«Не потеря»: российская пропаганда поспешила отмежеваться от полыхающего Ирана

Судя по всему, настал очередной раунд объяснений россиянам, что какие-то наши международные интересы оказались не такими уж важными и никакие это не потери

США рассматривают "очень сильные" варианты действий в отношении Ирана в связи с охватившими страну протестами и гибелью участников акций, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One. Трамп не исключил в том числе вариант с применением военных средств.

Между тем, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об ответственности Запада за гибель людей. По его словам, США и Израиль как раз и спровоцировали "террористическую войну" в Иране.

Иран располагает документами, доказывающими причастность США и Израиля к террористическим действиям участников беспорядков, сказал Аббас Аракчи. Ответственность за гибель протестующих лежит на "прозападных провокаторах, создающих плацдарм для американского вторжения", уверены в Тегеране.

Reuters сообщает, что число погибших на протестах в Иране превысило 500 человек. Впрочем, достоверной информации на этот счет практически нет. Дело в том, что власти Ирана на фоне масштабных антиправительственных протестов полностью отключили все способы доступа к интернету внутри страны. Данные о гибели людей поступают в основном от западных и израильских СМИ.

Зато об освещении протестов решил позаботиться американский предприниматель Илон Маск, он объявил о включении системы спутникового интернета Starlink над территорией Ирана. Однако, по данным источников, Тегерану удалось массово нарушить работу спутникового интернета Starlink, который ранее считался практически неуязвимым. Иран применил средства радиоэлектронной борьбы для подавления терминалов Starlink. В результате объем трафика сети сократился примерно на 80%.

Как известно, протесты в Иране начались еще 28 декабря из-за рухнувшего курса местной валюты. Демонстрации переросли в масштабные митинги с политическими требованиями. На фоне митингов полиция республики сообщает о диверсантах, которые планировали нападения на военные и правительственные объекты.

И вот на фоне тревожных новостей из Ирана из России пришел "антикриз" в духе, что Иран для нас никакой и не союзник и, в общем-то, в этой стране нам и нечего терять.

Заместитель гендиректора ВГТРК, вице-спикер Мосгордумы от "Единой России" Андрей Медведев в порыве вдруг появившегося обсуждения на тему, были ли Венесуэла или Иран союзниками России и сдала ли Россия Венесуэлу и Иран, написал в телеграм-канале:

"Рассуждения "мы потеряли Иран" несостоятельны по одной главной причине. Чтобы что-то потерять, надо это сначала приобрести. Получить".

По его словам, в Иране мы имеем всего лишь отношения "ты мне — я тебе", без обещания вечной дружбы и с "традиционной для Востока улыбкой и фигой в кармане". В обоснование Андрей Медведев привел историю взаимоотношений с этой страной со времен Персии.

А действительно, был ли Иран нашим? Хоть на грамм, на рубль? Или каждый сам за себя и везде чисто денежные отношения? Как оказалось, этот вопрос не праздный на фоне возможных военных ударов США по Исламской республике. Своим мнением об этом с Накануне.RU поделились эксперты.

Политический деятель Дарья Митина отмечает, что высказывание Медведева обрело широкий резонанс неслучайно.

"Во-первых, Андрей Медведев провластный пропагандист, к тому же, облеченный депутатским мандатом, и за его высказываниями многие увидели некое отражение официальной позиции. Это все, собственно говоря, из-за дефицита публичности нашей официальной власти. Официальная власть помалкивает, она уже больше декады, то есть с конца декабря, хранит гордое молчание по всем ключевым вопросам актуальной политики — международной и внутренней. Зато активно на непубличном треке работает пропаганда, по соцсетям, по блогам идет формирование некой позиции", — отмечает Дарья Митина.

Она подчеркивает, что Венесуэла и Иран — стратегические союзники и партнеры Российской Федерации по заключенным и ратифицированным сторонами договорам. И проявившаяся "беззубость" российской позиции — отражение кризиса политической морали, которая в капиталистическом обществе, в общем-то, неизбежна, полагает эксперт. Но молчать в этой ситуации значит для России просто растерять последнюю международную репутацию.

"Никто от нас не требует объявлять войну Соединенным Штатам или каким-то партизанским образом перехватывать американские суда симметрично. Никто от нас не требует этой симметрии, но хотя бы на уровне риторики следовало дать реальный ответ, тем более, что мы знаем, что изреченные мысли нашего МИДа зачастую имеют гораздо большее воздействие, чем просто сотрясение воздуха, и на Западе к ним прислушиваются", — сказала Дарья Митина.

Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов подмечает, как филигранно был введен новый термин "не потеря", как ранее уже появлялись термины вроде "отрицательного роста" или "управляемого охлаждения экономики".

"Оказалось, что есть потеря, есть приобретение, а есть еще "не потеря". Понятно, что все эти рассуждения о якобы "не потере" являются элементарно просто идеологическим заданием для того, чтобы хоть как-то замазать и прикрыть безусловную беспомощность Российской Федерации в новой повестке. Но надо понимать, что выступление всех тех, кто начинает напирать, что "Иран нам вообще-то и особо не был нужен" — это, конечно, не просто перебор, а, в общем-то, сдача позиций России", — отмечает Юрий Крупнов.

Он проводит следующие параллели: "Ну вот представьте, что, скажем, в России произошел какой-то кризис. А про нее пишут все, кому не лень, мол, а что от России было ожидать, Россия — это вообще не потеря. В первую очередь это какое-то подленькое оскорбление, прежде всего. И это уже "зашквар", как сегодня принято говорить, потому что, вообще-то, Россия — с ее всемирной отзывчивостью, и как "государство-цивилизация", я цитирую Путина, — просто не может себе позволять в лице любого даже минимально официального лица такого рода высказывания", — полагает эксперт.

Также Юрий Крупнов предлагает для начала посмотреть глазами Ирана (да и других стран) на Россию.

"Вот я помню, как лет 10 назад я в Министерстве иностранных дел Ирана беседовал с замминистра иностранных дел по поводу России и Ирана. Он мне сказал фразу, на которую мне нечего было ответить. Он говорит, вы знаете (а это 2015 год, а я уж не говорю про нулевые годы, про девяностые), каждый раз в беседах с российскими дипломатами и официальными лицами у меня ощущение, что рядом на стуле сидит кто-то третий. Он имел в виду заокеанскую державу. Россия до сих пор фактически поддерживает во многом санкции против Ирана. Поэтому, тут вопрос и к самой России: не лучше ль, кума, на себя оборотиться?" — сказал Юрий Крупнов.

Он напомнил, что за последние 40 лет Россия уже сдала ГДР, Афганистан, покинула базы на Кубе и во Вьетнаме, допустила операцию Запада в Ливии, ушла из Сирии, а теперь, вероятно, потеряла свои инвестиции в Венесуэле.

Автор: Юрий Александров

