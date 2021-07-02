Русские и украинцы – один народ?
Во время «Прямой линии» 30 июня президент России Владимир Путин повторил уже высказанную им ранее мысль о единстве русских и украинцев. «Я считаю, что украинцы и русские - это вообще один народ».
Слова Владимира Путина ожидаемо вызвали истеричную реакцию со стороны официального Киева.
«Украинцы и русские — два разных народа», — поспешил написать в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Давайте наконец расставим точки над «i». Мы точно не один народ», — заявил Владимир Зеленский.
И поспешил уточнить: мол, есть много общего, но если бы русские и украинцы были одним народом, «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг». Это «остроумное» заявление мгновенно «понесли» «Голос Америки» и «Би-Би-Си».
Укропатриоты же в соцсетях были просто в неистовстве.
Так кто же все-таки в итоге прав?
В наши дни на Украине принято рассуждать о том, что украинцы появились, как минимум, на заре возникновения Древнерусского государства (которое в Незалежной принято называть Киевской Русью), а как максимум, в энеолите – во времена Трипольской культуры. Что то, что другое, конечно, антинаучный бред, способный вызвать смех у серьезного историка.
Киевские ученые-академисты придерживаются чуть более консервативных суждений, говоря о том, что украинцы выделились из общего массива восточных славян где-то в XIV – XV веках. Однако и они «вынужденно пристрастны», так как все равно находятся в плену политической конъюнктуры.
В украинских школьных учебниках пишут, что слово «Украина» начало использоваться с 1187 года (с упоминания в Ипатьевской летописи). Вот только упомянутое в этом историческом документе слово «оукраина» использовалось исключительно как имя нарицательное - «окраина». И ничего общего не имело ни с государством Украина, ни с украинцами как народом.
Как пишет доктор исторических наук Федор Гайда, в последующие три-четыре столетия пресловутая «оукраина» время от времени появлялась в летописях при описании то Галичины, то Закарпатья, то района Пскова, то Рязанщины. «Украины» были литовские, татарские, казанские и немецкие. «Украинными городами» в XVII веке называли то Слобожанщину (бывшую на тот момент юго-западной границей России), то Симбирск и другие города Поволжья. К «Украйнам» причисляли районы Лены и Енисея, Красноярск и Сибирь в целом.
«В российском законодательстве XVI–XVII вв. неоднократно приводился список городов …Украйны: Тула, Кашира, Крапивна, Алексин, Серпухов, Торуса, Одоев», — пишет Гайда.
В XVII веке термин «Украина» все чаще стал использоваться применительно к землям в Среднем Поднепровье. И в этом была своя логика. Территория современной Центральной Украины являлась пограничьем между Речью Посполитой, Россией, Крымским ханством и Трансильванией. Окончательное закрепление термина произошло в XVIII столетии. Однако в сугубо географическом смысле – без какой-либо этнической нагрузки.
В XIV веке в исторических источниках появились «оукрайники», а в XV – «украинные люди». Применялся этот термин также к жителям условного литовско-московско-рязанско-ордынского пограничья. Причем как современных украинских земель, так и районов Смоленска – Рязани.
«Украинцами» в XVII столетии звались пограничники, несшие службу на Оке, охраняя южные границы России от крымских набегов. Причем находящихся на службе у царя малороссийских казаков звали не «украинцами», а «черкасами». Власти же Речи Посполитой называли «украинцами» живущую на границе шляхту. В конце XVII века такое определения все чаще применялось к жившим на окраине Малороссии казакам, а в XVIII – к обитателям Слобожанщины. Однако опять-таки сугубо в территориальном смысле, без этнических привязок.
Термин «украинцы» не встречается, хотя этот факт и причинит дикую боль киевским наци, даже в «Кобзаре» Тараса Шевченко. В середине XIX века мало кто мог себе даже представить, что такая национальность существует.
Вплоть до второй половины XIX столетия предки современных украинцев (причем живущие как в Российской, так и в Австрийской империях) считали себя русскими или русинами и являлись носителями общей этно-культурной идентификации.
Идея якобы «инаковости» жителей Малороссии и Галичины была сформулирована в XIX веке представителями польских антироссийских сил. Участники восстаний в Польше даже не скрывали, что сказки об отдельном украинском этносе – это просто средство ослабить тылы России. Одним из участников этих процессов был польский повстанец Генрих Красинской, издавший в 1838 году работу «Казаки Украины».
Однако полякам идея «украинства» успеха не принесла. В итоге ее перехватили контролировавшие Галицию австрийские власти, которых сильно беспокоил тот факт, что жители их восточных территорий идентифицируют себя с населением соседнего государства.
Что характерно, на полное «выбивание» идей русинства и внедрение украинизации австрийцам не хватило и 50 лет. Окончательно воплотить их в жизнь удалось уже в годы Первой мировой войны. Концлагеря и казни заставили «русофильскую» часть населения Галиции уйти с родных земель вместе с русскими войсками.
В Малороссии идеи «украинства» вплоть до ХХ века носили сугубо маргинальный характер и были совершенно непопулярны. Но во время революции 1917 года группа обитателей Российской империи, живших некоторое время в Австрии (таких, как Симон Петлюра) начали продвигать «украинство» как обоснование для автономии в составе Российской империи.
Впрочем, попытки создать устойчивую «Украинскую Народную Республику» оказались неудачными. Их не поддержали даже жители Киева. Два восстания в этом городе «украинофилам» пришлось топить в крови при помощи специально освобожденных австрийских военнопленных.
