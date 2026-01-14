Путин поручил подготовить предложения по снятию «водной блокады» Донбасса

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину подготовить предложения по решению проблемы водоснабжения в Донецкой Народной Республике (ДНР). 

Путин также напомнил, что вопрос водоснабжения республики поднимался людьми в ходе «Прямой линии» и что сам Хуснуллин докладывал о нем.

«Прошу вас не забывать про это. Вы мне сами докладывали. Как вы мне сказали: ремонт старого водовода примерно столько же будет стоить, как строительство нового. Я уже не говорю про освобождение необходимых для решения этого вопроса территорий, с которых в прежние времена шла подача воды», — приводит слова главы государства Газета.RU.

Путин поручил Хуснуллину проанализировать сложившуюся ситуацию с водоснабжением ДНР и предоставить предложения для решения данной проблемы.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.01.2026, 00:21
    Гость: он опять опоздал

    Эта блокада длится не первый и не второй год,а ему только "прошу вас не забывать"?Дедушка действительно устал .

  3. 14.01.2026, 23:17
    Гость: Вот если бы

    он вместо тоннеля предложил США водовод
    в ДНР построить, вот тогда прорыв был бы.
    Но, вот беда, с водовода бабки капать не будут,
    потому и прорыва нет.

