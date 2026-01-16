США назвали четыре условия для урегулирования ситуации с Ираном
Спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф озвучил требования США к Ирану, которые «необходимо зафиксировать в дипломатическом соглашении, чтобы снять текущую напряженность».
Как сообщил Уиткофф, соглашение должно затронуть четыре ключевых вопроса: уровень обогащения урана, сокращение ракетного арсенала, обращение с уже накопленным ядерным материалом (около 2000 кг, обогащенного до 60%) и деятельность проиранских группировок в регионе, пишут «Ведомости».
Отвечая на вопрос о вероятности военного удара по Ирану, спецпредставитель подчеркнул предпочтение дипломатическому пути: «Я надеюсь на дипломатическое решение. Очень надеюсь». По его мнению, тяжелое экономическое положение Ирана может подтолкнуть Тегеран к компромиссу.
«Если они захотят вернуться в сообщество цивилизованных наций, мы можем решить эти четыре проблемы дипломатически, и это было бы отличным решением. Альтернатива – плохая», – заявил Уиткофф.
На вопрос о послании иранскому народу спецпредставитель назвал протестующих «невероятно мужественными людьми» и выразил солидарность с ними.
И кстати весьма неплохой. Но выжженой землю делают другие орудия.
"слухи о еврейском ЯО так и остаются слухами" -- а хочешь проверить? Иран например не хочет.
А пока Иран и сам по себе еле-еле живой. Ему сейчас только уничтожать кого-то!
Просто иранское руководство любит обьяснять, что причина бедственного экономического положения страны -- в жёстких санкциях против неё.
А я просто напоминаю, что за эти санкции они тоже должны благодарить только самих себя. Ибо как ты относишься к миру -- так и мир относится к тебе.
Чем оне превратятся в "выжженную землю"? Куполом, который даже деревню Израиль закрыть не может? Кстати, слухи о еврейском ЯО так и остаются слухами.
Когда же вы поймёте, что Иран уничтожит евреев нараз! Израильская военная мощь - миф, поддерживаемый совершенно не очевидными военными возможностями их "союзников" - пиндосов. Ни евреи, ни американцы уже давным-давно не только не побеждали, но и не вели сколь нибудь серьёзных военных действий. Если, канешна, не считать пуляние в картонные домики палестинцев в шлёпанцах, сопровождаемое информационным выбросом всей наличной энергии в гудок.