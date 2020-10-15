Госсовет: Путин готовит себе «запасной аэродром», вопреки Конституции?
14 октября Владимир Путин внес в Госдуму долгожданный законопроект о Госсовете. В своем послании Федеральному Собранию 15 января президент предложил закрепить статус Госсовета в Конституции.
Задачи органа Путин сформулировал в поправках к Основному закону, которые внес в парламент: «обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти» и «определение основных направлений внутренней и внешней политики РФ».
Многие тогда сочли, что новый Госсовет может стать альтернативным органом власти, который Путин возглавит после окончания четвертого президентского срока.
Однако в марте глава государства отверг такую возможность: «Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию», - сказал Путин.
А буквально через несколько дней депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина. И сценарий с Госсоветом потерял актуальность.
И вот - законопроект о Госсовете все-таки появился на свет. Вот его основные положения:
- Госсовет является конституционным государственным органом. Председателем Госсовета является президент, членами - премьер, председатели Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов. В состав Госсовета могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции Госдуме, представители местного самоуправления и иные лица. Также будет формироваться президиум Госсовета, состав которого будет определять председатель Госсовета, то есть президент.
- В Госсовете могут быть образованы комиссии, рабочие группы и иные рабочие органы. Комиссии Госсовета создаются президентом по направлениям деятельности Госсовета, в их состав будут входить представители федеральных и региональных органов госвласти, органов местного самоуправления и организаций, в том числе те, кто не являются членами Госсовета.
- Заседания Госсовета будут проводиться регулярно в соответствии с планом, утвержденным его председателем.
- Госсовет может направлять рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство, регионы или муниципалитеты. Госсовет в своем решение может указать на необходимость изменения законодательства. Организационное обеспечение деятельности Госсовета осуществляет администрация президента.
- Наконец, ключевой пункт. В законопроекте впервые раскрывается понятие «единая система публичной власти», также появившееся в обновленной Конституции. Под ней понимаются федеральные и региональные органы госвласти, иные госорганы и органы местного самоуправления «в их совокупности», осуществляющие свою деятельность «в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства».
Как заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Госсовет не дублирует функционал других органов власти: «Это орган при президенте, созданный в первую очередь для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений».
Тем не менее, некоторые аналитики убеждены: Госсовет может превратиться в весьма влиятельный орган, и на практике это будет зависеть только от его состава и намерений лично Путина.
«На наших глазах де-факто происходит конституционный переворот, - отмечает депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис. - В 1-й и 2-й главах Конституции, которые считаются неприкосновенными - их не затронули принятые поправки - сказано однозначно: в России существует всего три органа государственной власти. Это правительство, парламент и судебная власть. Все - других органов власти не предусмотрено.
Но президент вводит новое понятие - публичная власть, куда подминается и местное самоуправление. Хотя, напомню, согласно тем же «неприкасаемым» главам Конституции, местное самоуправление не входит в систему государственной власти.
На мой взгляд, инициативы, изложенные в проекте закона о Госсовете, являются антиконстиуционными шагами. Я не понимаю: почему молчит Конституционный суд, безмолвствует парламент? Ведь мы наблюдаем, как в России уничтожается право, и как Россия превращается в государство, которым пожизненно будет руководить лично Путин.
- Но в проекте закона о Госсовете сказано, что главой органа является президент. По идее, после окончания президентских полномочий Путин не может быть главой Госсовета. Разве нет?
- На мой взгляд, нет никаких проблем внести при необходимости в закон поправку-формулировку, что Госсовет может возглавлять и бывший президент. Повторюсь, мне печально наблюдать за тем, что происходит в стране. Как можно так обращаться с Конституцией? Я понимаю, это ельцинская Конституция, к ней много претензий. Но нельзя жить без правил, жить по принципу «если джентльмену не нравятся правила игры, он меняет правила».
Сейчас, я считаю, мы находимся в перманентном состоянии крушения основ конституционного строя.
