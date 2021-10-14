Зима близко! На БАМе построили овощехранилища для запасов продовольствия

13:05 14.10.2021

В блочно-модульных военных городках, возвденных на месте строительства второй линии Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, появились вместительные склады-овощехранилища. В суровые сибирские зимы запасы продовольствия в них будут храниться при регламентированном температурном режиме

Четыре городка для военнослужащих железнодорожных войск, занятых в реконструкции восточного участка БАМа, обзавелись вместительными овощехранилищами, большая часть которых уже заполнена продуктами на зимний период. Необходимость в складах такого типа появилась в июле этого года, до этого времени военные организовывали питание и решали вопрос хранения самостоятельно. В середине лета в блочно-модульных городках открылись современные столовые с оснащенными высокотехнологичным оборудованием пищеблоками, линией раздачи и обеденным залом.

С того момента организацией питания военнослужащих на БАМе начал заниматься комбинат питания. Помимо столовых, в городках есть все необходимое для комфортного проживания: оборудованы комнаты досуга, спортзалы, душевые, бани, комнаты для хранения оружия, учебные классы и медпункты.

Каждая столовая, входящая в состав блочно-модульного комплекса, оснащена тремя девятнадцатикубовыми холодильниками. Кроме того, на каждом объекте в поселках Дрогошевск, Огорон, Верхнезейск, Тунгала имеются помещения для суточного хранения. Плюс к этому все лето под продукты выделялись металлические запираемые контейнеры. Это было отличным решением в теплое время года, но совсем скоро придет зима и температура в районах БАМа будет достигать пятидесяти градусов ниже нуля. Уже сейчас все продукты нужно перенести в помещение с устойчивой плюсовой температурой. Экстремально низкие температуры не позволят осуществить доставку продуктов без потери их качества.

«Из-за того, что есть сложности с доставкой и придумали эти овощехранилища. Все продукты, требующие особых условий транспортировки, завезли уже сейчас, хватит их до мая. А остальное продовольствие будут отправлять поездом по мере необходимости», - рассказал региональный управляющий комбината питания Александр Серков.

Представители комбинатов питания серьезно относятся к качеству продуктов и готовых блюд для поддержания боевого духа военнослужащих. Команда поваров, которую набирают из местных или привлекают из ближайших регионов, обеспечивает горячими завтраками, обедами и ужинами, организованными по системе «шведский стол», около 1000 солдат. На сегодняшний день, наиболее многочисленный городок расположен в Огороне, здесь овощехранилище возведено из 4 контейнеров: проведено утепление, установлены средства обогрева.

«На данный момент в самый крупный объект - Огорон завезено 15 тонн овощей и порядка 30 тонн различной бакалеи», - сообщил региональный управляющий.

Этой зимой перебоев с питанием ждать не придется. Современная линия раздачи будет, как и раньше, радовать солдат аппетитными мясными блюдами, сочными салатами, ароматной выпечкой.

Напомним, военных к строительству второй очереди БАМа поручил привлечь президент России Владимир Путин. Военнослужащие заняты в строительстве восточного участка протяженностью 340 км — от станции в поселке Улак Зейского района Амурской области до Февральска в Селемджинском районе. С такой серьезной поддержкой, не удивительно, что строительство магистрали идет с опережением графиков. Сейчас планируется, что реконструкция завершится в 2024 году, но, согласно темпу работ, это случится намного раньше.

