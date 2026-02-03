Квартет Широкова — Круглова «Настина ярмарка»

Исполнитель: Квартет Широкова — Круглова, Название: «Настина ярмарка», Стиль: фри-джаз, Год: 2024

Флюгергорнист Игорь Широков — один из первопроходцев советского джаза, начавший в весьма юном возрасте играть с самим Анатолием Кролллом. Также музыкант сотрудничал с Александром Пищиковым, Юрием Саульским, Виталием Клейнотом и другими легендами. С 90-х жил за границей, женившись на немецкой флейтистке Клаудии Хельмерс.

В России Игорь Широков вновь громко заявил о себе, создав уже в XXI веке квартет с фри-джазовым саксофонистом Алексеем Кругловым. Состав выпустил диск «Апрель в Ярославле» и дал ряд концертов в его поддержку. Скончался флюгельгорнист в 2014-м, но память о нем стараниями друзей-музыкантов продолжает жить. И альбом «Настина ярмарка» - еще одно тому подтверждение.

В основу релиза лег концерт в КЦ Дом, состоявшийся 10 марта 2011 года. В свою очередь, на том выступлении игрался преимущественно материал альбома «Апрель в Ярославле», материал которого слушатели теперь могут оценить в живом исполнении. Игорь Широков научил Алексея Круглова объединять русский фольклор и мировой джаз, ведь в основе обоих феноменов лежит импровизационное начало. Своеобразным мостиком между этими стихиями в «Настиной ярмарке» служит Сергей Старостин, который не только играет на этнических инструментах, но и в начале исполняет жутковатую колыбельную. Мужчина от лица женщины из-за чего порою кажется, что убитый горем отец хочет заменить своему дитятку покойную мать, но уже сам не уверен, что все может завершиться благополучно.

Та же тревога, помноженная на свойственную русскому Северу суровость, царит во всем этом альбоме. Сам Игорь Широков родом из Новосибирска, что нашло отражение в заковыристом «Сибирском вальсе» - будто музыканты решили воплотить в музыке историю многочисленных замерзаний героини повести Лидии Чарской Сибирочка. Вскоре в альбом вторгаются порывистые ветра из Архангельска, откуда прибыл барабанщик Олег Юданов («Два брата»), и затейливые ледяные лабиринты Ярославля от жителя этого города — контрабасиста Дмитрия Денисова («Апрель в Архангельске»).

Диск «Настина Ярмарка» вышел в 2024 году и был посвящен памяти Игоря Широкова, которому могло бы тогда исполниться 75 лет. Оформление обложки CD идеально соответствует содержанию этого релиза, ведь перед нами картина импрессиониста Бато Бдугаржапов «Нерехта», которая показывает нам, как Север своими зыбкими пейзажами и яркими красками ярмарок оставляет, как и эта расплывчатая музыка, неизгладимый след в наших сердцах.