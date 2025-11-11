Лидер «Пилота» порадовался успеху Тани Булановой

Концерт группы «Пилот» состоялся в ДК имени Горбунова 7 ноября 2025 года

Лидер коллектива Илья «Черт» Кнабенгоф любит формировать довольно замысловатые программы. Но на сей раз все оказалось гораздо проще. Программа нынешнего тура носит название «Пересекая магистрали страны» - по строчке из песни «Рок», которая звучит практически на каждом концерте команды. Как объяснил Илья Черт в самом начале концерта, «Пилот» много гастролирует, музыканты выглядят причудливо, и по приезде в любой город их преследуют два вопроса: кто вы такие и что вы играете. Чтобы нейтрализовать хотя бы второй из них, было и решено сформировать сет-лист из наиболее показательных песен группы.

Начать группа решила с главной песни про «Родину» - «Неродина». Затем последовали еще три песни из альбома «Рыба, Крот и Свинья» - действительно, пожалуй, наиболее показательной пластинки « Пилота» («Терроризм», «Королевство шлюх», «Рок»). Серию боевиков продолжила песня «Джедаи» из экспериментального диска «1 + 1 = 1». Взяв в руки электрогитару, Илья Кнабенгоф спел более размеренную «Сегодняшним днем» с советом искать «свое счастье только в одном месте и в одно время - здесь и сейчас».

Поскольку уже само название программы «Пересекая магистрали страны» отсылало гастроьным будням, музыкаты не могли не затронуть и этой проблемы. Илья Черт в точку заметил, что жизнь рок-звезды крайне нестабильна - «то тебя в смокинге возносит за облакас бокалом шампанского в руках, то возят мордой по асфальту с сомнительной едой». Выяснилась и любопытная деталь: в первые пять лет своего существования «Пилот» сам платил за участие в различных фестивалях, в то время как его участники работали, кто кем — сантехником, электриком и др. Илья Кнабенгоф дал ценный совет: «Если есть, чем платить, как Цою, то стоит пытаться осваивать эту дорогу, а если цели нет, то лучше и не браться». Отличной иллюстрацией к этим тезисам послужила песня «Транзит».

О пути музыканта он продолжил рассуждать перед «Братишкой», посвященным старшему брату певца — обладателю прекрасной коллекции записей, которые будущий лидер «Пилота» слушал тайком. По идее, рок-музыкантом должен был стать именно брат, но получилось наоборот. «Господь заставил, - пояснил Илья Кнабенгоф. - Людей не слушайте — это между вами и Богом». Параллельно он вспоминал, как перечитал все отцовские книги, спрятанные в домашнем секретере, кроме десятитомника Ленина. В одном из своих любимых романов - «Темной башне» Стивена Кинга — певец вычитал потрясший его упрек в адрес оступившегося человека: «Ты забыл лицо своего отца». Собственному папе Илья Кнабенгоф посвятил «Кеды со звездами».

От отцов перешли к детям. Перед «Золотыми кольцами» Илья Черт поговорил о современных учителях, которые находятся под вечным прессингом. В его же время было наоборот: историчка из 254-й родной ленинградской школы, чуть что не так, швырялась метко мелом в лоб до последней парты, а историчка нигде не появлялась без железной линейки, которой щедро охаживала провинившихся — и еще хорошо, если только по пятой точке. После выпуска из школы Илья Кнабенгоф разбил в ней три окна и ничуть не жалеет об этом.

Из относительно редких песен в «Горбушке» прозвучала баллада «Провожать» с фотографиями умерших рокеров в видеоряде и «Архангельск». Как известно, вторую из них Илья Черт спел на записи с Татьяной Булановой, которой все не с руки исполнить ее с «Пилотом» и на концерте. Но артист порадовался по поводу нового взлета коллеги, объяснив зрителям, что она действительно «очень хороший человек».

Перед песней «Сумасшедшим жить легко» зрители узнали, зачем у рокеров на косухах в 90-е были нарукавные карманы, а перед «156-м» просветились по поводу сов в Коломенском парке. Наконец, настал звездный час и для присутствующих в зале детей, которым музыканты «Пилота» раздали «магические фрукты», которые нужно есть в одиночку ии в темноте, загадывая желание. Впрочем, с последними Илья Черт посоветовал быть осторожнее, рассказав притчу о мальчике, который пожелал аскету, прожившему 300 лет на вине и сгущенке, счастья для всех на Земле, после чего все население планеты просто вымерло.

Видимо, по этой причине следующей песней, которой стала «Группа Крови» «Кино» он решил почтить лишь отдельный социальный слой — настоящих героев», которые пока еще точно не перевелись. Заканчивали тоже подлинно народной «Сибирью», для исполнения которой Илья Кнабенгоф поменялся ролями с барабанщиком Никитой Белозеровым.