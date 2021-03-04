Линда «ДНК мира»

Исполнитель: Линда, Название: «ДНК мира», Стиль: этно-рок, Год: 2020

«Если раньше нам не хватало ответов, то теперь исчезли и сами вопросы...» - сказано в сопроводительном тексте к альбому. Люди чувствуют себя одинокими, как никогда, потому что расползлись по своим виртуальным норам и добровольно изолировали себя от вселенского источника силы. Альбом «ДНК мира» призван объединить всех и вся, причем — не в умозрительном смысле, а в самом что ни на есть ощутимом. Недаром в начале записи Линда говорит о сеансе длительностью 3900 секунд, в которые надо позволить себе «случиться тому, что должно произойти».

Альбом действительно необходимо постигать от начала и до конца. Идея неразрывности заложена здесь на самых разных уровнях, начиная с того, что песни плавно перетекают одна в другую. Есть своя специфика и в саунде пластинки. Вместо рваной альтернативы предыдущих работ Линды нам предложена умиротворяющая этника. Оно и понятно: если ню-метал вопиет о фатальном разделении человека с теми, кто рядом (не говоря уж о каких-то более фундаментальных категориях), то этника взывает к корням. К невыразимым первоосновам бытия апеллирует горловое пение якутской певицы Олены Уутай в открывающей альбом песне «Антахкарана».

Генетическое родство, национальные корни, любовь, религиозные представления — все это необходимые ступени к тому единству, к которому Линда стремится сама и ведет, в меру своих сил, нас. Казалось бы, эта идея заведомо утопична, но в том-то и дело, что певица отнюдь не игнорирует тех факторов, которые нас разделяют. Собственно, им и посвящена первая половина пластинки. «Хватит, не надо Достаточно ада!» - это квинтэссенция нашей повседневной энтропии, которую необходимо преодолеть. Далее диагноз уточняется с поправкой на социальные реалии: «Пластиковый рай здесь называют «миром»».

Результат - «Трещины», которые, глубоко укоренившись внутри каждого из нас, мешают нам понять другого. Точно сформулирована и причина такого положения вещей - «Недолюбили». В этом песне невольными союзниками оказываются недостаточно чуткие родители и предающие любимые, мало того, последних мы зачастую сами недальновидно выбираем себе в спутники из-за недополученной в детстве ласки («эта история может построить, а может разрушить»). «Недолюбили» - самая истошная песня альбома. Это апофеоз человеческой обособленности: в тексте большинство слов отделено здесь от соседей многоточиями, а по музыке это как раз почти альтернатива, последний же куплет вообще решен рэповом ключе.

Со следующих песен «Положи меня рядом» и «Ты нравишься» на первый план выходит идея объединения. Начинает Линда с малого: мгновенно возникшей симпатии, пойманного сочувственного взгляда, манящего запаха («ты пахнешь травой, табаком и печалью»). Но радость узнавания подана здесь не как мимолетно возникшее чувство, а в качестве залога восстанавливаемой вселенской гармонии. Важным условием для ее достижения становится преодоление языкового барьера («говори со мной на моем языке, а я отвечу тебе на твоем», «мы будем в отрыве молчать и смеяться, я на французском, ты на испанском».

Вавилонская башня должна быть восстановлена! Отсюда — обилие богослужебных текстов в альбоме — начиная от православной «Херувимской песни» в «Свете» и заканчивая католической «Veni Creator Spiritus» в «Куклах чужого детства». О восстановленном завете с Богом повествуют две ключевые песни альбома - «Ветер времени» и «Развернем мир на север». В первой из них героиня «висит над Синаем», вероятно вспоминая о данных Богом Моисею инструкциях-заповедях, и читая «сценарий» начала и конца мира, изложенный в «Откровении Иоанна Богослова» и прозрениях других избранных и чистым сердцем. Вторая песня дает представление о Севере как об области абсолютной чистоты и аскетики, куда нужно стремиться, забыв о комфортабельных туристических «скейтах и пледах». Круг замыкается — и в финальной «ДНК мира» Север вновь обретает свои конкретные очертания в якутских песнопениях Олены Уутай.