США назвали четыре условия для урегулирования ситуации с Ираном

15:19 16.01.2026

Спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф озвучил требования США к Ирану, которые «необходимо зафиксировать в дипломатическом соглашении, чтобы снять текущую напряженность».

Как сообщил Уиткофф, соглашение должно затронуть четыре ключевых вопроса: уровень обогащения урана, сокращение ракетного арсенала, обращение с уже накопленным ядерным материалом (около 2000 кг, обогащенного до 60%) и деятельность проиранских группировок в регионе, пишут «Ведомости».

Отвечая на вопрос о вероятности военного удара по Ирану, спецпредставитель подчеркнул предпочтение дипломатическому пути: «Я надеюсь на дипломатическое решение. Очень надеюсь». По его мнению, тяжелое экономическое положение Ирана может подтолкнуть Тегеран к компромиссу.

«Если они захотят вернуться в сообщество цивилизованных наций, мы можем решить эти четыре проблемы дипломатически, и это было бы отличным решением. Альтернатива – плохая», – заявил Уиткофф.

На вопрос о послании иранскому народу спецпредставитель назвал протестующих «невероятно мужественными людьми» и выразил солидарность с ними.