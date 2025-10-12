FT: США несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России

12:17 12.10.2025

США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России по энергетическим объектам. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц.

Разведка США предоставляет Украине данные, которые позволяют наносить удары по критическим российским объектам, сообщили собеседники издания. По их словам, благодаря разведданным Киев в том числе смог ударить по нефтеперерабатывающим заводам РФ, которые расположены далеко от линии фронта, пишет «Коммерсант».

По словам чиновников, американская разведка помогает Украине определять маршрут, высоту и время перед нанесением ударов, а также принимать решения относительно миссий. Благодаря этому украинские БПЛА большой дальности могут уклоняться от российских средств противовоздушной обороны.

Вашингтон принимал непосредственное участие во всех этапах планирования ударов, заявили изданию три источника. Американский чиновник сообщил, что Украина выбирала цели для дальних ударов, а США предоставляли данные разведки об уязвимости этих объектов.

Однако другие собеседники газеты заявили, что Вашингтон также обозначал приоритетные цели, по которым Киев должен был наносить удары. Один из источников назвал украинские беспилотники «инструментом», с помощью которого США могут подорвать экономику РФ и подтолкнуть президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта.