FT: США несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России

США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России по энергетическим объектам. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц.

Разведка США предоставляет Украине данные, которые позволяют наносить удары по критическим российским объектам, сообщили собеседники издания. По их словам, благодаря разведданным Киев в том числе смог ударить по нефтеперерабатывающим заводам РФ, которые расположены далеко от линии фронта, пишет «Коммерсант».

По словам чиновников, американская разведка помогает Украине определять маршрут, высоту и время перед нанесением ударов, а также принимать решения относительно миссий. Благодаря этому украинские БПЛА большой дальности могут уклоняться от российских средств противовоздушной обороны.

Вашингтон принимал непосредственное участие во всех этапах планирования ударов, заявили изданию три источника. Американский чиновник сообщил, что Украина выбирала цели для дальних ударов, а США предоставляли данные разведки об уязвимости этих объектов.

Однако другие собеседники газеты заявили, что Вашингтон также обозначал приоритетные цели, по которым Киев должен был наносить удары. Один из источников назвал украинские беспилотники «инструментом», с помощью которого США могут подорвать экономику РФ и подтолкнуть президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.10.2025, 17:37
    Гость: Юри_й

    оказывается то трамп то давно уже не наш, да не может такого быть, оказывается то он все время украине помогал.
    Никогда такого не было и вот опять

  3. 12.10.2025, 17:33
    Гость: stalker

    Можно подумать это откровение. И так было все понятно. Не понятно другое. Почему при всем этом наши власти лелеют мысль о налаживании отношений с США ? Мало того что сами лелеют, но и нам какую-то надежду на это пытаются внушить. Все это на игру больше похоже.

  4. 12.10.2025, 17:04
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Ну и ,кому это послание,может Медведеву?
    .
    Кстати,что-то Диму напару с Армагедоном, давно не видели на арене интернета ,куда он запропастился ?

  5. 12.10.2025, 16:09
    Гость: Иван Иванов

    «Добавлю к ранее сказанному еще и про уничтожение региональны Кличка с его бандой, львовского Садового с присными, конечно же мразоту Филатова из Днепропетровска.»
    +
    Да , нужно действовать. Они там все бандеро-фашисты, многие в Харькове или Одессе маскируются, по русски говорят, Нужно всех их ликвидировать или выгнать в Гейропу. А освобожденную Малороссию заселить узбеко-таджико-индо-баггладеш-пакистанцами , ну типа как в РФ.

Все комментарии (22)
Выбор читателей
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Силуанов: повышение НДС принесет бюджету РФ в 2026 году 2,3 трлн руб.
© KM.RU
Жертвы мошенников могут отобрать квартиры у честных покупателей
Территория СССР © KM.RU
Экс-советник Ельцина Джеффри Сакс перечислил факторы краха СССР
© МЧС Республики Казахстан
Путин: Россия выплатит компенсации за крушение самолета AZAL
Избранное
Helvegen «Локи» (интернет-сингл)
Происшествие «Черные маки свободы»
Сергей Летов «Музыкальная топография Москвы»
Дмитрий Барков назвал премьеру фильма «Шугалей 2» на НТВ сильной и острой
Джанни Родари «Game Over»
«ГОРШЕНЕВ» (Песни Брата), 19 июля, VK STADIUM
Бандеровцы из Тарусы
Валерий Сюткин, 27 января, «ГлавКлуб»
Загадочная красавица Ева Грин
Ничего кроме правды «Коты и панк-рок» (интернет-сингл)
Чайф «Оранжевое настроение III»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации