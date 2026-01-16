Минпромторг поручил госкорпорациям создавать безлюдное производство
Минпромторг РФ поручил госкорпорациям разработать план по переводу предприятий на режим почти полностью автоматизированного производства, работающего без присутствия человека, для повышения уровня технологического суверенитета и производительности труда. Об этом "Ведомостям" рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
"Это один из элементов повышения производительности, - подчеркнул министр изданию. - У каждой корпорации есть планы по повышению производительности труда, и это один из магистральных элементов".
По словам Алиханова, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) уже заканчивает первую очередь роботизации на заводе в Рудневе. Вторая очередь будет завершена в 2027 году, добавил он. "По сути, это полный перевод под темное производство", - подчеркнул министр. Каким именно госкорпорациям адресовано поручение не уточняется, пишет ТАСС.
Это производство купим в многомиллиардных Индии и Китае. СВО в помощь.
Эти аферисты рассуждают как в ресторане. Пальцем щелкуныли и официант принес еще шампанского. Они привыкли покупать, перепродавать и гулять на маржу. Какое производство? Нет, для красного словца они могут любую пулю запустить, но по делу только либо барыжить, либо спекулировать. Бизнес держится на трех китах : пересортица, недовложения, обман покупателя. Ничего другого от них ожидать-быть свезнаивным.
Фантастика! Так они борются с безработицей? Оставляя тысячи человек "за бортом"? А кто потом будет покупать их продукцию? Экспорт для РФ закрыт практически, вообще всё, кроме удобрений и пшеницы.
Создание роботизированных производств это шаг к сокращению потребности в кадрах, автоматически шаг к леквидации учебных заведений обеспечивающих обучение эти кадров, ликвидация направления инженерной работы, научной разработки и базы итд.. то есть, по сути это внедрение ущербности государства, сокращение доли науки.
К тому же роботизация производства требует вложений либо в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), либо за счет импортной продукции. Но у нас нет такого направления науки, нет финансирования отрасли наукоёмкого пр-ва, нет и самой такой отрасли. Правда была структура "роснано" которая типа должна была её создать, но все знают чем закончилось- ржавый Толик с еврейским банкиром Минцем всё разворовали и уехали в израиль. Следовательно, власти собираются решать эти задачи импортными системами? Китайскими, потому, что никто больше РФ их не продаст, а это значит, что РФ попадает под технологический контроль иностранного го-ва, точнее власть в РФ переводит РФ в ЭТО. Роботы быстро изнашиваются, им нужны запчасти. В СССР были градообразующие предприятия с тысячами рабочих. Да, не очень было производительно, но за то СССР решал проблемы безработицы и больших городов. Сейчас в РФ никакие социальные задачи не только не решаются, их просто игнорируют.
Хотелось бы верить. Но предыдущий сорокалетний опыт "отрицательного роста" не позволяет этой "роскоши".
Закончится всё болтовнёй, распилами и отъездом очередной партии "трудяг" в Израиль.
Есть, конечно, отдельные точки роста. Например - Краснодарский и Пензенский станкостроительные заводы. Но они возрождаются скорее вопреки, а не благодаря проводимой политике центра. Чтобы набирать обороты, нужен сбыт. А куда сбывать, если промпредприятия или уничтожены, или скукожились до размеров комнатушки и влачат жалкое существование?
лучше бы безлюдные офисы этих корпораций да и другие офисы с офисным на 90% блатным планктоном ничего кроме макулатуры и отходов жизни деятельности не производящим.