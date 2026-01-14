Путин поручил подготовить предложения по снятию «водной блокады» Донбасса

16:12 14.01.2026

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину подготовить предложения по решению проблемы водоснабжения в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Путин также напомнил, что вопрос водоснабжения республики поднимался людьми в ходе «Прямой линии» и что сам Хуснуллин докладывал о нем.

«Прошу вас не забывать про это. Вы мне сами докладывали. Как вы мне сказали: ремонт старого водовода примерно столько же будет стоить, как строительство нового. Я уже не говорю про освобождение необходимых для решения этого вопроса территорий, с которых в прежние времена шла подача воды», — приводит слова главы государства Газета.RU.

Путин поручил Хуснуллину проанализировать сложившуюся ситуацию с водоснабжением ДНР и предоставить предложения для решения данной проблемы.