Госсовет: Путин готовит себе «запасной аэродром», вопреки Конституции?

Виктор Алкснис: «Инициативы, изложенные в проекте закона о Госсовете, являются антиконстиуционными шагами. Мы наблюдаем, как в России уничтожается право, и как Россия превращается в государство, которым пожизненно будет руководить лично Путин»

14 октября Владимир Путин внес в Госдуму долгожданный законопроект о Госсовете. В своем послании Федеральному Собранию 15 января президент предложил закрепить статус Госсовета в Конституции.

Задачи органа Путин сформулировал в поправках к Основному закону, которые внес в парламент: «обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти» и «определение основных направлений внутренней и внешней политики РФ».

Многие тогда сочли, что новый Госсовет может стать альтернативным органом власти, который Путин возглавит после окончания четвертого президентского срока.

Однако в марте глава государства отверг такую возможность: «Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию», - сказал Путин.

А буквально через несколько дней депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина. И сценарий с Госсоветом потерял актуальность.

И вот - законопроект о Госсовете все-таки появился на свет. Вот его основные положения:

- Госсовет является конституционным государственным органом. Председателем Госсовета является президент, членами - премьер, председатели Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов. В состав Госсовета могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции Госдуме, представители местного самоуправления и иные лица. Также будет формироваться президиум Госсовета, состав которого будет определять председатель Госсовета, то есть президент.

- В Госсовете могут быть образованы комиссии, рабочие группы и иные рабочие органы. Комиссии Госсовета создаются президентом по направлениям деятельности Госсовета, в их состав будут входить представители федеральных и региональных органов госвласти, органов местного самоуправления и организаций, в том числе те, кто не являются членами Госсовета.

- Заседания Госсовета будут проводиться регулярно в соответствии с планом, утвержденным его председателем.

- Госсовет может направлять рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство, регионы или муниципалитеты. Госсовет в своем решение может указать на необходимость изменения законодательства. Организационное обеспечение деятельности Госсовета осуществляет администрация президента.

- Наконец, ключевой пункт. В законопроекте впервые раскрывается понятие «единая система публичной власти», также появившееся в обновленной Конституции. Под ней понимаются федеральные и региональные органы госвласти, иные госорганы и органы местного самоуправления «в их совокупности», осуществляющие свою деятельность «в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства».

Как заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Госсовет не дублирует функционал других органов власти: «Это орган при президенте, созданный в первую очередь для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений».

Тем не менее, некоторые аналитики убеждены: Госсовет может превратиться в весьма влиятельный орган, и на практике это будет зависеть только от его состава и намерений лично Путина.

«На наших глазах де-факто происходит конституционный переворот, - отмечает депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис. - В 1-й и 2-й главах Конституции, которые считаются неприкосновенными - их не затронули принятые поправки - сказано однозначно: в России существует всего три органа государственной власти. Это правительство, парламент и судебная власть. Все - других органов власти не предусмотрено.

Но президент вводит новое понятие - публичная власть, куда подминается и местное самоуправление. Хотя, напомню, согласно тем же «неприкасаемым» главам Конституции, местное самоуправление не входит в систему государственной власти.

На мой взгляд, инициативы, изложенные в проекте закона о Госсовете, являются антиконстиуционными шагами. Я не понимаю: почему молчит Конституционный суд, безмолвствует парламент? Ведь мы наблюдаем, как в России уничтожается право, и как Россия превращается в государство, которым пожизненно будет руководить лично Путин.

- Но в проекте закона о Госсовете сказано, что главой органа является президент. По идее, после окончания президентских полномочий Путин не может быть главой Госсовета. Разве нет?

- На мой взгляд, нет никаких проблем внести при необходимости в закон поправку-формулировку, что Госсовет может возглавлять и бывший президент. Повторюсь, мне печально наблюдать за тем, что происходит в стране. Как можно так обращаться с Конституцией? Я понимаю, это ельцинская Конституция, к ней много претензий. Но нельзя жить без правил, жить по принципу «если джентльмену не нравятся правила игры, он меняет правила».

Сейчас, я считаю, мы находимся в перманентном состоянии крушения основ конституционного строя.

Ведь можно было действовать по-другому. Вам не нравится конституционное устройство России? Хорошо, ладно: собирайте Конституционное собрание - все рычаги власти сегодня у Путина и его окружения, и собрать послушное президенту КС можно без проблем. Собрание обсудит проект новой Конституции - который де-факто напишет администрация президента, - и примет решение: выносить новую Конституцию на всенародное голосование, или принять голосами членов Конституционного собрания (такая процедура предусмотрена в 9-й главе действующего Основного закона).

