«Лебединое озеро» в Беловежской пуще

Почему Кремль с таким маниакальным упорством цепляется за своего «закадычного врага» и «заклятого друга» Рыгорыча-Лукашенко? Для этого есть целый «букет оснований». Рассмотрим самые очевидные

«От можа до можа»



Для начала давайте просто представим, что будет, если власть будет вырвана из рук Лукашенко и Белоруссию «оседлают» не прокремлевские кандидаты (которых в Белоруссии не было, нет и не предвидится), а насквозь прополоненные и американизированные персонажи (которых в избытке)?

В этом случае голубая мечта поляков о «Жечи Посполитой от можа до можа» станет уже не влажной фантазией миллионов поляков, а вполне зримой, реальной и осязаемой перспективой. Глядя на Беларусь, уже сейчас бравые потомки ляхов испытывают необыкновенное воодушевление. Они понимают – шанс им выпал уникальный, второго такого может и не быть.

Десятки польских телеканалов – и частных, и государственных – с утра до вечера муссируют белорусскую тему, открыто намекая на то, что соседи мечтают воссоединиться со «старшим польским братом». Все польские СМИ, газеты, журналы и тг-каналы буквально нафаршированы белорусско-ориентированными лозунгами-кричалками: «Памятайме о наших пшодках – забижь Бялорусь! («Вспомним о наших предках – заберем Белоруссию!»). «Поляци, напшуд – Белорусь чека!» («Поляки, вперед – Белоруссия ждет»), «Кремлюк ще бой – поляк ще бав»!(«Кремлевец боится – поляк веселится»!) и другими.

И это не кажется пустым сотрясанием воздуха. Даже демографически дуга новоявленного квазигосударства представляет угрозу для России. Население Польши – сорок миллионов человек. Столько же на Украине. Миллионов пять наскребется в Прибалтике. Итого набирается почти девяносто миллионов – против российских ста пятидесяти.

Мобилизационный резерв военных блоков уже сопоставим. Добавьте сюда базы НАТО, которые в Прибалтике и Польше растут как грибы после дождя. Для полноты картины можно вспомнить о литовских и польских наемниках, не первый год воюющих в Донбассе…

Политолог МГИМО Михаил Александров считает, что Третья мировая война, скорее всего, вспыхнет на территории Прибалтики – непосредственной зоне влияния будущей квази-Жечи Посполитой. Такие «веселые перспективы» не вызывают у обитателей Старой башни необычайно бурного водопада положительных эмоций. Поэтому держаться за «ненавистного Рыгорыча» они будут до последнего.

«Страусы Кремля» и «зубры» Беловежской пущи



Тем не менее, после недели народных бунтов возможность насильственного транзита власти в Белоруссии кремлевские эксперты, судя по всему, уже не исключают. Об этом говорит их многомесячная страусиная политика во время украинского майдана. Шесть лет назад в течение трех месяцев Янукович каждый день майданного противостояния делал шаг к своей политической гибели. Кремль же наблюдал за киевским кровавым спектаклем либо с телячьим добродушием, либо в состоянии кроличьего гипноза перед пассами удава.

Политолог Александр Дугин в те кровавые дни ежедневно и слезно умолял в каждом своем посте в Фейсбуке: «Кремль, введи войска!» Другой кремлевский эксперт Сергей Марков в том же ФБ вывел 1288 (!) логических закономерностей прихода к власти бандеровцев. Ни мантры Дугина, ни аргументы Маркова не возымели должного эффекта. Не ввел войска Кремль. Янукович позорно бежал, Украина обандерилась. В Донбассе вспыхнула война…

Объяснение паралича кремлевской воли может быть только одно – заокеанские хозяева российских банковских счетов и московских владельцев недвижимости в Майами сделали им предложение, от которого те не смогли отказаться. И остались «сидеть на стуле ровно», пока в Киеве бандеровцы в темпе шторма забирали власть.

Со времен киевского майдана в жизни и мировоззренческой парадигме российской офшорной аристократии принципиально ничего не изменилось. Недвижимость в Майами как была, так и осталась. И даже была приобретена новая. Счета в американских банках стали еще более пухлыми. А сама эта аристократия, соответственно, – еще более сговорчивой. И во время уже минского майдана опять села на стул ровно и спрятала голову в песок – в ожидании очередного неизбежного транзита власти.

Тяжкий выбор «минского Хаттаба»



В ситуации «кремлевского молчания» и таинственного исчезновения Батьки в первые дни протестов вся ответственность за происходящее на минских улицах по умолчанию легла на плечи низшего звена – в том числе на погоны белорусского министра внутренних дел Юрия Караева. Тот понял это по-своему, чисто по-кавказски, отдав приказ не церемониться с демонстрантами.

И в итоге быстро добился обратного эффекта. Лютующий по его отмашке ОМОН стал не только притчей во языцех, но еще и максимально демонизирован в общественном сознании. Тонко чувствующие настроение масс польские политтехнологи через свои тг-каналы тут же окрестили уроженца Северного Кавказа Караева «белорусским ваххабитом», «минским Хаттабом», «карателем Караевым» и стали угрожать ему самому и его подручным всеми карами небесными вплоть до Гааги.

Это был удар ниже пояса. Почувствовавший неладное Караев «включил заднюю», заявив, что с демонстрантами «надо разговаривать». И это был первый шаг к соглашательству и капитуляции. Последуют ли другие – будет зависеть от политики Кремля.

«Мы закрутим вам гайки!...»



Косвенным подтверждением капитулянтской политики Кремля на белорусском поле стали участившиеся «оговорки по Фрейду» штатных кремленологов. «Господа либерасты, вы хоть догадываетесь, как вам в Росси закрутят гайки, если падет режим Лукашенко? –¬ вопрошает в том же Фейксбуке доцент Высшей школы экономики, бывший сотрудник Администрации президента Олег Матвейчев. – Вы ведь еще лет пять слова сказать не сможете!»

Это высказывание говорит о многом. Как минимум о том, что на Старой площади уже допускают сам факт вероятности падения режима Лукашенко. Но «закручивание гаек» в России по белорусскому образцу чревато гражданской войной, призраки которой уже мерцают в Хабаровске и Шиесе.

Характерна «белорусская позиция» (или полное её отсутствие) и МИДа России. «Если раньше «мидаки» в каждой критической ситуации по сотому разу высказывали озабоченность, то теперь просто тихо «нюхают» в сторонке!» – такая ядовитая шутка с ненавязчивым намеком на скандал с кокаином в российском посольстве в Аргентине гуляет теперь в курилках на Сарой площади.

Белорусский кризис стал переломным моментом и одновременно моментом истины во внешней политике Кремля и по отношению к Русскому миру, и к геополитической архитектуре безопасности возле своих границ. Пока Кремль обозначил дрейф к капитулянтсткой позиции – как в случае с Украиной. Но этот дрейф чреват не только для России, но и для всего евразийского континента поистине катастрофическими последствиями.

