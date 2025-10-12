FT: США несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России по энергетическим объектам. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц.
Разведка США предоставляет Украине данные, которые позволяют наносить удары по критическим российским объектам, сообщили собеседники издания. По их словам, благодаря разведданным Киев в том числе смог ударить по нефтеперерабатывающим заводам РФ, которые расположены далеко от линии фронта, пишет «Коммерсант».
По словам чиновников, американская разведка помогает Украине определять маршрут, высоту и время перед нанесением ударов, а также принимать решения относительно миссий. Благодаря этому украинские БПЛА большой дальности могут уклоняться от российских средств противовоздушной обороны.
Вашингтон принимал непосредственное участие во всех этапах планирования ударов, заявили изданию три источника. Американский чиновник сообщил, что Украина выбирала цели для дальних ударов, а США предоставляли данные разведки об уязвимости этих объектов.
Однако другие собеседники газеты заявили, что Вашингтон также обозначал приоритетные цели, по которым Киев должен был наносить удары. Один из источников назвал украинские беспилотники «инструментом», с помощью которого США могут подорвать экономику РФ и подтолкнуть президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта.
Если Адам, то конечно продолжим
оказывается то трамп то давно уже не наш, да не может такого быть, оказывается то он все время украине помогал.
Никогда такого не было и вот опять
Можно подумать это откровение. И так было все понятно. Не понятно другое. Почему при всем этом наши власти лелеют мысль о налаживании отношений с США ? Мало того что сами лелеют, но и нам какую-то надежду на это пытаются внушить. Все это на игру больше похоже.
Ну и ,кому это послание,может Медведеву?
Кстати,что-то Диму напару с Армагедоном, давно не видели на арене интернета ,куда он запропастился ?
«Добавлю к ранее сказанному еще и про уничтожение региональны Кличка с его бандой, львовского Садового с присными, конечно же мразоту Филатова из Днепропетровска.»
+
Да , нужно действовать. Они там все бандеро-фашисты, многие в Харькове или Одессе маскируются, по русски говорят, Нужно всех их ликвидировать или выгнать в Гейропу. А освобожденную Малороссию заселить узбеко-таджико-индо-баггладеш-пакистанцами , ну типа как в РФ.