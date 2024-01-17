Нормы морали «Без страха» (интернет-релиз)

Нормы морали «Без страха» (интернет-релиз)

Исполнитель: Нормы морали, Название: «Без страха», Стиль: панк-рок, Год: 2024

Группе «Нормы морали» сам Бог велел петь о нравственных качествах. В новом альбоме коллектива эти категории, которые Иммануил Кант назвал в свое время «моральным законом внутри нас», занимают добрую треть релиза. С этих козырей музыканты, собственно, и заходят…

Заводная рок-н-ролльная «Контрабанда» с юмором повествует о том, как приходится нелегально оперировать теперь понятиями любви и счастья. Хардкоровая «Без страха» дает полезные советы, как преодолевать главный бич человечества – боязнь всего и вся. «Совесть» парадоксально посвящена тому, что в нас уже практически не осталось. Еще более обнаженно эта идея подается в бонусном ремиксе на эту песню, где отсутствуют даже слова как таковые.

Вторая часть альбома посвящена тому, как мы все живем без этого «багажа». Разговор о погоде начинается с пародийного метеорологического прогноза, который увенчивается новостями о БПЛА и рекламой водки «Прямая извилина», избавляющая от нехороших вестей. В самой песне предлагается всем вернуться к разговорам о погоде, поскольку н о чем актуальном больше все равно рассуждать нельзя. «Мертвый город» - очередная вариация на прозвучавшую в фильме «Брат» фразу «город – страшная сила».

Песня «Бунтарь», представленная в виде сингла уже ранее, апеллирует к еще одной расхожей фразе о любви к своей стране, но не к государству. «Родина» и «Дорога» напоминают по своему посылу старые добрые советские песни. В них тоже перечисляются всевозможные достижения нашей стрраны, но если раньше они были реальны, то сейчас отдают лютым с сарказмом.

К счастью, у разбитого корыта слушателя музыканты отнюдь не оставляют. В третьей и заключительной части пластинки нам дают понять, как остаться собой и не поддаться искушениям убивающей себя цивилизации. Для этого дотаточно всего лишь сохранить внутреннее пламя души и поделиться им с другими («Огонь») и отказаться от всего, что тебя разрушает («Прощальная»). Обилие духовых в аранжировках этих вещей и эффектные приджазованные элементы дают понять, что у самих «Норм морали» это уже получилось.

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