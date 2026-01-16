Минпромторг поручил госкорпорациям создавать безлюдное производство

17:15 16.01.2026

Минпромторг РФ поручил госкорпорациям разработать план по переводу предприятий на режим почти полностью автоматизированного производства, работающего без присутствия человека, для повышения уровня технологического суверенитета и производительности труда. Об этом "Ведомостям" рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

"Это один из элементов повышения производительности, - подчеркнул министр изданию. - У каждой корпорации есть планы по повышению производительности труда, и это один из магистральных элементов".

По словам Алиханова, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) уже заканчивает первую очередь роботизации на заводе в Рудневе. Вторая очередь будет завершена в 2027 году, добавил он. "По сути, это полный перевод под темное производство", - подчеркнул министр. Каким именно госкорпорациям адресовано поручение не уточняется, пишет ТАСС.