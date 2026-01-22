Макрон сообщил о задержании в Средиземном море шедшего из России танкера
Утром 22 января Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер, «прибывший из России», сообщил французский президент Эмманюэль Макрон в соцсети X.
«Эта операция проводилась в открытом море, в Средиземном море, при содействии ряда наших союзников. Она осуществлялась в строгом соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву», — цитирует его РБК.
По словам Макрона, танкер шел под поддельным флагом и находится под санкциями, начато расследование. «Маршрут судна был изменен», — добавил он.
Портал Maritima со ссылкой на прокуратуру Марселя и морскую префектуру Франции сообщает, что речь идет о танкере Grinch (ходит под флагом Коморских островов, следует из данных VesselFinder и MarineTraffic), который следовал из Мурманска. Военные поднялись на борт судна, чтобы проверить документы, и проверка «подтвердила сомнения в том, что флаг был поднят законно».
ВМС Франции сопровождают судно к месту стоянки для дальнейших проверок, направлена жалоба в прокуратуру Марселя.
