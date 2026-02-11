«Моральный кодекс», 13 февраля, Base

«Моральный кодекс», 13 февраля, Base

13 февраля группа «Моральный кодекс» сыграет большой зимний концерт в клубе Base

В программу войдут самые известные песни коллектива, среди которых «До свиданья, мама!», «Первый снег», «Где ты?», «Я тебя люблю», «Ночной каприз» и другие. Кроме того, одна из самых стильных рок-групп страны во главе с фронтменом Сергеем Мазаевым представит и несколько свежих композиций. 

«Подведем итоги нашей зимней творческой жизни и возьмем курс на весну!» - прокомментировал Сергей Мазаев.

«Моральный кодекс» был образован в 1989 году в Москве поэтом и музыкантом Павлом Жагуном. Группа получила известность благодаря своему уникальному стилю, сочетающему рок, фанк, джаз и утонченную лирику с настоящим мужским характером. 

В 2024 году группа «Моральный кодекс» отметила свое 35-летие. За годы активной творческой и концертной деятельности коллектив выпустил семь студийных альбомов, а также отдельные синглы и фиты с известными музыкантами. В 2025 года на музыкальных стриминговых платформах после долгого перерыва группа представила несколько новых релизов, а на 2026 год коллективом запланирован выход нового альбома.

Начало в 20.00. 