Уже в начале 1918 года украинский эксперимент сам по себе сошел на нет, но его реанимировало австро-германское командование, пожелавшее сделать «украинство» козырем на переговорах в Бресте.
«Украина и другие государственные образования не более как эфемерное создание… В действительности Украина — это дело моих рук, а вовсе не творение сознательной воли русского народа. Никто другой, как я, создал Украину, чтобы иметь возможность заключить мир хотя бы с одной частью России», — рассказывал потом в интервью британской газете Daily Mail германский генерал Макс Гофман.
В итоге большая часть жителей территории современной Украины поддержали большевиков. Петлюровцы, сторонники «атманов» и Белого движения были разгромлены. Однако Владимир Ленин, руководствуясь сразу двумя мотивами, решил создать «большую» Украину.
Во-первых, Ленин планировал сформировать большой межгосударственный союз. И чтобы подать пример объединения другим странам, первые республики были выделены из состава бывшей Российской империи искусственно.
Во-вторых, вождь мирового пролетариата решил слить воедино центральные регионы современной Украины (где Петлюра был достаточно популярен) с исконно русскими Новороссией, Донбассом и Слобожанщиной.
Чтобы процесс «сплочения» шел активнее, в 1920-е годы в УССР был запущен процесс «украинизации». Советская власть популяризовала «украинский язык» с разработанной в это же время литературной нормой, «украинские» танцы (вроде заново придуманного Павлом Вирским гопака) и «вышиванки», орнаменты которых дублировали «брокарские» мотивы с упаковок дешевого мыла времен поздней Российской империи.
Тем не менее, украинское оставалось поверхностным, наносным. И одно из самых лучших доказательств тому - … Владимир Зеленский. Нынешний президент Украины долгие годы продавал (и продолжает продавать) в Россию созданную им и его командой забавную «попсу», которая воспринималась россиянами как продукт сугубо «внутреннего» масскульта.
Более того, свыше 80% жителей Украины, по данным крупнейших международных поисковых сервисов и агентства Gallup, в быту используют именно русский язык и потребляют российский культурный продукт.
Ну, и как вишенка на торте. Если еще лет 20-30 назад украинские националисты могли рассказывать, какие они «арийцы», а русские – «угро-монголы», то достижения генетики в последние годы показали, что украинцы генетически практически неотличимы от русских, живущих в средней и южной полосе.
Определенные региональные различия, конечно, между предками современных русских и украинцев в том же XIX веке имели место. На уровне диалектов, костюмов, элементов бытовой культуры. Однако разве их не было у французов, немцев, итальянцев? Кому-то придет в голову сказать сегодня, что жители Неаполя и Рима – это разные народы? Конечно же, нет.
С точки зрения происхождения, культуры, истории, русские и украинцы – это, вне всякого сомнения, единый народ. Однако есть одно большое НО. А именно – самоидентификация, замешанная на политике. Будучи фактически русскими, украинцы считают себя чем-то другим. Причем многие из них полагают, что у них с русскими существуют не только этнические, но и цивилизационные различия, порождающие дикие национальные комплексы (проще говоря, такие люди не хотят быть русскими и желают стать «людьми Запада», однако ввиду отсутствия соответствующего исторического опыта они не могут полностью принять западные ценности и жутко комплексуют по этой причине).
Комплексы в свою очередь порождают сильное раздражение, а затем – и ненависть ко всему остальному миру. Гипотетически это все можно откорректировать за одно-два поколения. Главное – чтобы было желание. Но чтобы это самое желание возникло, нужно кое-что позаимствовать у большевиков – в частности, внятную идею и экономическую программу.
Понятно, что все это нелегкий труд. Однако сохранение существующего порядка вещей, с учетом геополитического положения Украины, может обойтись гораздо дороже.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Была трагедия, наподобие Челябинского метеорита, только взрыв произошел не в атмосфере а на земле. Именно тогда было уничтожено русское государство, то что находилось за Рипейскими (Уральскими) горами. Золотая Орда, точнее Хорда, это линия КАЙЛАС-ЧОГОРИ-МОСКВА.
Хорда в планиметрии — отрезок прямой линии, соединяющей две точки данной кривой. Иными словами Орда, это не разношерстная масса сброда, это ПОРЯДОК. И за особые заслуги в Орде получали ОРДена, носили кокАРДы, защитная часть холодного оружия называется гАРДа, ГАРДарикрй называли Россию скандинавы, что значит - страна городов. А Сибирь просто заселяли заново, после того как там появилась растительность после трагедии, есть много сохранившихся фото где тайги еще нет. Что Киев, что Москва, это черепки погибшей империи. Отсюда западные "симпатии" т.к. там сохранилось не все, но многое в плане знаний.
гОРДыня, вот что на мой взгляд погубило империю, точнее недооценка возможностей противника, а он разумеется был есть и будет.
Брошенные сёла есть не только в РФ, но и на той украинской территории, которая восточнее Збруча. И там их немало.
Среднестатистический же украинец в 3 раза беднее такового же великоросса.
Василий, а вы сейчас на тюркском изъяснились? Уверяю вас, я в детстве немного на казахском понимал, так вот ваши излияния мне тюркскими не показались.
Репоеды, ваше все - это Маниша! "Русская женщина"! Вы такие русские как маниша эта и к Руси такое же отношение имеете, как индейцы - к Индии. Безродная, агрессивная чухонская орда со всем краденым! От достались славянам соседи- клептоманы...
Потому что тайна сия велика есть.
Интересно, почему люди владея чешским для общения в Чехии используют английский. Да ещё чаще всего?