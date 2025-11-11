Лидер «Пилота» порадовался успеху Тани Булановой
Лидер коллектива Илья «Черт» Кнабенгоф любит формировать довольно замысловатые программы. Но на сей раз все оказалось гораздо проще. Программа нынешнего тура носит название «Пересекая магистрали страны» - по строчке из песни «Рок», которая звучит практически на каждом концерте команды. Как объяснил Илья Черт в самом начале концерта, «Пилот» много гастролирует, музыканты выглядят причудливо, и по приезде в любой город их преследуют два вопроса: кто вы такие и что вы играете. Чтобы нейтрализовать хотя бы второй из них, было и решено сформировать сет-лист из наиболее показательных песен группы.
Начать группа решила с главной песни про «Родину» - «Неродина». Затем последовали еще три песни из альбома «Рыба, Крот и Свинья» - действительно, пожалуй, наиболее показательной пластинки « Пилота» («Терроризм», «Королевство шлюх», «Рок»). Серию боевиков продолжила песня «Джедаи» из экспериментального диска «1 + 1 = 1». Взяв в руки электрогитару, Илья Кнабенгоф спел более размеренную «Сегодняшним днем» с советом искать «свое счастье только в одном месте и в одно время - здесь и сейчас».
Поскольку уже само название программы «Пересекая магистрали страны» отсылало гастроьным будням, музыкаты не могли не затронуть и этой проблемы. Илья Черт в точку заметил, что жизнь рок-звезды крайне нестабильна - «то тебя в смокинге возносит за облакас бокалом шампанского в руках, то возят мордой по асфальту с сомнительной едой». Выяснилась и любопытная деталь: в первые пять лет своего существования «Пилот» сам платил за участие в различных фестивалях, в то время как его участники работали, кто кем — сантехником, электриком и др. Илья Кнабенгоф дал ценный совет: «Если есть, чем платить, как Цою, то стоит пытаться осваивать эту дорогу, а если цели нет, то лучше и не браться». Отличной иллюстрацией к этим тезисам послужила песня «Транзит».
О пути музыканта он продолжил рассуждать перед «Братишкой», посвященным старшему брату певца — обладателю прекрасной коллекции записей, которые будущий лидер «Пилота» слушал тайком. По идее, рок-музыкантом должен был стать именно брат, но получилось наоборот. «Господь заставил, - пояснил Илья Кнабенгоф. - Людей не слушайте — это между вами и Богом». Параллельно он вспоминал, как перечитал все отцовские книги, спрятанные в домашнем секретере, кроме десятитомника Ленина. В одном из своих любимых романов - «Темной башне» Стивена Кинга — певец вычитал потрясший его упрек в адрес оступившегося человека: «Ты забыл лицо своего отца». Собственному папе Илья Кнабенгоф посвятил «Кеды со звездами».
От отцов перешли к детям. Перед «Золотыми кольцами» Илья Черт поговорил о современных учителях, которые находятся под вечным прессингом. В его же время было наоборот: историчка из 254-й родной ленинградской школы, чуть что не так, швырялась метко мелом в лоб до последней парты, а историчка нигде не появлялась без железной линейки, которой щедро охаживала провинившихся — и еще хорошо, если только по пятой точке. После выпуска из школы Илья Кнабенгоф разбил в ней три окна и ничуть не жалеет об этом.
Из относительно редких песен в «Горбушке» прозвучала баллада «Провожать» с фотографиями умерших рокеров в видеоряде и «Архангельск». Как известно, вторую из них Илья Черт спел на записи с Татьяной Булановой, которой все не с руки исполнить ее с «Пилотом» и на концерте. Но артист порадовался по поводу нового взлета коллеги, объяснив зрителям, что она действительно «очень хороший человек».
Перед песней «Сумасшедшим жить легко» зрители узнали, зачем у рокеров на косухах в 90-е были нарукавные карманы, а перед «156-м» просветились по поводу сов в Коломенском парке. Наконец, настал звездный час и для присутствующих в зале детей, которым музыканты «Пилота» раздали «магические фрукты», которые нужно есть в одиночку ии в темноте, загадывая желание. Впрочем, с последними Илья Черт посоветовал быть осторожнее, рассказав притчу о мальчике, который пожелал аскету, прожившему 300 лет на вине и сгущенке, счастья для всех на Земле, после чего все население планеты просто вымерло.
Видимо, по этой причине следующей песней, которой стала «Группа Крови» «Кино» он решил почтить лишь отдельный социальный слой — настоящих героев», которые пока еще точно не перевелись. Заканчивали тоже подлинно народной «Сибирью», для исполнения которой Илья Кнабенгоф поменялся ролями с барабанщиком Никитой Белозеровым.
