Валерий Сюткин обнаружил у себя песню «ЛДПР»

Концерт Валерия Сюткина «Московский бит» состоялся в «ГлавКлубе» 27 января. Выступления Сюткина дают необходимую дозу эндорфинов гражданам, измученным постновогодней депрессией, томительным предчувствием не слишком скорого конца зимы и всплеском привязчивого омикрона. Не нагоняя натужного оптимизма и избегая общих необязательных фраз, певец умеет организовать течение концерта так, что зрителям станет теплее и светлее на душе.

Вот и на этот раз выбор песен для начала концерта на стихи ироничного Вадима Степанцова - «Король Оранжевое лето» и «Добрый вечер, Москва» оказался безошибочным. А дальше артист уж начал развлекать народ байками, которых у него — неисчерпаемый кладезь. Не так давно Сюткин с удивлением обнаружил у себя в арсенале песню с аббревиатурой «ЛДПР». На этот счет его просветил остроумный посетитель одного из недавних концертов. «У меня аж уши оттопырились!» - откровенничал певец с посетителями «ГлавКлуба». Однако ларчик открывался просто: балагур всего лишь имел в виду шлягер «Любите, девушки, простых романтиков».

Далеко не все истории были столь уморительными. До глубины души взволновал рассказ Сюткина о песне «Солнце», которую он написал вместе с основателем группы «Старый приятель» Александром Зарецким. У них обоих дни рождения один за другим. Позвонив Зарецкому 23 марта Сюткин поздравил его с днем рождения и узнал, что тот переболел коронавирусом, но уже, вроде как, выкарабкался. А уже 29 марта певец Ромарио сообщил о смерти Зарецкого.

«Заполярный твист» инициировал в Сюткине поток воспоминаний об… Одессе. По его наблюдениям, северная публика ведет себя на концертах более сдержанно, но хранит в себе эмоции дольше. А в южной Одессе подходят к процессу более легкомысленно. Певец вспомнил, как после концерта к местным девушкам набивались горячие кавказские парни, а те их отшивали диковинными словесными оборотами: «Але, в чем эстрада! Не по сезону шелестишь».

Примером осознанного подхода к концертным эмоциям могли послужить старшие дети Валерия Сюткина, которые, по сложившейся традиции, присутствовали среди зрителей в «ГлавКлубе». Они заранее заказали отцу что-нибудь необычное — не из разряда хитов. Он исполнил для них «Лунатика» из титульного программе альбома «Браво» «Московский бит». А поклонников артист просветил, что к его сыну Максу они могут обращаться за туристическими путевками, а дочери Елене — за билетами в театр.

Позаботился Валерий Сюткин и о просветительском аспекте концерта. Подробный рассказ последовал о написании текста песни «Стильный оранжевый галстук». В начале 90-х, отдыхая на юге с любимой девушкой, певец озабоченно гонял туда сюда на плеере заготовку от Евгения Хавтана с темой будущей песни. В какой-то момент ему пришла мысль о джунглях, а следом и ассоциация о цвете галстука «Пожар в джунглях». Дожать идею дальше было уже делом техники.

Между делом «Рок-н-ролл бэнд» Валерия Сюткина оправдал свое название, сыграв первый рок-н-ролл в мире «Rock Around The Clock». В этом же блоке прозвучала и легендарная «Can't Buy Me Love» The Beatles. Валерий Сюткин вспомнил, как на новогодних каникулах посмотрел за день на одном дыхании все три 2,5часовые серии фильма Питера Джексона о битлах «Get Back», хотя планировал за присест ограничиться одной.

На прощание певец не только исполнил «Ну, вот и все», но и порадовал публику еще одной забавной ассоциацией. Как оказалось, в нынешних ковидных реалиях он ассоциирует себя с героем «Титаника», который не поддавался панике, потому что жил, как джентльмен, и собрался так же умирать.