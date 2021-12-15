Ермен Ержанов прорвался сквозь санитарные кордоны в Москву после распада «Адаптации»

Ермен «Анти» Ержанов впервые вступил в Москве после распада «Адаптации» в клубе «Меццо форте» 9 декабря

В апреле 2019 года «Адаптация» дала свой последний столичный концерт в клубе «Театръ». Восьмого июня группа окончательно попрощалась со своими поклонниками в родном Актюбинске. Дав себе кратковременный отдых, Ермен уже в начале 2020-го стал делать о одиночку «партизанские вылазки» в другие города. Повезло Питеру, а в апреле планировались выступления в Москве и Твери, но тут настал коронавирусный локдаун — и начали на глазах сбываться строчки старой песни «Адаптации»: «Я вникаю, для чего здесь заборы — карантин».

Пока были наглухо задраены границы и запрещены массовые мероприятия, Ермен даром времени не терял. Периодически он устраивал онлайн-квартирники, а также собрал состав из музыкантов-земляков, который пока представил только у себя на родине. Сольный столичный концерт Ержанова должен был пройти еще в начале ноября. Но тут весьма некстати подоспел период «продленных нерабочих дней» - и все вновь отменилось.

В «Меццо форте» Ермен не скрывал своей радости по поводу того, что спустя 2 5 года ему все же удалось прорваться «через все эти границы, и санитарные кордоны». Соскучившись по живому контакту с публикой, он пообещал играть долго но уложиться в одно отделение. И весьма кстати начал с песни «Мой город будет стоять», которая, обладая зарядом невиданной силы, звучит не как туманное пожелание, а как твердая установка.

Многие другие песни либо выглядели сбывшимся пророчеством, либо редактировались с учетом событий нынешнего времени. К последней категории относилась «Искренний рок» с видоизмененной строчкой «Двадцатый год превзошел ожидания» и новыми подробностями о принудительной отправке всех в онлайн. Сбывшимся предзнаменованием выглядела строчка из «Цинги» - «земля не планета, а красная зона». А в «Шальных истинах» Ермен спел о росте негативных безответственных настроений в кризисные моменты истории: «Непроходимая дремучая орда».

Весьма актуальными выглядели песни, появившиеся уже после распада «Адаптации». В «Невесомости нет» ставился ребром вопрос: «Отчего так любят своих тиранов?». В «Под домашний арест» можно было подивиться точности выносимого приговора: «Вы теперь не рабы, а охранники». Совершенно убойное впечатление произвела относительно новая «Уралвагонзавод, прощай» с выстраданной мудростью «я больше не верю в кино».

К сожалению, не для всех эти шальные истины открывались. В какой-то момент в промежутке между песнями особенно четко разнеслись по залу голоса из что-то бурно празднующей компании, которые вещали от чем-то своем, а потом неуклюже спохватывались: « Зять - это муж дочери! У меня два сына — в этом вся проблема. ..А че надо хлопать, да?! Давайте, жаждем». Следом очень уместно из уст Ермена прозвучала мысль «и всей этой мерзости сопротивляться» из «Жизни в полицейском государстве», которую он, впрочем, посвятил родному Казахстану.

Некоторые очень настойчиво заказывали песню «Про небо». Однако Ермен исполнил «Ноябрь в окно», резонно заметил, что это «тоже хорошая песня». Про «Не стану своим» он признался, что исполняет ее редко. А перед финальным блоком из «Так горит степь», «Про дома», «Про море» и др. все же взял совсем небольшую паузу для перекура.

Песня «Кончилось время стихов» дала Ержанову повод напомнить о том, что это — не более, чем метафора и прочесть в доказательство свежее стихотворение «Жить по законам Ясы Чингисхана в эпоху цифрового общака». Больше стихов (наряду, конечно, с песнями) можно будет услышать на внеплановом творческом вечере Ермена Ержанова в московском клубе «Археология» 19 декабря.