Путин поручил подготовить предложения по снятию «водной блокады» Донбасса
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину подготовить предложения по решению проблемы водоснабжения в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Путин также напомнил, что вопрос водоснабжения республики поднимался людьми в ходе «Прямой линии» и что сам Хуснуллин докладывал о нем.
«Прошу вас не забывать про это. Вы мне сами докладывали. Как вы мне сказали: ремонт старого водовода примерно столько же будет стоить, как строительство нового. Я уже не говорю про освобождение необходимых для решения этого вопроса территорий, с которых в прежние времена шла подача воды», — приводит слова главы государства Газета.RU.
Путин поручил Хуснуллину проанализировать сложившуюся ситуацию с водоснабжением ДНР и предоставить предложения для решения данной проблемы.
Эта блокада длится не первый и не второй год,а ему только "прошу вас не забывать"?Дедушка действительно устал .
блокада, стой, раз,два !
он вместо тоннеля предложил США водовод
в ДНР построить, вот тогда прорыв был бы.
Но, вот беда, с водовода бабки капать не будут,
потому и прорыва нет.
еще не все освоил.
осваивал. Теперь начнет осваивать это поручение.