Макрон сообщил о задержании в Средиземном море шедшего из России танкера

Утром 22 января Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер, «прибывший из России», сообщил французский президент Эмманюэль Макрон в соцсети X.

«Эта операция проводилась в открытом море, в Средиземном море, при содействии ряда наших союзников. Она осуществлялась в строгом соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву», — цитирует его РБК

По словам Макрона, танкер шел под поддельным флагом и находится под санкциями, начато расследование. «Маршрут судна был изменен», — добавил он.

Портал Maritima со ссылкой на прокуратуру Марселя и морскую префектуру Франции сообщает, что речь идет о танкере Grinch (ходит под флагом Коморских островов, следует из данных VesselFinder и MarineTraffic), который следовал из Мурманска. Военные поднялись на борт судна, чтобы проверить документы, и проверка «подтвердила сомнения в том, что флаг был поднят законно».

ВМС Франции сопровождают судно к месту стоянки для дальнейших проверок, направлена жалоба в прокуратуру Марселя.

 

