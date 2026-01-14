Новые подробности трагедии в Новокузнецке: Было четыре роддома, осталось два, один закрыли на ремонт, роды принимали санитарки

Оптимизация и равнодушие стоили жизни девяти новорожденным. Прежде, чем призывать к повышению демографии, надо создать для этого необходимые условия, считает эксперт

Девять маленьких жизней, оборвавшихся в первые дни нового 2026 года, потрясли страну.

Девять пар детских глаз, которые так и не увидели этот мир и свою маму. Девять семей, которые постигло страшное горе…

Это — не ЧП, это полноценный крах системы, копившийся годами. Его не замечали за бодрыми отчетами, протоколами лечения, а на самом деле — формальным отношением к роженицам и многих врачей, и чиновников.

Трагедия в роддоме Новокузнецка, которая унесла жизни 9-и новорожденных, уже приобрела оттенок политический. В то время, как власти называют повышение демографии государственной проблемой, система родовспоможения оказалась, по сути, просто не готова к квалифицированной помощи роженицам.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала случившееся не только невосполнимой утратой и огромной болью для семей, но и трагедией для государства, которое рассматривает жизнь и здоровье каждого ребенка как высшую ценность.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал гибель девяти малышей в роддоме № 1 в Новокузнецке случаем шокирующим. «СП» удалось с ним связаться, вот что рассказал депутат: «Ситуация вопиющая, погибли девять детей… Я сам родитель трех сыновей, для меня это просто шок. Для анализа ситуации и ее разбора в Новокузнецк срочно направлена депутат Госдумы от Кемеровской области Вероника Власова. Речь может идти о системной ошибке, но окончательные выводы должно сделать следствие и правоохранительные органы».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко направил в Кемеровскую область комиссию для экстренной проверки работы службы родовспоможения.

Группа сформирована из экспертов Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета. Возглавит проверку руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова.

Тем временем первые выводы уже можно сделать.

У всех малышей, которые скончались в Новокузнецкой ГКБ № 1, были разные диагнозы. Главные причины, как выяснилось, связаны с тем, что дети родились недоношенными и имели серьёзные проблемы со здоровьем, которые развивались внутриутробно. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники в учреждениях здравоохранения.

Основные среди погибших детей — врождённая пневмония, генерализованные инфекции, респираторный дистресс-синдром, полиорганная недостаточность и тяжёлая родовая асфиксия. У погибших детей диагностировали также осложнения со стороны лёгких, сердца и почек.

Известно, что самый маленький младенец родился на критическом пятом месяце беременности.

Тем временем некоторые подробности расследования случившегося стали известны «СП». Их удалось узнать от члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, доктора медицинских наук Яна Власова.

— Сыграла роль совокупность трагических факторов. В Новокузнецке всего было четыре родильных дома. Из них в результате оптимизации осталось два, один закрыли на ремонт, один должны были закрыть на мойку, то есть на карантин, но он продолжал принимать рожениц.

Большую часть персонала на период праздников отправили в отпуска, вместо акушеров роды принимали санитарки. Это тоже могло отразиться на качестве родовспоможения.

С управлением здравоохранения тоже были проблемы: министр здравоохранения региона исполняет обязанности всего один месяц, главный врач роддома, где произошла трагедия, работал на этой должности всего два месяца…

— Такого количества смертей новорожденных на один роддом за такой короткий период трудно припомнить. Почему дети именно в этом роддоме уже рождались больными?

— Традиционно именно в этот роддом со всего региона привозили рожениц с патологией. Дети могли погибнуть и в других роддомах, потому что изначально были проблемы. Но в целом никто не снимает ответственности с минздрава региона в части принятия неграмотных решений.

— Могли ли дети погибнуть от внутрибольничной инфекции?

— Это серьезный вопрос, такое вполне могло случиться. В роддом могли поступить больные роженицы на фоне эпидемии ОРВИ. Большой ошибкой была отмена контроля качества оказания медицинской помощи. Мораторий на эту проверку был наложен еще лет 10 назад, в результате имеем то, что имеем.

В числе причин трагедии еще и оптимизация здравоохранения. Медперсонала могло просто не хватать. Тут серьезный вопрос к принятию управленческих решений в целом, — подытожил Ян Власов.

Изучив карту Новокузнецка, можно увидеть, что следы оптимизации — налицо. Роддома, которые были рассредоточены в разных концах города, постепенно закрывались, и им на смену пришел Перинатальный центр.

Вроде бы большой по размерам, но, как выяснилось, не способный решать большие проблемы. Это — общероссийская проблема и боль: роддома из-за оптимизации закрываются в небольших городах повсеместно, их заменяют перинатальные центры в крупных городах, до которых еще ехать и ехать… А упущенное перед родами время — это риск для новорожденного.

К тому же перинатальные центры взяли на себя ответственность за выхаживание недоношенных детей. Минздрав Кузбасса сообщил, что с декабря во 11 января в отделении реанимации роддома лечились 32 новорожденных, в том числе 17 младенцев в крайне тяжелом состоянии.

«16 из них — недоношенные, в том числе с экстремально низкой массой тела. Все 17 детей с наличием тяжелой внутриутробной инфекции, в том числе 1 ребенок с наличием первичного иммунодефицита».

Что могло пойти не так в роддоме, где произошла трагедия? Мы попросили прокомментировать этот вопрос доктора медицинских наук, ведущего научного сотрудника Института биомедицинский исследований РАН Дениса Иванова.

— Несколько лет назад, в бытность министром здравоохранения Вероники Скворцовой, Минздрав перешел на новые нормы, согласно которым медики обязаны биться за жизнь младенцев весом от 500 грамм.

Правомерно ли это? И имеем ли мы достаточный опыт, условия и врачей соответствующей квалификации, которые могут выхаживать таких детей? Практика показывает, что мы к этому не особо готовы.

— Согласно предварительным данным, не исключено, что смерти новорожденных связаны с гриппом. Если так, то есть повод серьезно разобраться, как новорожденные дети защищены в этом и других роддомах от инфекций.

— Возникает сразу несколько вопросов: какой был в помещении для новорожденных температурный режим? Что делали врачи, чтобы поступившие с вероятной инфекцией роженицы не распространяли инфекцию?

Если версия смерти новорожденных — пневмония и ОРВИ, то эти заболевания распространяются воздушно-капельным путем. Значит, эпидемиологические меры не соблюдались.

Ну и главное — это оптимизация. Понятно, что один роддом на весь город, да еще с санитарками вместо акушерок — это нонсенс, такого в родовспоможении быть не может, не должно. Во всем этом надо очень серьезно разбираться и делать выводы.

И прежде, чем призывать к повышению демографии, надо создать для этого необходимые условия.