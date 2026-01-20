Чернозем «Трибьют» (2 CD)

Исполнитель: Чернозем, Название: «Трибьют», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Года три назад тюменская группа «Чернозем» вновь появилась в медийном пространстве. Были отыграны невероятно мощные и резонансные концерты в Москве и Тюмени, в интернете появилось множество актуальных и архивных материалов, теперь вот и подоспел двухдисковый трибьют от лейбла Bull Terrier Records, моментально повысивший статус этого фатально недооцененного, но очень самобытного коллектива.

Тем, кто слушал немногочисленные альбомы и посещал концерты «Чеирнозема», ничего объяснять не надо. Прочим же напомним, что «Чернозем» - один из немногих оставшихся в строю мастодонтов экзистенциального панка. Фишка группы — взгляд на мир немного обиженного, но чистого и наивного ребенка, которому простительная любая небрежность, несуразность или даже глупость. Раньше при прослушивании песен «Чернозема» могло показаться, что музыканты порою играют спустя рукава, чего-то недотягивают или недоговаривают, но именно эта «кривизна» здорово работает на их образ вечных аутсайдеров, продирающихся сквозь заваленную прошлогодним снегом тайгу к переднему краю весны вопреки всему.

Соответственно, главная трудность, которая подстерегает всех, кто берется делать кавер-версии песен «Чернозема» - как все это адекватно передать. Имитировать их «кривизну» - дело заведомо бессмысленное и безнадежное. Тут надо либо нащупывать свою, аналогичную, либо встраивать этот материал в собственный контекст, полностью или частично его перекодируя. Не потому ли «Восстановительная сила», переосмысливая «Прошлогодний снег», стыдливо заменяет инфантильное «хоба-це» на более стандартное «кружится», превращая песню чуть ли не в постновогодний мрачноватый вальс. Точно так же и «Ш.А.О,» обходится в «Падаем вниз» без залихватских кличей «йо-ха-йо» и, в отличие от «Чернозема», отнюдь не низвергается в пропасть, а аккуратно подъезжает под мерный припанкованный кач к ее краю и вовремя останавливается. И в этом есть свой резон — нас как бы предостерегают: рискуй, дерзай, но не теряй голову.

Наиболее выигрышно смотрятся в трибьюте те исполнители, которые сумели аккуратно внедрить в канву «черноземовских песен» элементы собственной стилистики. Полумифический проект прикладной метафизики «Угрюм-Вода» Удачно использует в «Над заборами» хоровое многоголосие. «Моноскоп N» органично превращает «На переднем крае весны» в образчик пружинящего инди-рока, исключая из него фрагмент «Оды к радости» Бетховена. «Лето и кот» в «Законе тяготения» уверенно отменяют этот самый закон и парят в каких-то психоделическх эмпиреях а ля альбом «Сто лет одиночества» Егора Летова. Оркестр Подводной Музыки «Летучие Рыбы» (в котором, между прочим, играет соратник лидера «Чернозема» по «Гражданской Обороне» Александр Андрюшкин) усиливает поминальность «Паводка» водянистыми партиями синтезатора, будто бы знаменующими новый Всемирный Потоп.

За счет первозданной панковской энергетики выезжают группы «Душегубы» и «Влом!» хрипло и шершаво интерпретируя «Антисанитарию». Аналогично поступил «Отряд Джона в окружении» с «Ветряными мельницами», но здесь извечный «черноземовский» ребенок даже как будто чересчур заигрался с хрипотцой и медвежьими рыками. А 9gradusoff, напротив, в «МаМаМа» не дотягивают до того запредельного градуса отчаяния, который был в оригинале. Дважды была перепета «Тюмень», и если в «Кофр Иуды» она укромно уместилась, то в версии X-Managa вышла излишне шипастой, недружелюбной, скомканной и шероховатой. А вот наличие в трибьюте двух версий «Если бы мы знали» вполне оправданно, поскольку обе они исполняются представительницами прекрасного пола («Белая горячка» и «Изылы!»), так что делаем открытие, что, оказывается женский вокал определенным песням «Чернозема» к лицу!

Пожалуй главная удача трибьюта — версия песни «Дивиноста первый год» от блистательных нижегородцев F.P.G. Здесь именно тот случай, когда совпали устремления обеих групп, для которых тема вечных странствий по белу свету играет в творчестве не последнюю роль. F.P.G. осиливают свою дорогу порывисто и лихо, выстраивая по ее обочинам непроницаемую стену звука. Это именно настоящий трибьют (дань) со всем почтением к авторам, поскольку модифицировали одну из строчек как «через пни, канавы ЧЕРНОЗЕМ». Нам как бы дают понять, что этот тернистый путь в запределье преодолеем только вместе, только сообща…

Двухдисковый диджипак содержит максимально полную информацию о составе всех присутствующих здесь групп, напечатанную, правда, очень мелким шрифтом, так что без лупы не обойтись. Радует и размещенный на заднике графический символ «Чернозема» - созвездие Большой Медведицы