Ведь можно было действовать по-другому. Вам не нравится конституционное устройство России? Хорошо, ладно: собирайте Конституционное собрание - все рычаги власти сегодня у Путина и его окружения, и собрать послушное президенту КС можно без проблем. Собрание обсудит проект новой Конституции - который де-факто напишет администрация президента, - и примет решение: выносить новую Конституцию на всенародное голосование, или принять голосами членов Конституционного собрания (такая процедура предусмотрена в 9-й главе действующего Основного закона).
Путин мог бы без референдума принять новую Конституцию - и это был бы легитимный процесс, по букве действующего закона. Но нет - Кремль начинает изобретать конструкции с публичной властью, уничтожать местное самоуправление, и вводить новый орган власти в лице Госсовета. И теперь получается, что Госсовет будет давать указания власти, какие решения ей принимать.
В результате, я считаю, Россия скатывается в государство, в котором правит не закон, а амбиции одного человека. И прав у этого человека уже столько, сколько не было ни у царей, ни у генсеков.
Надо думать, в Кремле будут теперь торжествовать: у них в руках отныне все рычаги власти, и они могут творить что угодно. Но, понимаете, продолжаться все это будет не бесконечно.
- Почему вы так считаете?
- Потому что новая конструкция является нежизнеспособной - в ней отсутствуют предохранительные клапаны. Недовольство, которое накапливается в обществе, должно в какой-то форме стравливаться. А здесь предохранительные клапана наглухо заварили - мол, «паровой котел» крепкий, и не допустит взрыва. Народ, дескать, никуда не денется - будет голосовать на выборах как надо, а не будет - так власть «нарисует» те результаты, которые ей необходимы.
Все это, я считаю, приближает Россию к новым историческим потрясениям. И надо понимать: новой революции страна не переживет.
Она с трудом выжила в двух предыдущих катаклизмах - 1917-го и 1991 годов, - каждый раз теряя и значительные территории, и людей. Третьего катаклизма, на мой взгляд, Россия не переживет - она исчезнет с политической карты мира, рассыпавшись на десяток небольших суверенных государств.
И готовит этот сценарий не ЦРУ и не Госдеп США, а наша собственная российская элита.
- В России есть самовластие президента, и это самовластие, утвержденное в обновленной Конституции, нуждается в демократических и консультативных румянах, - считает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. - Законопроект о Госсовете - это и есть такая косметика.
То, что мы видим в законопроекте о Госсовете - результат отказа Путина от первого варианта транзита. Я считаю, глава государства понял на примере Казахстана, что пост главы Госсовета ему ничего не гарантирует.
Посмотрим проект закона предметно, возьмем раздел о полномочиях и задачах Госсовета. В нем дважды сказано «содействие», трижды «подготовка предложений президенту», дважды «обсуждение», один раз «рассмотрение». Это что, полноценный орган государственной власти? Ничуть не похоже - просто рюшечка-финтифлюшечка!
Дальше, функции Госсовета: трижды «участвует», дважды «рассматривает вопрос», и по одному разу «анализирует» и «обеспечивает мониторинг». Честно говоря, это больше похоже на положение администрации президента об экспертно-аналитическом управлении. Выглядит так, будто решили повысить статус экспертно-аналитического управления, и набрать туда еще и губернаторов.
Заметьте, ведь и сейчас Госсовет функционирует: президент выслушивает на его заседаниях умные речи руководителей регионов и лидеров партий. Получается, и в новом Госсовете Путин так же будет слушать - в точности по пословице «а Васька слушает, да ест».
Тут встрепенулась общественность: ах, Госсовет будет наделен правом законодательной инициативы! Прямо об этом не сказано, но возможность действительно есть. Но кто, скажите, у нас председатель Госсовета? И какая разница, что законопроект в Госдуму или Совет Федераций будет внесен президентом просто как президентом, либо президентом как председателем Госсовета?!
Члены Госсовета и сейчас имеют право законодательной инициативы: губернаторы - пожалуйста, вносите в Госдуму что хотите, лидеры или представители партий, имеющих фракции в парламенте - и так вносят. Получается, право законодательной инициативы Госсовета - это чистый дубляж!
