия. Первые песни концерта были абсолютно о том же - «Я влетела в тебя» и «Ты нравишься мне». На словах «и остается только осень» харизматичный клавишник на фоне «идущего» на экране дождя приглашал гостеприимным жестом наступающую осень в каждый дом. В следующей песне «Положи меня рядом» Линда закрепила этот эффект, спев о «симметричной осени».

Сценическое пространство было организовано так, что постоянно напоминало зрителям об осязаемости иного мира. В песне «Куклы чужого детства» клубная сцена на время превратилась в театральную, чему в немалой степени способствовала «кукольная» пантомима Линды. А в «Стоп-кадре» происходящее обрело очертания ретро-кинотеатра. Даже появляющиеся на экраны эмблемы имели особое значение. Так, логотип Линды с пуговциами и стежками ненавязчиво указывал на ее способность латать истерзанные души.

Публика чутко реагировала на тончайшие смысловые нюансы концерта. Зрители сопереживали Линде во время самых драматичных песен, вроде «Подвиги», «Цепи и кольца», «Недолюбили» и «Трещины». В «Стоп-кадре» публика резко прекратила снимать музыкантов на свои гаджеты, отлично понимая, что эта песня — о необходимости сохранения настоящего мгновения в своих сердцах. Зато, когда к бису зрители затребовали «Ворону», Линда, выйдя на сцену, дала всем страждущим по интерактиву сигнал воспользоваться смартфонами.

Часто бывает так, что люди, которые кричат о любви к людям, не видят в упор тех, кто рядом. Линда — явно не из этой когорты. После одной из самых трогательных песен концерта «Я украду» она поздравила с днем рождения своего директора и звукорежисера Михаила Кувшинова, который рядом с нею — практически с самого начала творческого пути. «Вместе мы прошли огонь, воду и медные трубы, - напомнила она. - И через любовь, боль и прощение».