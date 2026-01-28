Ангел-Хранитель «Знахарь. Путь крови»

Ангел-Хранитель «Знахарь. Путь крови»

Исполнитель: Ангел-Хранитель, Название: «Знахарь. Путь крови», Стиль: хэви-метал, Год: 2025

Ростовская группа «Ангел-Хранитель» мыслит большими формами. Их конек — таинственные истории в духе хоррора и фэнтези, которые последовательно разворачиваются в циклах песен. Сценическое действо «Ангела-Хранителя» также подчинено этому замыслу — благо, в группе есть целых три вокалиста, которые могут раскрывать разные грани характеров персонажей.

Потусторонний Знахарь — герой, который красной нитью проходит сквозь все творчество «Ангела-Хранителя». Мозаичные оскольки его истории присутствовали в отдельных песнях группы, но теперь музыканты решили собрать их воедино, добавив и новые. Знахарь — это некий проводник, зависший между мирами. Есть в нем черты оборотня и колдуна. Земная судьба его была трагической, потому что он потерял жену и столкнулся с непониманием окружающих людей.

В альбоме «Знахарь. Путь крови» он возвращается вновь на Землю, чтобы воссоединиться со своей любовью. Путь этот тернист и очень противоречив. Появление Знахаря в материальном мире сопровождается громами и молниями в песне «Берег мертвых деревьев». Однако участники команды позаботились о том, чтобы за бушующими эффектами не потерялись подробности текста. Вдобавок к вокалистам присоединяется специально приглашенный Петр Елфимов из «Гран-Куража», добавляющий в повествование накала и романтизма.

Наиболее интересной в альбоме «Знахарь. Путь крови» оказывается история разуверившегося священника, раскрывающаяся в песне «И всюду тьма» и «Сумерки богов». После безвременной смерти двух дочерей батюшка перестал считать Божий Промысел благим и ради их воскрешения обратился непосредственно к Знахарю — то есть, к инстанции, противоположной той, которой доселе служил.

К сожалению, роль священника в дальнейшем теряется. В альбоме возобладало романтическое начало, которое усилено вокальными партиями Екатерины Салес. Но и дальнейшая судьба героини не вполне ясна. Альбому насущно не хватает комментариев по сквозному сюжету — некоего либретто с раскрытием действий персонажей. Хочется верить, что такие разъяснения появятся в дальнейшем…

