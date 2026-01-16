Путин поручил подготовить план внедрения беспилотников в экономику

23:17 16.01.2026

Россия имеет широкий потенциал в разработке и производстве беспилотных систем, необходимо активнее внедрять эти технологии в ключевые отрасли экономики, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития автономных систем, сообщает РБК.

Глава государства поручил правительству подготовить план по внедрению беспилотных систем в экономику, сформировать правовое регулирование применения автономных систем, а также устранить административные барьеры, которые препятствуют их интеграции. «Это не мода, а необходимость», — подчеркнул Путин.

«На экспозиции мы познакомились с целой линейкой таких передовых продуктов, обсудили разнообразные сценарии их применения, в том числе для точного земледелия, охраны лесов, для доставки грузов, строительства, для городского хозяйства и обеспечения безопасности. И нужно прямо сказать, это впечатляет!» — сказал он.

По словам Путина, беспилотные системы должны заместить низкоквалифицированный и опасный труд, а также сформировать экономику высоких зарплат. «Речь о росте производительности труда, повышении качества жизни людей», — добавил он.