Заядлая путешественница Юлия Чичерина

Это одна из самых жизнерадостных рок-певиц нашего шоу-бизнеса

Она обожает петь – у себя дома, в клубах или на стадионах, ей не так важно. Главное для нее – петь и радовать людей. Кроме того, Чичерина так любит путешествовать, что исколесила полпланеты. Еще одно ее хобби – обустройство дома в Подмосковье, «творческой лаборатории», как ласково называет его Чичерина. Это огромный белый куб, спроектированный ее мужем Сухрабом. Певица с упоением занимается ландшафтным дизайном участка и пребывает в полной гармонии с окружающим миром.

Юлия Чичерина родилась 7 августа 1978 года в Свердловске. В детстве она очень любила рисовать и ходила в художественную школу. Родители думали, что она станет архитектором. Юле нравилось не только рисовать, но и петь, и она решила поступить в школьный хор девочек «Горошинки». И тут выяснилось, что у маленькой Чичериной нет ни слуха, ни голоса – она пела громким басом на одной ноте, поэтому в хор ее не взяли.

В старших классах Юля стала учиться игре на гитаре. Когда ей показывали какой-нибудь новый аккорд, Чичерина, чтобы его запомнить, сочиняла песню. Некоторые из ее хитов родом как раз оттуда.

Несостоявшийся библиотекарь

После школы Чичерина захотела поступить в Уральский университет на факультет искусствоведения. Прилично сдала экзамены, но «завалила» историю. Поэтому Юля попала в училище культуры на библиотечное отделение. Поступить-то она поступила, но уже 1 сентября осознала, что библиотекарем быть совсем не хочет.

Тогда Юлия пошла к преподавателю вокала на эстрадном отделении и попросила, чтобы ее прослушали. К тому времени, благодаря занятиям со старшей сестрой, которая в отличие от Юли, всё-таки пела в хоре и занималась музыкой, Чичерина научилась неплохо петь.

Преподавательница пришла в восторг от таких хороших вокальных способностей и взяла Юлю учиться к себе. А ее родители даже не подозревали, что полгода их дочь вместо библиотечного училась на музыкальном факультете. Когда правда всплыла на поверхность, они были очень недовольны.

Ее рок-н-ролл

А Юля тем временем решила записать некоторые из своих песен на местной студии «Стар трек». Там она познакомилась с Александром Бурым, который в то время играл в группе «Смысловые галлюцинации». Тогда Юля активно участвовала в музыкальных тусовках, помогала местным группам записывать альбомы, участвовала как бэк-вокалистка. Например, в записях «Голого писталета» можно услышать Юлин голос.

Уже в 1997-м начинающая певица основала свой музыкальный коллектив, в который вошли Чичерина, Азат Мухаметов, Александр Бурый и Александр DrOff Александров. И вот в клубе «J-22» состоялось первое выступление коллектива. А вскоре после дебюта группа выступила на «Нашествии», куда команду пригласил продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев.

Очень скоро Чичерина заключила контракт с выпускающей компанией «RealRecords» и переехала в Москву. Продюсером группы стал Вадим Самойлов, лидер группы «Агата Кристи». Вышел первый альбом – «Сны». Ворвавшиеся в радиоэфир «Ту Лу Ла» и «Жара» сразу стали суперхитами. Кто из музыкантов не мечтает о таком старте?

Альбом «Человек-птица», вышедший в 2007-м, критики называли «одним из самых концептуальных музыкальных произведений» того года. Время его создания совпало со временем почти полной смены состава группы. Но это не выбило певицу из рабочего ритма. Записывать новый альбом она улетела в Нью-Йорк. «Ну да, с совершенно незнакомыми мне людьми, – призналась певица. – Приехала, пришла на студию, набрала музыкантов». Увы, этот альбом не стал популярным у широкой публики, но поклонники Чичериной его сполна оценили.

Группа также принимала весьма активное участие в записи нескольких саундтреков и синглов, среди которых песня «Мой рок-н-ролл», спетая с группой «Би-2», трек «Выйду на улицу», сделанный для проекта «Нашего радио» – «Соль», саундтрек к фильму Лео Габриадзе «Выкрутасы» под названием «Главная тема».

