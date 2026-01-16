США назвали четыре условия для урегулирования ситуации с Ираном

Спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф озвучил требования США к Ирану, которые «необходимо зафиксировать в дипломатическом соглашении, чтобы снять текущую напряженность». 

Как сообщил Уиткофф, соглашение должно затронуть четыре ключевых вопроса: уровень обогащения урана, сокращение ракетного арсенала, обращение с уже накопленным ядерным материалом (около 2000 кг, обогащенного до 60%) и деятельность проиранских группировок в регионе, пишут «Ведомости».

Отвечая на вопрос о вероятности военного удара по Ирану, спецпредставитель подчеркнул предпочтение дипломатическому пути: «Я надеюсь на дипломатическое решение. Очень надеюсь». По его мнению, тяжелое экономическое положение Ирана может подтолкнуть Тегеран к компромиссу.

«Если они захотят вернуться в сообщество цивилизованных наций, мы можем решить эти четыре проблемы дипломатически, и это было бы отличным решением. Альтернатива – плохая», – заявил Уиткофф.

На вопрос о послании иранскому народу спецпредставитель назвал протестующих «невероятно мужественными людьми» и выразил солидарность с ними.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.01.2026, 21:55
    Гость: Купол -- орудие защиты.

    И кстати весьма неплохой. Но выжженой землю делают другие орудия.

    "слухи о еврейском ЯО так и остаются слухами" -- а хочешь проверить? Иран например не хочет.

  2. 16.01.2026, 21:51
    Гость: Поймем когда -- и если! -- уничтожит.

    А пока Иран и сам по себе еле-еле живой. Ему сейчас только уничтожать кого-то!

  3. 16.01.2026, 21:47
    Гость: Никто тут ни за что не радеет.

    Просто иранское руководство любит обьяснять, что причина бедственного экономического положения страны -- в жёстких санкциях против неё.

    А я просто напоминаю, что за эти санкции они тоже должны благодарить только самих себя. Ибо как ты относишься к миру -- так и мир относится к тебе.

  4. 16.01.2026, 21:44
    Гость: Россиянин

    Чем оне превратятся в "выжженную землю"? Куполом, который даже деревню Израиль закрыть не может? Кстати, слухи о еврейском ЯО так и остаются слухами.

  5. 16.01.2026, 21:39
    Гость: Россиянин

    Когда же вы поймёте, что Иран уничтожит евреев нараз! Израильская военная мощь - миф, поддерживаемый совершенно не очевидными военными возможностями их "союзников" - пиндосов. Ни евреи, ни американцы уже давным-давно не только не побеждали, но и не вели сколь нибудь серьёзных военных действий. Если, канешна, не считать пуляние в картонные домики палестинцев в шлёпанцах, сопровождаемое информационным выбросом всей наличной энергии в гудок.

Все комментарии (29)