Большой крик стоит по поводу раскрытия понятия «публичная власть». Ну, раскрыта она - и что? У нас вся Конституция двусмысленная, у нас все так - когда нужно исказить смысл закона, и сделать как нужно власти, то это делается. И смысл системы от этого не меняется - де-факто, все находится «под колпаком» хозяина Кремля, и прикрывается демократическим макияжем.
- Для чего тогда понадобился закон о Госсовета?
- Я считаю, элита получила очередной «орден Подвязки». Прецеденты уже были: члены Совета Федерации, которые раньше были просто членами СФ, вдруг стали сенаторами. Звучит благородно, пусть попутно у сенаторов отняли часть полномочий - право назначать Генпрокурора.
Были губернаторы и одновременно сенаторы - теперь сенаторство у них отняли, но взамен дали рюшечку: сделали членами обновленного Госсовета. Но что от этого меняется? Ну, будут красиво заседать, как на картине Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» вокруг государя-императора. Спасло это империю в 1917-м? Не спасло. Удовлетворило членство в Государственном совете тогдашние элиты Российской империи? Нет, они предали императора.
И нынешние российские элиты нынешнего главу государства, я считаю, при необходимости предадут. Вне зависимости, будут они членами Госсовета или нет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот это да !!!
Какой УЖАС всплывает о Главном патриоте РФ !!!
Это надо знать всем !
Создание Госсовета - положительный процесс . тем не менее.
Лишь бы не устроили профнацию - прикрытие трутней ))))))
Есть и немало сил - серых кардиналов - из ельциноидов что бы навечно зафиксировать в России Экономический монархизм с бурлаками на волге (мотиватор в КМ)
Чем отличается нынешний гарант от царей и генсеков? И совсем не превосходящими полномочиями. Тем, что цари должны были оставить страну такой своим наследникам, которой им не стыдно было бы управлять и было бы чем управлять. Генсеки хоть и не наследовали страну по родству, но в силу идеологии стремились к приращению страны в плане экономики и внешней политики, основой которого была оборонная независимость.
А вот у гаранта нет ни трепета наследства ни потуг идеологии. Ему ровным счётом всё до фени после того как он сыграет в ящик. У него одна задача и цель - ВЫЖИТЬ. Умереть своей смертью, а не под гильотиной. Вот поэтому он кряхтит ужом по правовом поле. Выстраивает его ТОЛЬКО под себя любимого, т.к. прекрасно и понимает, и знает, и уверен, что любой, кто придёт после него, будет выстраивать и правовое поле и властные институты с полномочиями под себя и для себя.
А детям и внукам он всё продумал и припрятал так, что они проживут далеко не бедными.
Вот это господа-товарищи и есть нынешняя Россия. Называемая демократической и либеральной, а по факту воровская и жульническая, т.к. ИМЕННО с этого она начала своё существование. А вор и жулик, как все мы знаем, должен сидеть в тюрьме или, хотя бы, на сковородке.
Власти России не суждено быть демократической по западному образцу, а суждено быть априори только диктатурой, труда или капитала.
Нке забудь товарищь, они там сам в доле ..
Так что принцип един.
ОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МОЖНО БЫЛО СРАЗУ ПОСЛЕ КРЫМА.....
Но там хотят протолкнуть идею экономического монархизма . в лице братков
Что длЯ Росси - это оствание на всегда от развитых стран.
Придеться это делать - а не лапшу вешать на уши
Кроме того - МОСКВА оказалась по умней - голосовала ПРОТИВ ОБНУЛЕНИЯ. А следовательно место занимаемое Собяниным не законна.
Я лично не против Собянина - нормально держит
Но есть другие и что то надо с этим делать с этой приграничной идеологией Петра 1 . По сути потакканию либерастам
Здесь только это.
Дольщиками могут быть от сенатора до бабули
Впрочем я говорю со своей похиции инвест.экономики , что впрочем не протииоречит обычной работе - просто работай с целью и все.
Рабочий в этой ситуации будет чувствовоть хозяином своей страны.
И человек проходит как хозяин по необъятной родине своей.
Вопрос. Как?
Этим способом
Принцип есть - Щвейцария (оттуда и Ленини ) и пожалуй Австралия
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Иначе никак не возродить страну и нашу общую родину СССР Союз суверенного Содружества России