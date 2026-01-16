longlong «Лето, кеды, слэм» (интернет-сингл)

longlong «Лето, кеды, слэм» (интернет-сингл)

Исполнитель: longlong, Название: «Лето, кеды, слэм», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Для чего обычные люди ходят, как правило, на концерты? Самый распространенный ответ: отрешиться от земных проблем, оторваться как следует и не думать ни о чем. Но у рокеров все, не как у людей. Многие рок-фаны ходят на концерты. И хотя ярославская группы longlong в новой песне «Лето, кеды, слэм» позволяет себе строчку «Если б был смысл, то не было б смысла», смысла здесь хоть отбавляй.

Сингл, безусловно, подходит и для концертного угара: жесткий панк-ритм, веселушные дудки и общая праздничная атмосфера. Но музыканты предлагают своим слушателям порассуждать о самом феномене слэма. Те, кто срываются во время панк-гигов в самую гущу бушующей толпы, подвергают себя серьезным испытаниям, преодолевают внутренние страхи и ставят себя выше повседневных забот. Из песни следует, что слэм — это забава отнюдь не для слабых. Но все равно longlong сумкли рассказать о ней мкксимально притягательно, так что с нетерпением ждем лета и череду опен эйров.

