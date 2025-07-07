«Крематорий» сыграл летний концерт в честь «игрушки для взрослых»

Концерт группы «Крематорий» состоялся на площадке «Территория» возле ДК имени Горбунова 3 июля 2025 года

«Крематорий» нередко выступает по достаточно причудливым поводам. Один из них — годовщины фан-клуба команды, носящего гордое название «В.О.Д.К.А.», что означает, ни много, ни мало - «Всемирное Общество Друзей Кремации и Армрестлинга». В летнюю пору такой концерт автоматически превращается в настоящее пиршество с обильным потреблением духовной пищи. Щедрый «Крематорий» начал множить впечатления с самого начала, сыграв два дуплета, состоящих из исполненных нон-стопом пар песен: «Бар под дулом револьвера» / «Любовь и рок-н-ролл» и «Крематорий» / «Лепрозорий». Причем одноименная коллективу песня про «маленький дом с трубой» была как раз адресована обществу «В.О.Д.К.А.», поскольку, по словам Армена Григоряна.

Лидер «Крематория» назвал фан-клуб «игрушкой для взрослых», ведь у организации есть свой устав и даже «Книга живых и мертвых», в которую теоретически может попасть каждый. Мертвых Армен Григорян решил помянуть песней «Смерти больше нет», почтив память ушедших недавно из жизни бывших участников «Крематория» - скрипача Вячеслава Бухарова и директора Дарьи Шаталовой. Всегда кажется, что тем, кто ушел от нас, оставшиеся на земле недодали любви. И об этом напоминала композиция «Маша».

Когда настал черед сезонных песен, группа исполнила «Грибы-мухоморы» (которые, по прикидкам Армена Григоряна пришло время как раз собирать) и «Теплые дни лета». Во время «Супермаркета» на экране за спинами музыкантов сверкал всеми огнями Луна-парк, который отлично гармонировал с атмосферой Филевского парка, где базируется «Горбушка». Рок-н-ролльную Мекку Москвы Армен Григорян помянул в давно не исполнявшемся хите «Хабибулин» («пришлось в срочном порядке арендовать ДК Горбунова) и пригласил зрителей сюда же на грандиозный фестиваль «Легенда русского рока» 30-31 августа, где выступит и «Крематорий».

В середине концерта, по давней «крематорской» традиции, явили свои дарования инструменталисты группы с сольными номерами. Так получилось, что все композиции на сей раз оказались инструментальными, потому что барабанщик Андрей Ермола не смог на сей раз спеть, ну а его коллеги проявили с ним солидарность. Что касается заводилы-басиста Николая Коршунова, то он продемонстрировал еще одно дарование — писательское. Армен Григорян прорекламировал книгу коллеги «Таинственный Петербург», а скромный автор анонсировал еще один свой труд - «А — значит античность», посвященный философии. Тогда вокалист «Крематория» изъявил желание прочесть в грядущей монографии про Шопенгауэра.

Бенефис самого юного участника «Крематория» - Юрия Кондратова — случился на песне «Кондратий». Сообщив зрителям, что скрипач был взят в группу не только за свою виртуозность, но и как обладатель «крематорской» фамилии, Армен Григорян предложил ему ненадолго уйти за кулисы, чтобы тот осуществил эффектный выход на словах «и к нам вернется Кондратий». Ради этого «Кондратий» в песне был временно заменен на «Кондратова».

Уличные концерты хороши тем, что на них можно себе позволить чуть больше, чем на закрытых площадках. Вот и на «Территории» поклонники устроили на «Веселом ансамбле» запал файеров, словно на концерте группы «Алиса». Благодарный Армен Григорян, опасаясь, что музыкантов «побьют» за затягивание концерта на улице в поздний час, тем не менее, решил исполнить на бис «географические» песни «Амстердам» и «Катманду».