В общем, своё место на музыкальном Олимпе Юлия Чичерина завоевала, а потом... как будто пропала! Но сама Юля считает, что сегодня ей уже давно не нужно носиться с собственным пиаром. Она не относится к популярности как к чему-то такому, о чем стоит серьезно беспокоиться. «Я по-прежнему пишу песни, выпускаю альбомы, и их слушают те, кому это надо, – говорит певица. – Меня такой расклад вполне устраивает».

«Единственный брак»

Певица была замужем за Александром Бурым, у них родилась дочь Майя.

Когда в 2002 году совместно с «Би-2» Юля записала песню «Мой рок-н-ролл», композиция стала едва ли не визитной карточкой музыкантов. Но потом у группы «Чичерина» наступила чёрная полоса: проблемы с концертным директором, ссоры между участниками, отмена запланированных концертов. В итоге коллектив практически распался — ушли почти все основатели, в том числе саунд-продюсер и тогдашний муж певицы Александр Бурый.

Чичерина не любит говорить о том периоде своей жизни. В интервью на вопросы об Александре обычно отвечает так: «Да, он был нашим продюсером и ушёл обратно в «Смысловые галлюцинации», где играл. А свою личную жизнь я не хочу обсуждать. Я замуж вышла в прошлом году, и это мой единственный брак».

С таким пиететом она говорит именно о своем нынешнем муже, архитекторе Сухрабе Раджабове. Их семья обитает в деревушке в Клинском районе, где у влюбленных имеется трёхэтажный дом-куб с многочисленными треугольными окнами, возведённый по проекту Сухраба. На вопрос о том, зачем певица скрывается от музыкальной тусовки в такой глухомани, Юля отвечает, что это совсем не так – наоборот, вся тусовка как раз у них дома, где очень любят бывать в гостях их друзья-музыканты.

Да к тому же, говорит Чичерина, в этом доме они не навсегда осели. Если надоест, легкие на подъем супруги всегда готовы перебраться в другую точку мира – в Таиланде, например, пожить, в Америке или в Индии.

Оптимистичная путешественница

Ее стиль менялся вместе с ней – когда она появилась на сцене и телеэкране, это был стиль озорной девчонки-рокерши: африканские косички или ультра-короткая стрижка, кожаные куртки или платья в духе «детей цветов». Позже, по мере взросления Чичериной – а надо сказать, что и она и по сей день не выглядит повзрослевшей до своих тридцати с хвостиком, --- ее образ менялся, становился более спокойным и женственным. Но и тогда, и сейчас в ее гардеробе отсутствует модная нынче гламурность и стремление пускать пыль в глаза окружающим. Чичерина предпочитает естественность и комфорт, спокойно носит как мужские рубашки в клеточку и простые майки с яркими принтами, так и сарафаны в цветочек.

Певица не очень любит давать интервью, не зарегистрирована ни в одной соцсети, не сидит в интернете. Более того, у нее нет телевизора и даже телефона – все это ей не нужно. А вот без чего она практически жить не может, так это без путешествий. Обретя наконец свою вторую половинку в лице супруга Сухраба, она очень много ездит по миру вместе с ним и чувствует себя абсолютно счастливой. Вместе они побывали в Монголии, США, Европе, Африке и Юго-Восточной Азии. А в рамках благотворительного автопробега «СПИД-СТОП» певица изъездила всю Россию вдоль и поперёк.

По мотивам путешествия в Тибет, которое состоялось осенью 2011 года, она со своей группой создала концептуальную видео-музыкальную работу «Сказка о странствие и поиске счастья».

Возможно, именно такая непоседливость и неискоренимый оптимизм являются самым простым объяснением того, что в свои тридцать пять Чичерина выглядит как девочка-подросток. Все свободное время певица посвящает семье, дому и живущим в нём четвероногим обитателям: двум сервалам – это африканские кустарниковые кошки, обыкновенному российскому коту с эксцентричным именем Коточеловек, собакам, морским аквариумным рыбам и пчёлам.

Цитата: «Мы всё время ищем свои половинки, и только найдя, начинаем жить полноценной жизнью».

Фото с сайта chicherina.com