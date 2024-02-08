Мара поддержала наш Лисичанск на своем концерте

Концерт Мары состоялся в «Мумий Тролль Misic Bar» 4 февраля 2024 года

Песни Мары по-прежнему властно ведут за собой. Ее группа доказала это на деле первым же номером «За мной», во время которого зал уже буквально бурлил, что на современных концертах бывает редко. «Москва!» - зазывно выкрикнула Мара после первого же куплета, найдя, разумеется, живой отклик в зале.

Но ничуть не меньше, чем любимая столица, мысли артистки в этот вечер занимал Лисичанск, пострадавший от ударов снарядов противника. «Не самый простой день для выступления - как и вчера, и, конечно это ощущение будет проходить через весь концерт. Наш город Лисичанск!» - сказала Мара по этому поводу. Лучшим посвящением драматическим событиям стала песня «Раненые города».

Совсем о другом городе, и в принципиально иную эпоху конца времен речь шла в эпическом «Мегиддо». Выслушав прочувствованный репортаж с места апокалиптических событий, кто-то из зрителей не удержался от восторженного возгласа: «Спасибо, дорогая!» Еще кому-то явно открыла глаза на многое адресованная героям и предателям «10 направлений».

Рассказами Мары о ее гуманитарной миссии на наших территориях сопровождалась «Русская Звезда». Певица вспомнила, как прибыла недавно в город Стаханов, где за последние 10 лет вообще кроме нее никто не выступал. На концерт пришли подростки, учившиеся там на автомотослесарей, и среди них была всего лишь одна девушка. А просили они исполнить именно «Русскую Звезду», поэтому Мара назвала песню «объединяющим фактором нас здесь с вами и их с нами».

О настоящем русском характере и тех, кто делает правильный выбор и побеждает, была вещь «Правила боя». Подчеркивали боевой задор этой песни гитарист и басист Мары, эффектно сыграв на вертикально поднятых инструментах. «Адмирал», традиционно посвящаемый певицей «нашим северным и южным морям», имел на сей раз еще одну важную ремарку: «Империя над нашими головами, в наших сердцах и в нашей жизни». НАД — и никак иначе, вот это очень по-русски!

К больной теме Лисичанска Мара вернулась перед новым синглом «Русские люди». Как выяснилось, она месяц назад была примерно в тех краях — в Северодонецке, и доподлинно знает, что разбомбленное кафе действительно было единственным источником снабжения пострадавшего города. Мара очень трогательно рассказала, как местные жители приходили по воскресеньям в это заведение за хлебом.

Не менее пронзительная история прозвучала и перед другой новинкой с лейтмотивом «Я буду твоим щитом». Она о том, как наш воин с поврежденным позвоночником полз несколько дней по линии боевого соприкосновения к своим практически вслепую, следуя лишь поступавшим к нему дистанционно указаниям. Дома бойца ждали трое или четверо детей. «Крутил в голове как молитву и шел к ним», - подытожила Мара и исполнила этот шедевр сольно — под одну акустическую гитару.

Для тех, кто был на концерте впервые (а стихийный опрос выявил таковых на концерте довольно много) прозвучала песня «Ты». Мара сходу научила неофитов петь припев вместе с остальными. После «Огня» музыканты покинули сцену, но воздушный поцелуй гитариста как бы намекал на продолжение. И оно последовало — с «Галактикой», «220 V», «Че на чем» и «Холодным мужчинам», на которой Мара сиганула в зал. На прощание еще раз была сыграна «Ты», с помощью которой певица призвала всех разъяснять окружаюшим, где наша земля. Ну а сразу после концерта Мара решила выйти к поклонникам ради спонтанной автограф-сессии, которая в столице бывает крайне редко.