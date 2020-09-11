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Льготные лекарства достанутся не всем — остальные пускай умирают

17:34 11.09.2020 , Антон Крайний
Льготные лекарства достанутся не всем — остальные пускай умирают
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Глава департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина заявила, что необходимый больным гемофилией препарат эмицизумаб получат лишь 195 человек из 566-ти нуждающихся

По отношению к действиям властей все чаще справедливым будет употреблять словосочетание «антинародная политика». Пенсионная реформа нанесла сокрушительный удар по пожилым людям. Теперь настал черед больных хроническими заболеваниями.

Хроники не дадут соврать: каждый месяц, получая в своей поликлинике положенные тебе по закону бесплатные препараты, опасаешься, что это — в последний раз. Процедура постоянно усложняется, приходится получать лекарства строго по месту прописки, заполнять кучу документов и вообще доказывать, что ты не верблюд.

Да и сам процесс выписки лекарств чуть ли не каждый раз выглядит по-разному и порою напоминает, скорее, квест. Все это происходит от пресловутой нехватки средств. А теперь Минздрав обещает все еще больше усложнить.

Из уст главы департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елены Максимкиной прозвучало, что жизненно необходимый больным гемофилией препарат эмицизумаб больные будут по-прежнему получать, но не все, а лишь 195 человек из 566-ти по всей России, сообщает «Коммерсантъ». А что же остальные? Ложитесь и помирайте!

Ради этого препарат собираются включить в программу высокозатратных нозологий (ВЗН). Эта формальность приводит к тому, что увеличения количества закупок таких лекарств не допускается. То есть если регионы сформулируют большее число нуждающихся, то этот «остаток» будет полностью проигнорирован. На данный момент в программу ВЗН помещены 14 препаратов, в прошлом году на закупку таких лекарств по ней Минздрав дал 45,1 млрд руб.

Эмицизумаб — очень эффективный препарат. Лекарство вводится подкожно один раз в две недели, в то время, как другие препараты - каждые три дня внутривенно. Он быстро и относительно надолго останавливает кровотечения.

Включить эмицизумаб в ВЗН рекомендовал его единственный производитель — швейцарская фирма Roche. В этом случае они пообещали снизить цену за мил играм со 6,6 тысяч, до 1,6 тысяч. Такой ход конем позволяет сэкономить Минздраву в 2021 году в рамках ВЗН до 4,8 млрд руб, а значит — обеспечить средством всех нуждающихся больных. Однако президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев посетовал, что снижение стоимости препарата в случае включения в ВЗН ситуацию не изменит.

За патовой ситуацией с льготными лекарствами наше издание наблюдает давно. В марте мы писали о том, как без положенного по закону льготного препарата умерла четырехлетняя Яна с диагнозом  спинально-мышечная атрофией I типа (СМА). Единственное зарегистрированное в РФ лекарство от этой болезни «Спинраза» семья не могла получить, так как у Московской области не было денег на его закупку.

Чуть ранее врачебная комиссия  назначила ребенку из Ставропольского края «Спинразу», сообщает издание «Такие дела». После этого семья обратилась в местный Минздрав, чтобы тот закупил препарат. Через некоторое время из ведомства пришел ответ за подписью замминистра Ольги Дроздецкой. В нем говорилось, что не разработаны стандарты оказания медицинской помощи детям со СМА, также нет клинических рекомендаций в соответствии с российским законодательством. Соответственно и в перечень льготных лекарств «Спинраза» не входит.   

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Лекарственное обеспечение в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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11.09.2020, 22:50
Гость: Ceburec

Словеса все это...Политика...
11.09.2020, 22:49
Гость: Ceburec

Видимо,те-кому не помогают внутривенные препараты из за наличия в их крови ингибиторов факторов свертывания крови...
11.09.2020, 22:47
Гость: Ceburec

Вы совершенно правы.Тем же гемофиликам стали выдавать внутривенные препараты 13 лет назад,потом построили завод и стали сами производить эти препараты.Теперь надо наладить производство этого подкожного препарата Гемлибра-один укол сам себе под кожу сделал и живи свободно и без страха...Все эти препараты надо производить самим-тогда это будет все намного дешевле.
11.09.2020, 21:13
Гость: макар

Не будут они отыгрываться. Не те люди.
11.09.2020, 21:12
Гость: макар

Зато можно сходить на выборы. Можно осчастливить некоего толстосума, отдав ему свой голос. А он вас вычеркнет из списка живых. Попробуйте, вам понравится.
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