Путин мог бы без референдума принять новую Конституцию - и это был бы легитимный процесс, по букве действующего закона. Но нет - Кремль начинает изобретать конструкции с публичной властью, уничтожать местное самоуправление, и вводить новый орган власти в лице Госсовета. И теперь получается, что Госсовет будет давать указания власти, какие решения ей принимать.

В результате, я считаю, Россия скатывается в государство, в котором правит не закон, а амбиции одного человека. И прав у этого человека уже столько, сколько не было ни у царей, ни у генсеков.

Надо думать, в Кремле будут теперь торжествовать: у них в руках отныне все рычаги власти, и они могут творить что угодно. Но, понимаете, продолжаться все это будет не бесконечно.

- Почему вы так считаете?

- Потому что новая конструкция является нежизнеспособной - в ней отсутствуют предохранительные клапаны. Недовольство, которое накапливается в обществе, должно в какой-то форме стравливаться. А здесь предохранительные клапана наглухо заварили - мол, «паровой котел» крепкий, и не допустит взрыва. Народ, дескать, никуда не денется - будет голосовать на выборах как надо, а не будет - так власть «нарисует» те результаты, которые ей необходимы.

Все это, я считаю, приближает Россию к новым историческим потрясениям. И надо понимать: новой революции страна не переживет.

Она с трудом выжила в двух предыдущих катаклизмах - 1917-го и 1991 годов, - каждый раз теряя и значительные территории, и людей. Третьего катаклизма, на мой взгляд, Россия не переживет - она исчезнет с политической карты мира, рассыпавшись на десяток небольших суверенных государств.

И готовит этот сценарий не ЦРУ и не Госдеп США, а наша собственная российская элита.

- В России есть самовластие президента, и это самовластие, утвержденное в обновленной Конституции, нуждается в демократических и консультативных румянах, - считает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. - Законопроект о Госсовете - это и есть такая косметика.

То, что мы видим в законопроекте о Госсовете - результат отказа Путина от первого варианта транзита. Я считаю, глава государства понял на примере Казахстана, что пост главы Госсовета ему ничего не гарантирует.

Посмотрим проект закона предметно, возьмем раздел о полномочиях и задачах Госсовета. В нем дважды сказано «содействие», трижды «подготовка предложений президенту», дважды «обсуждение», один раз «рассмотрение». Это что, полноценный орган государственной власти? Ничуть не похоже - просто рюшечка-финтифлюшечка!

Дальше, функции Госсовета: трижды «участвует», дважды «рассматривает вопрос», и по одному разу «анализирует» и «обеспечивает мониторинг». Честно говоря, это больше похоже на положение администрации президента об экспертно-аналитическом управлении. Выглядит так, будто решили повысить статус экспертно-аналитического управления, и набрать туда еще и губернаторов.

Заметьте, ведь и сейчас Госсовет функционирует: президент выслушивает на его заседаниях умные речи руководителей регионов и лидеров партий. Получается, и в новом Госсовете Путин так же будет слушать - в точности по пословице «а Васька слушает, да ест».

Тут встрепенулась общественность: ах, Госсовет будет наделен правом законодательной инициативы! Прямо об этом не сказано, но возможность действительно есть. Но кто, скажите, у нас председатель Госсовета? И какая разница, что законопроект в Госдуму или Совет Федераций будет внесен президентом просто как президентом, либо президентом как председателем Госсовета?!

Члены Госсовета и сейчас имеют право законодательной инициативы: губернаторы - пожалуйста, вносите в Госдуму что хотите, лидеры или представители партий, имеющих фракции в парламенте - и так вносят. Получается, право законодательной инициативы Госсовета - это чистый дубляж!

Большой крик стоит по поводу раскрытия понятия «публичная власть». Ну, раскрыта она - и что? У нас вся Конституция двусмысленная, у нас все так - когда нужно исказить смысл закона, и сделать как нужно власти, то это делается. И смысл системы от этого не меняется - де-факто, все находится «под колпаком» хозяина Кремля, и прикрывается демократическим макияжем.

- Для чего тогда понадобился закон о Госсовета?

- Я считаю, элита получила очередной «орден Подвязки». Прецеденты уже были: члены Совета Федерации, которые раньше были просто членами СФ, вдруг стали сенаторами. Звучит благородно, пусть попутно у сенаторов отняли часть полномочий - право назначать Генпрокурора.

Были губернаторы и одновременно сенаторы - теперь сенаторство у них отняли, но взамен дали рюшечку: сделали членами обновленного Госсовета. Но что от этого меняется? Ну, будут красиво заседать, как на картине Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» вокруг государя-императора. Спасло это империю в 1917-м? Не спасло. Удовлетворило членство в Государственном совете тогдашние элиты Российской империи? Нет, они предали императора.

И нынешние российские элиты нынешнего главу государства, я считаю, при необходимости предадут. Вне зависимости, будут они членами Госсовета или нет.