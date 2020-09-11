Льготные лекарства достанутся не всем — остальные пускай умирают

Глава департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина заявила, что необходимый больным гемофилией препарат эмицизумаб получат лишь 195 человек из 566-ти нуждающихся

По отношению к действиям властей все чаще справедливым будет употреблять словосочетание «антинародная политика». Пенсионная реформа нанесла сокрушительный удар по пожилым людям. Теперь настал черед больных хроническими заболеваниями.

Хроники не дадут соврать: каждый месяц, получая в своей поликлинике положенные тебе по закону бесплатные препараты, опасаешься, что это — в последний раз. Процедура постоянно усложняется, приходится получать лекарства строго по месту прописки, заполнять кучу документов и вообще доказывать, что ты не верблюд.

Да и сам процесс выписки лекарств чуть ли не каждый раз выглядит по-разному и порою напоминает, скорее, квест. Все это происходит от пресловутой нехватки средств. А теперь Минздрав обещает все еще больше усложнить.

Из уст главы департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елены Максимкиной прозвучало, что жизненно необходимый больным гемофилией препарат эмицизумаб больные будут по-прежнему получать, но не все, а лишь 195 человек из 566-ти по всей России, сообщает «Коммерсантъ». А что же остальные? Ложитесь и помирайте!

Ради этого препарат собираются включить в программу высокозатратных нозологий (ВЗН). Эта формальность приводит к тому, что увеличения количества закупок таких лекарств не допускается. То есть если регионы сформулируют большее число нуждающихся, то этот «остаток» будет полностью проигнорирован. На данный момент в программу ВЗН помещены 14 препаратов, в прошлом году на закупку таких лекарств по ней Минздрав дал 45,1 млрд руб.

Эмицизумаб — очень эффективный препарат. Лекарство вводится подкожно один раз в две недели, в то время, как другие препараты - каждые три дня внутривенно. Он быстро и относительно надолго останавливает кровотечения.

Включить эмицизумаб в ВЗН рекомендовал его единственный производитель — швейцарская фирма Roche. В этом случае они пообещали снизить цену за мил играм со 6,6 тысяч, до 1,6 тысяч. Такой ход конем позволяет сэкономить Минздраву в 2021 году в рамках ВЗН до 4,8 млрд руб, а значит — обеспечить средством всех нуждающихся больных. Однако президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев посетовал, что снижение стоимости препарата в случае включения в ВЗН ситуацию не изменит.

За патовой ситуацией с льготными лекарствами наше издание наблюдает давно. В марте мы писали о том, как без положенного по закону льготного препарата умерла четырехлетняя Яна с диагнозом спинально-мышечная атрофией I типа (СМА). Единственное зарегистрированное в РФ лекарство от этой болезни «Спинраза» семья не могла получить, так как у Московской области не было денег на его закупку.

Чуть ранее врачебная комиссия назначила ребенку из Ставропольского края «Спинразу», сообщает издание «Такие дела». После этого семья обратилась в местный Минздрав, чтобы тот закупил препарат. Через некоторое время из ведомства пришел ответ за подписью замминистра Ольги Дроздецкой. В нем говорилось, что не разработаны стандарты оказания медицинской помощи детям со СМА, также нет клинических рекомендаций в соответствии с российским законодательством. Соответственно и в перечень льготных лекарств «Спинраза» не входит.